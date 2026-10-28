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Koç Burcu right-white
29 Ekim 2026, Günlük Burç Yorumu

Genel Para Sağlık
C C P P S Ç Perşembe
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
28.10.2026 - 18:00
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Koç ve yükselen Koç burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 29 Ekim Perşembe gününüz nasıl geçecek? 29 Ekim Perşembe günü Koç ve yükselen Koç burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Koç ve yükselen Koç burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, sabahın ilk saatlerinde Ay'ın Aslan'daki Mars'la kurduğu sekstil, fikirlerini cesurca ortaya koymanı destekliyor. Ay üçüncü evinde dolaştığı için telefon, toplantı ve kısa yazışmalarla dolu bir gün seni bekliyor. Öğleye yaklaşırken Ay'ın Merkür'le kurduğu uyumsuz açı bir ayrıntıyı ters yöne çekebilir, bu yüzden verdiğin bilgileri ikinci kez doğrula.

Maddi olarak ortak para alanındaki Merkür retrosu, geçmişten kalan bir borcu ya da ödeme kaydını yeniden gündeme getirebilir. Akşam Jüpiter'le kurulan sekstil, birine yaptığın ufak bir iyiliğin ileride karşılık bulacağını gösteriyor. Büyük bir yatırımdan önce rakamları sadeleştir. Harcamalarını yazarak takip etmek işini kolaylaştırır.

Gelelim aşka. Aşk ve eğlence evindeki Mars flört ve oyun enerjisini yükseltiyor. Partnerin varsa beklenmedik küçük bir sürpriz yapabilirsin. Bekar Koç ise bir sohbette cesur ama saygılı davranırsa karşısındakinin ilgisini çeker.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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