Kıvanç Tatlıtuğ'un Yeni Motosikleti Servet Değerinde: Aylarca Sıra Beklenen Modeli Aldığı İddia Edildi!
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Motosiklet tutkusuyla bilinen Kıvanç Tatlıtuğ, bir süre önce milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu'yla Kocaeli'deki pistte bir araya gelerek ileri sürüş teknikleri üzerine çalışmıştı. Şimdi ise Tatlıtuğ'un, Razgatlıoğlu'nun Dünya Superbike Şampiyonası'nda yarıştığı motosikletin aynısından aldığı iddia edildi. İddiaya göre aylarca sıra beklenen özel üretim model için yaklaşık 4 milyon lira ödedi ve motosikletini kendisine özel olarak tasarlattı.
Kaynak: Sabah/Gökhan Gökduman
Kıvanç Tatlıtuğ'un motosiklet tutkusu yıllardır biliniyor.
Tatlıtuğ, Toprak Razgatlıoğlu'yla Kocaeli'deki pistte ders almıştı.
Sabah'tan Gökhan Gökduman'ın haberine göre, motosikletine adının kısaltmasını ve uğurlu sayısını yazdırdığı iddia edildi!
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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