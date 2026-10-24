Kıvanç Tatlıtuğ'un Yeni Motosikleti Servet Değerinde: Aylarca Sıra Beklenen Modeli Aldığı İddia Edildi!

İddiaya göre hız tutkunlarının uzun süre sırada beklediği özel üretim motosiklet için Razgatlıoğlu'nun referansı Tatlıtuğ'a öncelik sağladı ve oyuncu yaklaşık 4 milyon lira ödedi. Tatlıtuğ'un motosikletini kendisine özel olarak tasarlattığı, ismini ve uğurlu sayısı olan 8'i motorun üzerine işlettiği belirtildi.

Motosikletin üzerinde adının kısaltması olan 'KVNC R-SPEC' ile 'Dünyada sadece 1 adet üretilmiş' anlamına gelen 'ONE OF ONE' yazıları yer alıyor.