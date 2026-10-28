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Kendall Jenner’ın Eski Sevgilisinden Hande Erçel’e Sürpriz Hamle!

Kendall Jenner’ın Eski Sevgilisinden Hande Erçel’e Sürpriz Hamle!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin ve TV Editörü
28.10.2026 - 14:01
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Dünyaca ünlü model Kendall Jenner’ın aşk hayatı, yıllardır magazin dünyasının yakından takip ettiği konulardan biri. Özellikle NBA yıldızı Devin Booker ile yaşadığı ilişki uzun süre konuşulmuştu. Şimdi ise Booker’ın adı, Hande Erçel’in Instagram paylaşımlarına bıraktığı öne sürülen beğenilerle gündemde. Daha önce Elite yıldızı Aron Piper’ın da takibe aldığı Erçel’e yönelik bu sürpriz etkileşim iddiasının detaylarına gelin birlikte bakalım!

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Kendall Jenner, podyumdaki kariyeri kadar özel hayatıyla da konuşuluyor.

Kendall Jenner, podyumdaki kariyeri kadar özel hayatıyla da konuşuluyor.

Kardashian-Jenner ailesinin dünyaca tanınan üyelerinden Kendall Jenner, uluslararası moda kampanyaları ve defilelerle kariyerini sürdürürken aşk hayatını daha sınırlı paylaşmayı tercih ediyor. Ancak birlikte görüntülendiği ünlü isimler, magazin basınının ilgisinden kaçmıyor.

Geçmiş ilişkileri arasında müzik ve basketbol dünyasından tanıdık isimler var.

Harry Styles ile yakınlığıyla gündeme gelen Jenner, daha sonra basketbolcular Blake Griffin ve Ben Simmons ile yaşadığı ilişkilerle konuşuldu. Bad Bunny ile birlikteliği de magazin dünyasında geniş yer buldu.

Devin Booker ile yaşadığı aşk ise en çok takip edilen ilişkilerinden biriydi.

2020’de başlayan birlikteliklerini 2021’de Instagram’dan paylaşan Jenner ve Booker, birlikte katıldıkları etkinlikler ve tatil görüntüleriyle dikkat çekmişti. Çift, 2022’de ayrılık ve barışma haberlerinin ardından yollarını ayırmıştı.

Şimdi ise Devin Booker’ın adı, Hande Erçel’e yönelik sürpriz bir beğeni iddiasıyla gündemde.

Şimdi ise Devin Booker’ın adı, Hande Erçel’e yönelik sürpriz bir beğeni iddiasıyla gündemde.

NBA yıldızının, Hande Erçel’in Instagram paylaşımlarını beğendiği öne sürüldü. Bu iddia, oyuncunun yabancı ünlülerle sosyal medya etkileşimlerini yeniden merak konusu haline getirdi.

Ancak söz konusu beğenilerin hangi gönderilere ve ne zaman bırakıldığına ilişkin doğrulanmış ayrıntılar bulunmuyor. Bir beğeni de tek başına romantik bir yakınlaşma anlamına gelmiyor.

Hande Erçel’e daha önce Aron Piper’dan da bir takip hamlesi gelmişti.

Netflix dizisi Elite’te canlandırdığı Ander karakteriyle tanınan Aron Piper’ın, eylül ayında Erçel’i Instagram’da takibe aldığı haber olmuştu. O dönemde yayınlanan haberlerde, Erçel’in Piper’ı henüz geri takip etmediği belirtilmişti. İkilinin ortak bir projede buluşacağına ilişkin doğrulanmış bir bilgi de paylaşılmamıştı.

Piper’ın takibinin ardından bu kez gözler Booker’ın beğeni iddiasına çevrildi.

Rol aldığı dizilerle yurt dışında da geniş bir izleyici kitlesine ulaşan Hande Erçel’in sosyal medya hesabı yakından takip ediliyor. Ancak bu etkileşimlerin arkasında bir tanışıklık, iş bağlantısı veya başka bir neden olup olmadığı henüz bilinmiyor.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin ve TV Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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