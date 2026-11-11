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Dubai’de Padel Kortuna Çıkan Hande Erçel, Yetenek Konusunda Yine Sosyal Medyadan Nasibini Aldı

Dubai’de Padel Kortuna Çıkan Hande Erçel, Yetenek Konusunda Yine Sosyal Medyadan Nasibini Aldı

Hande Erçel
Merve Ersoy
Merve Ersoy - Magazin ve TV Editörü
11.11.2026 - 11:05
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Dizileri ve moda dünyasındaki görünümleriyle sık sık gündeme gelen Hande Erçel, Dubai'de düzenlenen bir etkinlik kapsamında padel kortuna çıktı. Vogue Arabia'nın etiketlendiği paylaşımda yer alan video kısa sürede sosyal medyada dolaşıma girdi. Görüntüleri izleyen kullanıcıların oyun tarzına dair yazdığı yorumlar ise maçın kendisinden daha çok konuşuldu.

Kaynak: 2.Sayfa

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Hande Erçel, Sen Çal Kapımı ile kazandığı şöhreti Paris ve Milano etkinlikleriyle uluslararası alana taşıdı.

Hande Erçel, Sen Çal Kapımı ile kazandığı şöhreti Paris ve Milano etkinlikleriyle uluslararası alana taşıdı.

2012'de Miss Turkey güzeli seçilen Hande Erçel, oyunculuk kariyerinde Güneşin Kızları ve Aşk Laftan Anlamaz gibi dizilerle tanındı, Sen Çal Kapımı'yla ise Türkiye'nin sınırlarını aşan bir hayran kitlesine ulaştı. Son dönemde adını daha çok moda dünyasındaki etkinlikleriyle duyuran ünlü oyuncu, Eylül ayında Vogue World'e katılmış, ardından Milano ve Paris'te boy göstererek paylaştığı pozlarla övgü toplamıştı. Uluslararası markalarla kurduğu bu yakın ilişki, Dubai'deki etkinlikten gelen görüntülerin de takipçiler tarafından büyük bir merakla izlenmesine yol açtı.

Dubai'deki etkinlikte padel maçına çıkan Hande Erçel'in 13 saniyelik videosu kısa sürede yorum yağmuruna tutuldu.

Dubai'deki etkinlikte padel maçına çıkan Hande Erçel'in 13 saniyelik videosu kısa sürede yorum yağmuruna tutuldu.
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Lacivert spor kıyafetiyle kortta görüntülenen Erçel'in güzelliğiyle dikkat çektiği anların yanı sıra, padel oynaması da sosyal medyanın gündemine oturdu. Ünlü oyuncunun o anları goygoy malzemesi oldu.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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