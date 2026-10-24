article/comments
article/share
Haberler
Magazin
23 Yıllık Evliliğini Bitiren Aslı Gümüşel'den Yıllar Sonra Dikkat Çeken Açıklama!

23 Yıllık Evliliğini Bitiren Aslı Gümüşel'den Yıllar Sonra Dikkat Çeken Açıklama!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin ve TV Editörü
24.10.2026 - 12:01
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Aslı Gümüşel'in boşanması yeniden gündemde! Metin Şen ile 23 yıllık evliliğini Mart 2023'te noktalayan Gümüşel, bu kez yeni kitabı için verdiği röportajdaki sözleriyle dikkat çekti. Sabah'tan Bülent Cankurt'un haberine göre Gümüşel, evliliğinde yaşadığı saygısızlıklardan bahsetti. Ayrılığın nedenine verdiği “Affedemedim” yanıtı ise açıklamanın en dikkat çeken kısmı oldu. Cankurt, bu sözleri ihanet iması olarak yorumladı.

Kaynak: Sabah/ Bülent Cankurt

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sosyetenin tanınan isimlerinden Aslı Gümüşel ve Metin Şen, 23 yıllık evliliklerini Mart 2023'te bitirmişti.

Sosyetenin tanınan isimlerinden Aslı Gümüşel ve Metin Şen, 23 yıllık evliliklerini Mart 2023'te bitirmişti.

2000 yılında evlenen ve iki çocuk sahibi olan çift, tek celsede anlaşmalı olarak boşanmıştı. Ayrılığın ardından kızlık soyadını kullanmaya başlayan Aslı Gümüşel, bugünlerde “Ne Gerek Vardı?” adlı ilk kitabıyla gündemde.

Gümüşel'in kitabı üzerine konuşmak için katıldığı bir YouTube programında anlattıkları, yıllar önce sona eren evliliğini de yeniden gündeme taşıdı.

Aslı Gümüşel, evliliğinde yaşadıklarını anlatırken “Affedemedim” dedi.

Aslı Gümüşel, evliliğinde yaşadıklarını anlatırken “Affedemedim” dedi.

Sabah'tan Bülent Cankurt'un haberine göre Gümüşel, röportajında dışarıdan mükemmel görünen hayatların ardındaki kırılganlıklara değindi. Kendi hayatını anlatırken de “Çalıştım, sevdim, yanıldım, kaybettim, ağladım” ifadelerini kullandı.

Eski evliliğiyle ilgili “Evliliğimde her kadının yaşadığı saygısızlığı yaşadım” diyen Gümüşel'in, evliliğinin neden bittiği sorusuna yanıtı ise tek kelime oldu: “Affedemedim.”

Bülent Cankurt, Gümüşel'in sözlerini ihanet iması olarak değerlendirdi.

Bülent Cankurt, Gümüşel'in sözlerini ihanet iması olarak değerlendirdi.

Cankurt, boşanmanın üzerinden yaklaşık üç buçuk yıl geçtikten sonra gelen bu açıklamanın zamanlamasına dikkat çekti. Gümüşel'in sözlerini aldatıldığı yönünde bir ima olarak yorumlayan yazar, açıklamanın yeni kitabının tanıtımıyla bağlantılı olup olmadığını da sorguladı.

Ancak aktarılan röportaj sözlerinde Gümüşel, doğrudan bir aldatma açıklaması yapmadı. Evliliğinde yaşadığı saygısızlıktan ve affedemediğinden bahsederken, ihanet değerlendirmesi Cankurt'un yorumu olarak haberde yer aldı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin ve TV Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın