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Ölüm Onları Ayırmıştı: Perihan Savaş'ın Hayatını Kaybeden Eşi Yılmaz Zafer'le Anısı Yıllar Sonra Gündemde!

Ölüm Onları Ayırmıştı: Perihan Savaş'ın Hayatını Kaybeden Eşi Yılmaz Zafer'le Anısı Yıllar Sonra Gündemde!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin ve TV Editörü
24.10.2026 - 14:33
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Yeşilçam'ın sevilen çiftlerinden Perihan Savaş ile Yılmaz Zafer 1987'de evlenmişti. Zafer, 1995'te 38 yaşında hayatını kaybetti ve oğlu Savaş Zafer'i küçük yaşta geride bıraktı. Perihan Savaş, paylaştığı son videoda eşiyle yeni evli oldukları dönemden gülümseten bir yemek anısını anlattı.

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Perihan Savaş, Yeşilçam'dan bugünün dizilerine uzanan kariyeriyle kuşaklardır izlediğimiz oyunculardan.

Perihan Savaş, Yeşilçam'dan bugünün dizilerine uzanan kariyeriyle kuşaklardır izlediğimiz oyunculardan.

Bedrana ve Deli Şahin gibi filmlerin yanı sıra Çukur'da canlandırdığı Sultan Koçovalı karakteriyle de hafızalara yerleşen Savaş, yıllar içinde pek çok farklı hikayeyle izleyici karşısına çıktı.

Usta oyuncu, bu kez meslek hayatından bir hatırayla değil, eşi Yılmaz Zafer'le yeni evli oldukları dönemde yaşadıkları bir yemek tartışmasıyla gündeme geldi.

Perihan Savaş ve Yılmaz Zafer, 1987 yılında evlenmişti.

Perihan Savaş ve Yılmaz Zafer, 1987 yılında evlenmişti.

Bu evlilikten Savaş Zafer adını verdikleri bir oğulları dünyaya geldi. Ancak çiftin hayatı, Yılmaz Zafer'in geçirdiği kalp krizinin ardından değişti. Perihan Savaş, uzun tedavi sürecinde eşinin yanında oldu. Zafer, 1995 yılında hayatını kaybetti.

Yıllar sonra eşini evliliklerinin ilk günlerinden bir anıyla hatırlayan Savaş, birlikte geçirdikleri günlerde yaşanan bir mutfak atışmasını anlattı.

Yılmaz Zafer'in “Annemin yaptığı çok daha güzel oluyor” yorumu, patlıcan oturtmanın sonu olmuş!

Yılmaz Zafer'in “Annemin yaptığı çok daha güzel oluyor” yorumu, patlıcan oturtmanın sonu olmuş!

Perihan Savaş, eşinin isteği üzerine patlıcan oturtma hazırlamış. Daha sağlıklı olması için patlıcanları kızartmadan yaptığı yemeği sofraya getirdiğinde ise Zafer, patlıcanların neden beyaz olduğunu sormuş. Ardından annesinin yaptığı yemeği daha güzel bulduğunu söylemiş.

Emeğinin bu şekilde kıyaslanmasına sinirlenen Savaş, eşinin önündeki tabağı alıp yemeği çöpe döktüğünü anlattı. O gün verdiği yanıtı da şu sözlerle aktardı:

“Bundan sonra git patlıcan oturtmayı annen yapsın.”

Usta oyuncu, o dönem sinirlendiği bu olayı yıllar sonra gülümseyerek hatırladı.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin ve TV Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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