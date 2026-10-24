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Sahnede Fenalaşan Hakkı Bulut Taburcu Edildi: Son Hali Hastane Çıkışı Görüntülendi!

Sahnede Fenalaşan Hakkı Bulut Taburcu Edildi: Son Hali Hastane Çıkışı Görüntülendi!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin ve TV Editörü
24.10.2026 - 13:31
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Hakkı Bulut'tan sevindiren haber geldi! İstanbul Beylikdüzü'nde sahne aldığı sırada fenalaşan usta sanatçı, ambulansla hastaneye kaldırılmıştı. Tedavisinin ardından taburcu edilen Bulut, hastane çıkışında konuştu. Yaşadığı rahatsızlığı “Tansiyon beni bu hale getirdi” sözleriyle anlattı. Ardından “Bir saat sonra spor yapacağım” diyerek sevenlerine seslendi.

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“İkimiz Bir Fidanız”, “Son Mektup” ve “Seven Kıskanır” gibi şarkılarıyla tanıdığımız Hakkı Bulut, sahnede yaşadığı rahatsızlıkla sevenlerini korkutmuştu.

“İkimiz Bir Fidanız”, “Son Mektup” ve “Seven Kıskanır” gibi şarkılarıyla tanıdığımız Hakkı Bulut, sahnede yaşadığı rahatsızlıkla sevenlerini korkutmuştu.

Arabesk müziğin usta ismi, 23 Ekim akşamı İstanbul Beylikdüzü'ndeki bir restoranda dinleyicileriyle buluştu. Şarkılarını seslendirdiği sırada aniden fenalaşan Bulut'un yardımına mekandaki görevliler koştu.

Durumun bildirilmesi üzerine restorana gelen sağlık ekipleri, sanatçıya ilk müdahaleyi burada yaptı. Sedyeyle mekandan çıkarılan Bulut, ambulansla ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı. O anlar da görüntülere yansıdı.

Hastanede tedaviye alınan Hakkı Bulut taburcu edildi, çıkışta yaptığı açıklamayla dikkat çekti.

Tedavisinin ardından hastaneden ayrılan sanatçı, yaşadığı rahatsızlığın tansiyonla ilgili olduğunu söyledi.

Bulut, “Tansiyon beni bu hale getirdi. Bir saat sonra spor yapacağım” ifadelerini kullandı. Böylece sahnede fenalaşmasının ardından sağlık durumu merak edilen sanatçıdan ilk açıklama da gelmiş oldu.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin ve TV Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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