Dubai’de Padel Kortuna Çıkan Hande Erçel, Yetenek Konusunda Yine Sosyal Medyadan Nasibini Aldı
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Dizileri ve moda dünyasındaki görünümleriyle sık sık gündeme gelen Hande Erçel, Dubai'de düzenlenen bir etkinlik kapsamında padel kortuna çıktı. Vogue Arabia'nın etiketlendiği paylaşımda yer alan video kısa sürede sosyal medyada dolaşıma girdi. Görüntüleri izleyen kullanıcıların oyun tarzına dair yazdığı yorumlar ise maçın kendisinden daha çok konuşuldu.
Kaynak: 2.Sayfa
Hande Erçel, Sen Çal Kapımı ile kazandığı şöhreti Paris ve Milano etkinlikleriyle uluslararası alana taşıdı.
Dubai'deki etkinlikte padel maçına çıkan Hande Erçel'in 13 saniyelik videosu kısa sürede yorum yağmuruna tutuldu.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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