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Koç Burcu right-white
30 Ekim 2026, Günlük Burç Yorumu

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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
29.10.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Koç ve yükselen Koç burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 30 Ekim Cuma gününüz nasıl geçecek? 30 Ekim Cuma günü Koç ve yükselen Koç burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Koç ve yükselen Koç burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, Ay sabaha karşı Yengeç'e geçerek dördüncü evine, yani ev ve aile alanına yerleşiyor. Ay'ın sabah Neptün'le kurduğu karesi burcundaki sisli bir kararsızlığı artırabilir; önemli bir kararı öğleden sonraya bırak. Gün biterken Satürn'le oluşan kare sorumluluk yükünü ağırlaştırır ama sabırlı bir plan seni ayakta tutar. Notlarını akşamdan önce toparla.

Maddi olarak sekizinci evdeki Merkür ortak bir ödeme ya da borç konusunda gergin bir konuşmayı gündeme getirebilir; Merkür retrosunun Mars'la akşam gerilimi bunu keskinleştirir. Sesini yükseltmeden rakamları göster. Ay ile Güneş'in ikindi üçgeni bütçeyi dengelemek için sakin bir pencere açıyor. Rakamları yazarak kayda geçirmek sonradan çıkacak yanlış anlamayı önler.

Gelelim aşka. Ay'ın gece yarısından sonra Venüs'le kurduğu üçgen yedinci evindeki ilişki alanını yumuşatıyor; partnerine ayıracağın sakin bir akşam bağı güçlendirir. Bekar Koç ise ev ortamında ya da aile aracılığıyla tanışacağı birine daha sıcak bakabilir. Evde birlikte yapılan küçük bir sohbet ritüeli ikinizi de ısıtır.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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