Büşra Develi’nin İngilizce Röportajı Dikkat Çekti! Akıcı Konuşmasıyla İltifatları Topladı

Büşra Develi, bu yıl dokuzuncusu düzenlenen El Gouna Film Festivali’nin kapanış gecesine katıldı. Gece için Züleyha Kuru imzalı siyah bir elbise tercih eden oyuncu, kırmızı halıdaki görünümüyle dikkat çekti. Develi’nin festival tarzına Vogue Arabia da yer verdi.

Şimdi ise Soul Arabia’ya verdiği İngilizce röportajla dikkat çekti.

Oyunculuk ve kariyer yolculuğu üzerine konuşan Develi, bir karakteri oluştururken onun yetiştiği koşulları ve aile yapısını düşünmenin kendisini heyecanlandırdığını anlattı. Sohbette yazmak, çizmek ve resim yapmak gibi oyunculuk dışındaki ilgi alanlarından da söz etti.

Soruları İngilizce yanıtlayan Develi’nin rahatlığı da izleyenlerin gözünden kaçmadı.

Röportajda düşüncelerini akıcı biçimde aktaran oyuncu, konuşması ve kendinden emin tavırlarıyla beğeni topladı. Görüntülere yapılan yorumlarda İngilizcesinin yanı sıra zarafeti ve sohbet sırasındaki duruşu da öne çıktı.