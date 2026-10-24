23 Yıllık Evliliğini Bitiren Aslı Gümüşel'den Yıllar Sonra Dikkat Çeken Açıklama!
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Aslı Gümüşel'in boşanması yeniden gündemde! Metin Şen ile 23 yıllık evliliğini Mart 2023'te noktalayan Gümüşel, bu kez yeni kitabı için verdiği röportajdaki sözleriyle dikkat çekti. Sabah'tan Bülent Cankurt'un haberine göre Gümüşel, evliliğinde yaşadığı saygısızlıklardan bahsetti. Ayrılığın nedenine verdiği “Affedemedim” yanıtı ise açıklamanın en dikkat çeken kısmı oldu. Cankurt, bu sözleri ihanet iması olarak yorumladı.
Kaynak: Sabah/ Bülent Cankurt
Sosyetenin tanınan isimlerinden Aslı Gümüşel ve Metin Şen, 23 yıllık evliliklerini Mart 2023'te bitirmişti.
Aslı Gümüşel, evliliğinde yaşadıklarını anlatırken “Affedemedim” dedi.
Bülent Cankurt, Gümüşel'in sözlerini ihanet iması olarak değerlendirdi.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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