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Büşra Develi’nin İngilizce Röportajı Dikkat Çekti! Akıcı Konuşmasıyla İltifatları Topladı

Büşra Develi’nin İngilizce Röportajı Dikkat Çekti! Akıcı Konuşmasıyla İltifatları Topladı

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin ve TV Editörü
28.10.2026 - 09:00
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Ekranda canlandırdığı karakterlerle dikkat çeken Büşra Develi, bu kez İngilizce röportajıyla konuşuluyor. Son olarak Mısır’daki El Gouna Film Festivali’nde boy gösteren oyuncunun Soul Arabia’ya verdiği röportaj, sosyal medyada ilgi gördü. Oyunculuktan sanatla ilişkisine uzanan soruları yanıtlayan Develi’nin akıcı İngilizcesi ve rahat tavırları da iltifatları beraberinde getirdi. Gelin, önce kariyerine kısaca bakalım, ardından röportajına gelen yorumlara geçelim!

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Büşra Develi’yi önce Tatlı Küçük Yalancılar’da tanıdık, Fi’deki Bilge rolüyle daha yakından takip etmeye başladık.

Büşra Develi’yi önce Tatlı Küçük Yalancılar’da tanıdık, Fi’deki Bilge rolüyle daha yakından takip etmeye başladık.

2015 yılında yayınlanan Tatlı Küçük Yalancılar’da Selin karakterini canlandıran Büşra Develi, ardından Fi dizisindeki Bilge rolüyle geniş bir izleyici kitlesine ulaştı. Kariyerine farklı türlerdeki projelerle devam eden oyuncu; Mehmed: Bir Cihan Fatihi, Akıncı ve Erkek Severse gibi dizilerde de rol aldı. Sinemada ise Ayla, Hadi Be Oğlum ve Arada filmleriyle izleyici karşısına çıktı.

Son dönemde ise Eşref Rüya’nın Çiğdem’i olarak karşımıza çıkmıştı.

Son dönemde ise Eşref Rüya’nın Çiğdem’i olarak karşımıza çıkmıştı.

Develi, Eşref Rüya dizisinde komiser Çiğdem Serim’e hayat veriyor. ELLE Türkiye’ye verdiği röportajda karakterin içindeki kırılmalarla dışarıya yansıttığı sert ve kontrollü tavır arasındaki çatışmanın kendisini etkilediğini anlatmıştı.

Setteki yoğun temposunun yanında uluslararası davetlerde de boy gösteren oyuncunun son duraklarından biri Mısır oldu.

Büşra Develi, bu yıl dokuzuncusu düzenlenen El Gouna Film Festivali’nin kapanış gecesine katıldı. Gece için Züleyha Kuru imzalı siyah bir elbise tercih eden oyuncu, kırmızı halıdaki görünümüyle dikkat çekti. Develi’nin festival tarzına Vogue Arabia da yer verdi.

Şimdi ise Soul Arabia’ya verdiği İngilizce röportajla dikkat çekti.

Oyunculuk ve kariyer yolculuğu üzerine konuşan Develi, bir karakteri oluştururken onun yetiştiği koşulları ve aile yapısını düşünmenin kendisini heyecanlandırdığını anlattı. Sohbette yazmak, çizmek ve resim yapmak gibi oyunculuk dışındaki ilgi alanlarından da söz etti.

Soruları İngilizce yanıtlayan Develi’nin rahatlığı da izleyenlerin gözünden kaçmadı.

Röportajda düşüncelerini akıcı biçimde aktaran oyuncu, konuşması ve kendinden emin tavırlarıyla beğeni topladı. Görüntülere yapılan yorumlarda İngilizcesinin yanı sıra zarafeti ve sohbet sırasındaki duruşu da öne çıktı.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin ve TV Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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