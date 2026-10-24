Ölüm Onları Ayırmıştı: Perihan Savaş'ın Hayatını Kaybeden Eşi Yılmaz Zafer'le Anısı Yıllar Sonra Gündemde!

Bedrana ve Deli Şahin gibi filmlerin yanı sıra Çukur'da canlandırdığı Sultan Koçovalı karakteriyle de hafızalara yerleşen Savaş, yıllar içinde pek çok farklı hikayeyle izleyici karşısına çıktı.

Usta oyuncu, bu kez meslek hayatından bir hatırayla değil, eşi Yılmaz Zafer'le yeni evli oldukları dönemde yaşadıkları bir yemek tartışmasıyla gündeme geldi.