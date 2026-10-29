Sevgili Koç, Ay sabaha karşı Yengeç'e geçerek dördüncü evine, yani ev ve aile alanına yerleşiyor. Ay'ın sabah Neptün'le kurduğu karesi burcundaki sisli bir kararsızlığı artırabilir; önemli bir kararı öğleden sonraya bırak. Gün biterken Satürn'le oluşan kare sorumluluk yükünü ağırlaştırır ama sabırlı bir plan seni ayakta tutar. Notlarını akşamdan önce toparla.

Maddi olarak sekizinci evdeki Merkür ortak bir ödeme ya da borç konusunda gergin bir konuşmayı gündeme getirebilir; Merkür retrosunun Mars'la akşam gerilimi bunu keskinleştirir. Sesini yükseltmeden rakamları göster. Ay ile Güneş'in ikindi üçgeni bütçeyi dengelemek için sakin bir pencere açıyor. Rakamları yazarak kayda geçirmek sonradan çıkacak yanlış anlamayı önler.

Gelelim aşka. Ay'ın gece yarısından sonra Venüs'le kurduğu üçgen yedinci evindeki ilişki alanını yumuşatıyor; partnerine ayıracağın sakin bir akşam bağı güçlendirir. Bekar Koç ise ev ortamında ya da aile aracılığıyla tanışacağı birine daha sıcak bakabilir. Evde birlikte yapılan küçük bir sohbet ritüeli ikinizi de ısıtır.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…