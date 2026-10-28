Jennifer Lawrence’ın Son Hali Gündem Oldu! Yıllar İçindeki Değişimi Dikkat Çekti
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Açlık Oyunları’ndaki Katniss Everdeen rolüyle milyonların tanıdığı Jennifer Lawrence, başarılı oyunculuğu kadar kırmızı halı tarzı ve samimi tavırlarıyla da dikkat çekiyor. Ancak bu kez gündemde filmleri değil, yıllar içindeki değişimi var! Eski ve yeni fotoğraflarının yan yana getirilmesiyle görünümü yeniden konuşulan oyuncu hakkında estetik iddiaları da gündeme geldi. Peki, Lawrence bu konuda daha önce neler söylemişti? Gelin, birlikte bakalım!
Jennifer Lawrence, Hollywood’un en tanınan yüzlerinden biri.
Kariyerine farklı türlerdeki filmlerle devam etti.
Son olarak eski ve yeni fotoğraflarının yan yana getirildiği karşılaştırma, oyuncunun yıllar içindeki değişimini yeniden gündeme taşıdı.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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