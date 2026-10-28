Kendall Jenner’ın Eski Sevgilisinden Hande Erçel’e Sürpriz Hamle!

Kardashian-Jenner ailesinin dünyaca tanınan üyelerinden Kendall Jenner, uluslararası moda kampanyaları ve defilelerle kariyerini sürdürürken aşk hayatını daha sınırlı paylaşmayı tercih ediyor. Ancak birlikte görüntülendiği ünlü isimler, magazin basınının ilgisinden kaçmıyor.

Geçmiş ilişkileri arasında müzik ve basketbol dünyasından tanıdık isimler var.

Harry Styles ile yakınlığıyla gündeme gelen Jenner, daha sonra basketbolcular Blake Griffin ve Ben Simmons ile yaşadığı ilişkilerle konuşuldu. Bad Bunny ile birlikteliği de magazin dünyasında geniş yer buldu.

Devin Booker ile yaşadığı aşk ise en çok takip edilen ilişkilerinden biriydi.

2020’de başlayan birlikteliklerini 2021’de Instagram’dan paylaşan Jenner ve Booker, birlikte katıldıkları etkinlikler ve tatil görüntüleriyle dikkat çekmişti. Çift, 2022’de ayrılık ve barışma haberlerinin ardından yollarını ayırmıştı.