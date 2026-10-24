Ölüm Onları Ayırmıştı: Perihan Savaş'ın Hayatını Kaybeden Eşi Yılmaz Zafer'le Anısı Yıllar Sonra Gündemde!
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Perihan Savaş, Yeşilçam'dan bugünün dizilerine uzanan kariyeriyle kuşaklardır izlediğimiz oyunculardan.
Perihan Savaş ve Yılmaz Zafer, 1987 yılında evlenmişti.
Yılmaz Zafer'in “Annemin yaptığı çok daha güzel oluyor” yorumu, patlıcan oturtmanın sonu olmuş!
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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