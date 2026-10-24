Sahnede Fenalaşan Hakkı Bulut Taburcu Edildi: Son Hali Hastane Çıkışı Görüntülendi!

Tedavisinin ardından hastaneden ayrılan sanatçı, yaşadığı rahatsızlığın tansiyonla ilgili olduğunu söyledi.

Bulut, “Tansiyon beni bu hale getirdi. Bir saat sonra spor yapacağım” ifadelerini kullandı. Böylece sahnede fenalaşmasının ardından sağlık durumu merak edilen sanatçıdan ilk açıklama da gelmiş oldu.