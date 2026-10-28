Deniz Baysal'dan Yürek Burkan Çocukluk İtirafı: "Ay Sonunda Buzdolabında Hiçbir Şey Kalmıyordu!"

Deniz Baysal, TRT1'de yayınlanan Taşacak Bu Deniz dizisinde Esme karakterini canlandırıyor. Oyuncu, ABtalks programına konuk oldu ve çocukluk yıllarını, ailesinin maddi durumunu ve annesinin kendisi için yaptığı fedakarlıkları anlattı. Baysal, 'Çocukken kendimizi orta gelirli sanıyorduk ama ay sonunda buzdolabında hiçbir şey kalmıyordu' dedi.

Kaynak: ABtalks programı