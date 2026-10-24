23 Yıllık Evliliğini Bitiren Aslı Gümüşel'den Yıllar Sonra Dikkat Çeken Açıklama!

Cankurt, boşanmanın üzerinden yaklaşık üç buçuk yıl geçtikten sonra gelen bu açıklamanın zamanlamasına dikkat çekti. Gümüşel'in sözlerini aldatıldığı yönünde bir ima olarak yorumlayan yazar, açıklamanın yeni kitabının tanıtımıyla bağlantılı olup olmadığını da sorguladı.

Ancak aktarılan röportaj sözlerinde Gümüşel, doğrudan bir aldatma açıklaması yapmadı. Evliliğinde yaşadığı saygısızlıktan ve affedemediğinden bahsederken, ihanet değerlendirmesi Cankurt'un yorumu olarak haberde yer aldı.