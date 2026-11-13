Platin Sarı Hali Sınıfta Kalmıştı: Sarı Saçlarıyla Yeniden Ortaya Çıkan Hande Erçel Sosyal Medyayı Karıştırdı
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Eylül ayında platin sarı saçlarıyla sosyal medyanın diline düşen Hande Erçel, aynı görünümü yeniden gündeme taşıdı. Ünlü oyuncunun dün Instagram hesabından paylaştığı story'de yine sarışın haliyle görünmesi, 'Hande Erçel sarışın mı oldu?' sorusunu da beraberinde getirdi. Yıllardır esmer imajıyla tanınan Erçel'in bu son paylaşımı, takipçilerini bir kez daha ikiye böldü.
Hande Erçel, yıllardır koyu saçlarıyla özdeşleşen bir imaja sahip.
Hande Erçel'in eylülde Nocturne çekiminde görünen platin sarı saçları sosyal medyada sınıfta kaldı.
Hande Erçel dün paylaştığı story'de yine sarışın haliyle görününce takipçileri yeniden ikiye bölündü.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın