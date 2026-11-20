Yeni Dizinin Kadın Başrolü İçin İki Ünlü İsim Değerlendiriliyor: Kulislerde İddia Edilen İsimler Dikkat Çekti
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Televizyon ekranlarına gelmeye hazırlanan yeni bir dizi için kadın başrol arayışı sürüyor. Kulislerde konuşulan iddialara göre, başrol için Hande Erçel ve Beren Saat isimleri değerlendiriliyor. Henüz resmi bir açıklama gelmezken, iki oyuncudan hangisinin projede yer alacağı merak konusu oldu.
Kaynak: GazeteMagazin/ Umut Ünver
ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR
Gazetemagazin'den Umut Ünver'in özel haberine göre, başrol için iki isim değerlendiriliyor.
İsimlerden biri, ekranlarda Sen Çal Kapımı ve Bambaşka Biri ile tanınan Hande Erçel.
Diğeri ise Aşk-ı Memnu'nun Bihter'iyle aklımıza kazınan Beren Saat.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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