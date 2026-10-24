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Büşra Develi, Mısır'da Güzelliğiyle Dikkat Çekti! El Gouna Film Festivali'nde Boy Gösterdi

Büşra Develi, Mısır'da Güzelliğiyle Dikkat Çekti! El Gouna Film Festivali'nde Boy Gösterdi

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin ve TV Editörü
24.10.2026 - 10:00
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Büşra Develi'nin rotası bu kez Mısır! Rol aldığı yapımlarla adından söz ettiren oyuncu, 9. El Gouna Film Festivali'nin kapanış gecesine katıldı. Kırmızı halıda kameraların karşısına geçen Develi, gece için siyah bir elbise tercih etti. Yırtmaçlı tasarımıyla poz veren oyuncunun güzelliği de dikkat çekti. Develi'nin festival görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı.

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Büşra Develi'yi ilk kez Tatlı Küçük Yalancılar'ın Selin'i olarak tanıdık.

Büşra Develi'yi ilk kez Tatlı Küçük Yalancılar'ın Selin'i olarak tanıdık.

Ardından Fi dizisinde hayat verdiği Bilge karakteriyle geniş bir izleyici kitlesine ulaşan oyuncu, kariyerine farklı türlerdeki yapımlarla devam etti. Mehmed: Bir Cihan Fatihi, Akıncı ve Erkek Severse gibi dizilerde rol alan Develi'yi, sinemada da Ayla, Hadi Be Oğlum ve Arada filmlerinde izledik.

Oyunculuğunun yanı sıra tarzıyla da dikkat çeken Develi, bu kez bir film festivali için Mısır'daydı.

Büşra Develi, Mısır'da düzenlenen 9. El Gouna Film Festivali'nin kapanış gecesine katıldı.

Büşra Develi, Mısır'da düzenlenen 9. El Gouna Film Festivali'nin kapanış gecesine katıldı.

Sinema dünyasından isimleri buluşturan festivalin kapanışında yer alan oyuncu, kırmızı halıda kameraların karşısına geçti. Develi'nin geceden görüntüleri sosyal medyada paylaşılırken Vogue Arabia da oyuncunun festival görünümüne yer verdi.

Kapanış gecesinde siyahı tercih eden Develi, güzelliğiyle dikkat çekti.

Kapanış gecesinde siyahı tercih eden Develi, güzelliğiyle dikkat çekti.

Geceye yırtmaçlı siyah bir elbiseyle katılan oyuncu, kırmızı halıda verdiği pozlarla öne çıktı. Develi'nin tercihi, Züleyha Kuru imzalı bir tasarımdı. 

Siyah elbisenin iddialı kesimiyle tamamladığı festival görünümünde Develi'nin duru güzelliği de ön plandaydı.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin ve TV Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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