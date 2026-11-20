Hande Erçel, Sen Çal Kapımı ve Bambaşka Biri gibi dizilerde başrol oynayan isimlerden biri. Oyuncu, sosyal medyadaki takipçi sayısı ve yurt dışına açılan projeleriyle de adından söz ettiriyor.

Erçel'in adı kulislerde bu projeyle anılsa da resmi bir açıklama yapılmadı.