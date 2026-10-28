Büşra Develi’nin İngilizce Röportajı Dikkat Çekti! Akıcı Konuşmasıyla İltifatları Topladı
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Ekranda canlandırdığı karakterlerle dikkat çeken Büşra Develi, bu kez İngilizce röportajıyla konuşuluyor. Son olarak Mısır’daki El Gouna Film Festivali’nde boy gösteren oyuncunun Soul Arabia’ya verdiği röportaj, sosyal medyada ilgi gördü. Oyunculuktan sanatla ilişkisine uzanan soruları yanıtlayan Develi’nin akıcı İngilizcesi ve rahat tavırları da iltifatları beraberinde getirdi. Gelin, önce kariyerine kısaca bakalım, ardından röportajına gelen yorumlara geçelim!
Büşra Develi’yi önce Tatlı Küçük Yalancılar’da tanıdık, Fi’deki Bilge rolüyle daha yakından takip etmeye başladık.
Son dönemde ise Eşref Rüya’nın Çiğdem’i olarak karşımıza çıkmıştı.
Setteki yoğun temposunun yanında uluslararası davetlerde de boy gösteren oyuncunun son duraklarından biri Mısır oldu.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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