Büşra Develi, Mısır'da Güzelliğiyle Dikkat Çekti! El Gouna Film Festivali'nde Boy Gösterdi
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Büşra Develi'nin rotası bu kez Mısır! Rol aldığı yapımlarla adından söz ettiren oyuncu, 9. El Gouna Film Festivali'nin kapanış gecesine katıldı. Kırmızı halıda kameraların karşısına geçen Develi, gece için siyah bir elbise tercih etti. Yırtmaçlı tasarımıyla poz veren oyuncunun güzelliği de dikkat çekti. Develi'nin festival görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı.
Büşra Develi'yi ilk kez Tatlı Küçük Yalancılar'ın Selin'i olarak tanıdık.
Büşra Develi, Mısır'da düzenlenen 9. El Gouna Film Festivali'nin kapanış gecesine katıldı.
Kapanış gecesinde siyahı tercih eden Develi, güzelliğiyle dikkat çekti.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın