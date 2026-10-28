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Jennifer Lawrence’ın Son Hali Gündem Oldu! Yıllar İçindeki Değişimi Dikkat Çekti

Jennifer Lawrence’ın Son Hali Gündem Oldu! Yıllar İçindeki Değişimi Dikkat Çekti

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin ve TV Editörü
28.10.2026 - 10:01
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Açlık Oyunları’ndaki Katniss Everdeen rolüyle milyonların tanıdığı Jennifer Lawrence, başarılı oyunculuğu kadar kırmızı halı tarzı ve samimi tavırlarıyla da dikkat çekiyor. Ancak bu kez gündemde filmleri değil, yıllar içindeki değişimi var! Eski ve yeni fotoğraflarının yan yana getirilmesiyle görünümü yeniden konuşulan oyuncu hakkında estetik iddiaları da gündeme geldi. Peki, Lawrence bu konuda daha önce neler söylemişti? Gelin, birlikte bakalım!

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Jennifer Lawrence, Hollywood’un en tanınan yüzlerinden biri.

Jennifer Lawrence, Hollywood’un en tanınan yüzlerinden biri.

Kimi onu Açlık Oyunları’nın cesur Katniss’i, kimi X-Men serisinin Mystique’i olarak tanıdı. Büyük bütçeli yapımlarla geniş kitlelere ulaşan Lawrence, dramatik rollerdeki performansıyla da adından söz ettirdi. Henüz 22 yaşındayken Umut Işığım filmindeki Tiffany karakteriyle En İyi Kadın Oyuncu Oscar’ını kazandı.

Ödül törenlerindeki heyecanı, esprili röportajları ve kendisiyle dalga geçebilmesi de onu izleyicilerin yakından takip ettiği yıldızlardan biri haline getirdi.

Kariyerine farklı türlerdeki filmlerle devam etti.

Kariyerine farklı türlerdeki filmlerle devam etti.

Düzenbaz, Joy ve Anne! gibi yapımlarda rol alan Lawrence, Don’t Look Up’ta Leonardo DiCaprio ile kamera karşısına geçti. Büyü de Gel filminde ise komedi tarafını öne çıkardı.

Son dönem işlerinden Die, My Love’da Robert Pattinson ile başrolü paylaşan oyuncunun yeni projeleri arasında, Martin Scorsese’nin yönettiği ve yeniden DiCaprio ile bir araya geldiği What Happens at Night da bulunuyor.

Oyunculuğu kadar güzelliği ve değişen tarzıyla da yıllardır dikkat çekiyor.

Kısa sarı saçlarından uzun ve daha koyu tonlardaki saçlarına, yoğun göz makyajından daha sade görünümlerine kadar Lawrence’ı pek çok farklı imajla gördük. Kırmızı halıda tercih ettiği kıyafetler ve güzellik görünümleri de kariyeri boyunca yakından takip edildi.

Son olarak eski ve yeni fotoğraflarının yan yana getirildiği karşılaştırma, oyuncunun yıllar içindeki değişimini yeniden gündeme taşıdı.

Son olarak eski ve yeni fotoğraflarının yan yana getirildiği karşılaştırma, oyuncunun yıllar içindeki değişimini yeniden gündeme taşıdı.

Paylaşılan karşılaştırmanın sağındaki eski karede Lawrence’ı kısa, hacimli sarı saçları ve koyu göz makyajıyla görüyoruz. Soldaki yeni karede ise uzun, düz ve daha koyu tonlardaki saçlarıyla oldukça farklı bir görünüm sergiliyor.

Eski fotoğrafta yanakları daha dolgun görünürken yeni karede yüz hatları daha belirgin duruyor. Dudak makyajı ve kaşlarının şekli de iki fotoğraf arasındaki farkı artırıyor. Ancak ışık, çekim açısı, yüz ifadesi ve makyajın farklı olduğu bu kareler, tek başına herhangi bir estetik işlemi doğrulamıyor.

Görünümündeki değişimle ilgili iddialara daha önce kendisi de yanıt vermişti.

Lawrence, 2023 yılında Kylie Jenner ile Interview dergisi için yaptığı sohbette göz ameliyatı geçirdiği yönündeki söylentileri reddetmişti. Makyaj sanatçısı Hung Vanngo’nun uygulamalarının görünümünü değiştirdiğini anlatan oyuncu, yıllar önceki fotoğraflarıyla karşılaştırılırken yaş aldığının da unutulduğunu söylemişti.

Burun ameliyatı iddialarına da karşı çıkan Lawrence, yanaklarının zaman içinde incelmesinin yüzünü farklı gösterdiğini belirtmişti.

Bununla birlikte botoks yaptırdığını açıkça dile getirdi.

Eylül 2026’da Vogue’a konuşan Lawrence, düşük doz botoks olarak bilinen “baby Botox” uygulamasından yararlandığını söyledi. Oyunculuk yaparken yüzünü hareket ettirebilmesi gerektiğini belirterek uygulamayı sınırlı tuttuğunu anlattı.

Aynı röportajda yanak yağı aldırma işlemini istediğini ancak yaptırmadığını da ifade etti.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin ve TV Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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