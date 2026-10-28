Kendall Jenner’ın Eski Sevgilisinden Hande Erçel’e Sürpriz Hamle!
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Dünyaca ünlü model Kendall Jenner’ın aşk hayatı, yıllardır magazin dünyasının yakından takip ettiği konulardan biri. Özellikle NBA yıldızı Devin Booker ile yaşadığı ilişki uzun süre konuşulmuştu. Şimdi ise Booker’ın adı, Hande Erçel’in Instagram paylaşımlarına bıraktığı öne sürülen beğenilerle gündemde. Daha önce Elite yıldızı Aron Piper’ın da takibe aldığı Erçel’e yönelik bu sürpriz etkileşim iddiasının detaylarına gelin birlikte bakalım!
Kendall Jenner, podyumdaki kariyeri kadar özel hayatıyla da konuşuluyor.
Şimdi ise Devin Booker’ın adı, Hande Erçel’e yönelik sürpriz bir beğeni iddiasıyla gündemde.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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