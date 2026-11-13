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Platin Sarı Hali Sınıfta Kalmıştı: Sarı Saçlarıyla Yeniden Ortaya Çıkan Hande Erçel Sosyal Medyayı Karıştırdı

Platin Sarı Hali Sınıfta Kalmıştı: Sarı Saçlarıyla Yeniden Ortaya Çıkan Hande Erçel Sosyal Medyayı Karıştırdı

Hande Erçel
Merve Ersoy
Merve Ersoy - Magazin ve TV Editörü
13.11.2026 - 15:28
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Eylül ayında platin sarı saçlarıyla sosyal medyanın diline düşen Hande Erçel, aynı görünümü yeniden gündeme taşıdı. Ünlü oyuncunun dün Instagram hesabından paylaştığı story'de yine sarışın haliyle görünmesi, 'Hande Erçel sarışın mı oldu?' sorusunu da beraberinde getirdi. Yıllardır esmer imajıyla tanınan Erçel'in bu son paylaşımı, takipçilerini bir kez daha ikiye böldü.

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Hande Erçel, yıllardır koyu saçlarıyla özdeşleşen bir imaja sahip.

Hande Erçel, yıllardır koyu saçlarıyla özdeşleşen bir imaja sahip.

Güneşin Kızları ile geniş kitlelerin tanıdığı, Aşk Laftan Anlamaz'daki Hayat karakteriyle yıldızı parlayan Hande Erçel, Kerem Bürsin'le başrolünü paylaştığı Sen Çal Kapımı sayesinde Türkiye sınırlarını aşan bir hayran kitlesine ulaştı. Rüzgara Bırak, Disney+ dizisi Aşkı Hatırla ve Prime Video'da yayınlanan İki Dünya Bir Dilek ile kariyerini sürdüren 32 yaşındaki oyuncu, son dönemde Paris ve Milano'daki moda etkinlikleri ve Vogue World'deki görünümüyle de adından sık sık söz ettiriyor.

Ekranda da kırmızı halıda da çoğunlukla kahvenin koyu tonlarını tercih eden Erçel, saç konusunda aslında risk almaktan çekinmeyen bir isim. Bir dönem kızıl saçlarıyla karşımıza çıkıp herkesi şaşırtan oyuncu, o radikal değişimi bile kendine yakıştırmayı başarmış ve övgü toplamıştı.

Hande Erçel'in eylülde Nocturne çekiminde görünen platin sarı saçları sosyal medyada sınıfta kaldı.

Hande Erçel'in eylülde Nocturne çekiminde görünen platin sarı saçları sosyal medyada sınıfta kaldı.

Kızılı bile taşıyan Hande Erçel'in saç konusundaki sınırı, eylül ortasında yıllardır birlikte çalıştığı Nocturne'ün yeni koleksiyon çekiminden sızan kamera arkası karelerle ortaya çıktı. Dipten uca platin sarıya bürünen saçlarıyla neredeyse tanınmayacak hale gelen oyuncuyu görenlerin büyük kısmı bu görünümü beğenmedi ve sosyal medyada 'Ne yaptın sen Hande?' yorumları peş peşe sıralandı.

Saçların bir peruk olduğu konuşulsa da kullanıcıların çoğu esmer Hande'yi özlediğini yazmaktan geri durmadı.

Hande Erçel dün paylaştığı story'de yine sarışın haliyle görününce takipçileri yeniden ikiye bölündü.

Hande Erçel dün paylaştığı story'de yine sarışın haliyle görününce takipçileri yeniden ikiye bölündü.

O tartışmanın üzerinden yaklaşık iki ay geçmişken Hande Erçel, dün Instagram hesabından paylaştığı story'de aynı sarı saçlarla yeniden görünerek takipçilerini şaşırttı. Sabah'ın haberine göre story'deki sarı saçlar da bir peruktu ve paylaşımın ardından bazı takipçiler oyuncunun bu tarzını çok beğendiğini yazarken, bir kısmı esmer halinin kendisine çok daha fazla yakıştığını savundu.

Kısa süre önce Dubai'deki padel turnuvasında taktığı ve Takvim'in haberine göre değeri 2 milyon 400 bin TL olan saatiyle konuşulan Erçel, bu kez saçlarıyla gündemin ortasına yerleşti.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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