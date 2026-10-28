Jennifer Lawrence’ın Son Hali Gündem Oldu! Yıllar İçindeki Değişimi Dikkat Çekti

Paylaşılan karşılaştırmanın sağındaki eski karede Lawrence’ı kısa, hacimli sarı saçları ve koyu göz makyajıyla görüyoruz. Soldaki yeni karede ise uzun, düz ve daha koyu tonlardaki saçlarıyla oldukça farklı bir görünüm sergiliyor.

Eski fotoğrafta yanakları daha dolgun görünürken yeni karede yüz hatları daha belirgin duruyor. Dudak makyajı ve kaşlarının şekli de iki fotoğraf arasındaki farkı artırıyor. Ancak ışık, çekim açısı, yüz ifadesi ve makyajın farklı olduğu bu kareler, tek başına herhangi bir estetik işlemi doğrulamıyor.

Görünümündeki değişimle ilgili iddialara daha önce kendisi de yanıt vermişti.

Lawrence, 2023 yılında Kylie Jenner ile Interview dergisi için yaptığı sohbette göz ameliyatı geçirdiği yönündeki söylentileri reddetmişti. Makyaj sanatçısı Hung Vanngo’nun uygulamalarının görünümünü değiştirdiğini anlatan oyuncu, yıllar önceki fotoğraflarıyla karşılaştırılırken yaş aldığının da unutulduğunu söylemişti.

Burun ameliyatı iddialarına da karşı çıkan Lawrence, yanaklarının zaman içinde incelmesinin yüzünü farklı gösterdiğini belirtmişti.

Bununla birlikte botoks yaptırdığını açıkça dile getirdi.

Eylül 2026’da Vogue’a konuşan Lawrence, düşük doz botoks olarak bilinen “baby Botox” uygulamasından yararlandığını söyledi. Oyunculuk yaparken yüzünü hareket ettirebilmesi gerektiğini belirterek uygulamayı sınırlı tuttuğunu anlattı.

Aynı röportajda yanak yağı aldırma işlemini istediğini ancak yaptırmadığını da ifade etti.