Platin Sarı Hali Sınıfta Kalmıştı: Sarı Saçlarıyla Yeniden Ortaya Çıkan Hande Erçel Sosyal Medyayı Karıştırdı

Güneşin Kızları ile geniş kitlelerin tanıdığı, Aşk Laftan Anlamaz'daki Hayat karakteriyle yıldızı parlayan Hande Erçel, Kerem Bürsin'le başrolünü paylaştığı Sen Çal Kapımı sayesinde Türkiye sınırlarını aşan bir hayran kitlesine ulaştı. Rüzgara Bırak, Disney+ dizisi Aşkı Hatırla ve Prime Video'da yayınlanan İki Dünya Bir Dilek ile kariyerini sürdüren 32 yaşındaki oyuncu, son dönemde Paris ve Milano'daki moda etkinlikleri ve Vogue World'deki görünümüyle de adından sık sık söz ettiriyor.

Ekranda da kırmızı halıda da çoğunlukla kahvenin koyu tonlarını tercih eden Erçel, saç konusunda aslında risk almaktan çekinmeyen bir isim. Bir dönem kızıl saçlarıyla karşımıza çıkıp herkesi şaşırtan oyuncu, o radikal değişimi bile kendine yakıştırmayı başarmış ve övgü toplamıştı.