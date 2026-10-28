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Deniz Baysal'dan Yürek Burkan Çocukluk İtirafı: "Ay Sonunda Buzdolabında Hiçbir Şey Kalmıyordu!"

Deniz Baysal'dan Yürek Burkan Çocukluk İtirafı: "Ay Sonunda Buzdolabında Hiçbir Şey Kalmıyordu!"

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin ve TV Editörü
28.10.2026 - 11:31
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Deniz Baysal, TRT1'de yayınlanan Taşacak Bu Deniz dizisinde Esme karakterini canlandırıyor. Oyuncu, ABtalks programına konuk oldu ve çocukluk yıllarını, ailesinin maddi durumunu ve annesinin kendisi için yaptığı fedakarlıkları anlattı. Baysal, 'Çocukken kendimizi orta gelirli sanıyorduk ama ay sonunda buzdolabında hiçbir şey kalmıyordu' dedi.

Kaynak: ABtalks programı

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Deniz Baysal, Taşacak Bu Deniz'de Esme karakterini canlandırıyor.

Deniz Baysal, Taşacak Bu Deniz'de Esme karakterini canlandırıyor.

Cuma akşamları TRT1'de yayınlanan Taşacak Bu Deniz dizisinde Esme karakteriyle izleyicinin karşısına çıkan Deniz Baysal, ABtalks programına konuk oldu. Oyuncu programda çocukluğuna, ailesine ve mesleğine dair samimi açıklamalarda bulundu.

Baysal, çocukluğundaki maddi zorlukları anlattı.

Baysal, çocukluğundaki maddi zorlukları anlattı.

Baysal, çocukken kendilerini orta gelirli sandıklarını ama ay sonunda buzdolabında hiçbir şey kalmadığını söyledi. 'Çocuk olarak zorlandığım dönemler oluyordu' diyen oyuncu, bu zorlukların kariyerindeki hırsını da tetiklemiş olabileceğini belirtti.

Oyuncu, annesinin kendisi için yaptığı fedakarlığı unutmadı!

Annesinin fedakarlığını anlatan Baysal, 'Annem ayda bir beni kumpir yemeye götürürdü. 'Sen yemeyecek misin?' dediğimde 'Ben aç değilim' derdi. Sadece benim tabağımdan bir iki çatal alıp bana yedirirdi' dedi.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin ve TV Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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