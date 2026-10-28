Sevgili Koç, sabahın ilk saatlerinde Ay'ın Aslan'daki Mars'la kurduğu sekstil, fikirlerini cesurca ortaya koymanı destekliyor. Ay üçüncü evinde dolaştığı için telefon, toplantı ve kısa yazışmalarla dolu bir gün seni bekliyor. Öğleye yaklaşırken Ay'ın Merkür'le kurduğu uyumsuz açı bir ayrıntıyı ters yöne çekebilir, bu yüzden verdiğin bilgileri ikinci kez doğrula.

Maddi olarak ortak para alanındaki Merkür retrosu, geçmişten kalan bir borcu ya da ödeme kaydını yeniden gündeme getirebilir. Akşam Jüpiter'le kurulan sekstil, birine yaptığın ufak bir iyiliğin ileride karşılık bulacağını gösteriyor. Büyük bir yatırımdan önce rakamları sadeleştir. Harcamalarını yazarak takip etmek işini kolaylaştırır.

Gelelim aşka. Aşk ve eğlence evindeki Mars flört ve oyun enerjisini yükseltiyor. Partnerin varsa beklenmedik küçük bir sürpriz yapabilirsin. Bekar Koç ise bir sohbette cesur ama saygılı davranırsa karşısındakinin ilgisini çeker.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…