Deniz Baysal'dan Yürek Burkan Çocukluk İtirafı: "Ay Sonunda Buzdolabında Hiçbir Şey Kalmıyordu!"
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Deniz Baysal, TRT1'de yayınlanan Taşacak Bu Deniz dizisinde Esme karakterini canlandırıyor. Oyuncu, ABtalks programına konuk oldu ve çocukluk yıllarını, ailesinin maddi durumunu ve annesinin kendisi için yaptığı fedakarlıkları anlattı. Baysal, 'Çocukken kendimizi orta gelirli sanıyorduk ama ay sonunda buzdolabında hiçbir şey kalmıyordu' dedi.
Kaynak: ABtalks programı
Deniz Baysal, Taşacak Bu Deniz'de Esme karakterini canlandırıyor.
Baysal, çocukluğundaki maddi zorlukları anlattı.
Oyuncu, annesinin kendisi için yaptığı fedakarlığı unutmadı!
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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