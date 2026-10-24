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Kıvanç Tatlıtuğ'un Yeni Motosikleti Servet Değerinde: Aylarca Sıra Beklenen Modeli Aldığı İddia Edildi!

Kıvanç Tatlıtuğ'un Yeni Motosikleti Servet Değerinde: Aylarca Sıra Beklenen Modeli Aldığı İddia Edildi!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin ve TV Editörü
24.10.2026 - 15:26
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Motosiklet tutkusuyla bilinen Kıvanç Tatlıtuğ, bir süre önce milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu'yla Kocaeli'deki pistte bir araya gelerek ileri sürüş teknikleri üzerine çalışmıştı. Şimdi ise Tatlıtuğ'un, Razgatlıoğlu'nun Dünya Superbike Şampiyonası'nda yarıştığı motosikletin aynısından aldığı iddia edildi. İddiaya göre aylarca sıra beklenen özel üretim model için yaklaşık 4 milyon lira ödedi ve motosikletini kendisine özel olarak tasarlattı.

Kaynak: Sabah/Gökhan Gökduman

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Kıvanç Tatlıtuğ'un motosiklet tutkusu yıllardır biliniyor.

Kıvanç Tatlıtuğ'un motosiklet tutkusu yıllardır biliniyor.

Kıvanç Tatlıtuğ, motosiklet tutkusunu sık sık gündeme taşıyan isimlerden. Oyuncu, yakın zamanda arkadaşıyla motosikletleriyle görüntülenmişti.

Özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Tatlıtuğ, son dönemde sosyal medya hesabını kapatmasıyla da gündeme gelmişti. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan oyuncu, 'Canım sıkıldı, canım öyle istedi kapattım. Dramatik bir hikaye yatmıyor bu olayın altında aslında. İki düzine kitap aldım kitap okuyorum' demişti.

Tatlıtuğ, Toprak Razgatlıoğlu'yla Kocaeli'deki pistte ders almıştı.

Tatlıtuğ, Toprak Razgatlıoğlu'yla Kocaeli'deki pistte ders almıştı.

Tatlıtuğ, dünya şampiyonu Toprak Razgatlıoğlu'ndan özel ders almıştı. Razgatlıoğlu, oyuncuya ileri sürüş teknikleri dersi verdi. Bir süre Kocaeli'ndeki pistte şampiyonla çalışan Tatlıtuğ, dersini tamamlayınca Razgatlıoğlu'nun Dünya Superbike Şampiyonası'nda yarıştığı motosikletin aynısından satın almak istedi.

Sabah'tan Gökhan Gökduman'ın haberine göre, motosikletine adının kısaltmasını ve uğurlu sayısını yazdırdığı iddia edildi!

Sabah'tan Gökhan Gökduman'ın haberine göre, motosikletine adının kısaltmasını ve uğurlu sayısını yazdırdığı iddia edildi!

İddiaya göre hız tutkunlarının uzun süre sırada beklediği özel üretim motosiklet için Razgatlıoğlu'nun referansı Tatlıtuğ'a öncelik sağladı ve oyuncu yaklaşık 4 milyon lira ödedi. Tatlıtuğ'un motosikletini kendisine özel olarak tasarlattığı, ismini ve uğurlu sayısı olan 8'i motorun üzerine işlettiği belirtildi.

Motosikletin üzerinde adının kısaltması olan 'KVNC R-SPEC' ile 'Dünyada sadece 1 adet üretilmiş' anlamına gelen 'ONE OF ONE' yazıları yer alıyor.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin ve TV Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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