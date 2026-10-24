Sahnede Fenalaşan Hakkı Bulut Taburcu Edildi: Son Hali Hastane Çıkışı Görüntülendi!
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Hakkı Bulut'tan sevindiren haber geldi! İstanbul Beylikdüzü'nde sahne aldığı sırada fenalaşan usta sanatçı, ambulansla hastaneye kaldırılmıştı. Tedavisinin ardından taburcu edilen Bulut, hastane çıkışında konuştu. Yaşadığı rahatsızlığı “Tansiyon beni bu hale getirdi” sözleriyle anlattı. Ardından “Bir saat sonra spor yapacağım” diyerek sevenlerine seslendi.
“İkimiz Bir Fidanız”, “Son Mektup” ve “Seven Kıskanır” gibi şarkılarıyla tanıdığımız Hakkı Bulut, sahnede yaşadığı rahatsızlıkla sevenlerini korkutmuştu.
Hastanede tedaviye alınan Hakkı Bulut taburcu edildi, çıkışta yaptığı açıklamayla dikkat çekti.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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