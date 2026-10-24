Büşra Develi, Mısır'da Güzelliğiyle Dikkat Çekti! El Gouna Film Festivali'nde Boy Gösterdi

Ardından Fi dizisinde hayat verdiği Bilge karakteriyle geniş bir izleyici kitlesine ulaşan oyuncu, kariyerine farklı türlerdeki yapımlarla devam etti. Mehmed: Bir Cihan Fatihi, Akıncı ve Erkek Severse gibi dizilerde rol alan Develi'yi, sinemada da Ayla, Hadi Be Oğlum ve Arada filmlerinde izledik.

Oyunculuğunun yanı sıra tarzıyla da dikkat çeken Develi, bu kez bir film festivali için Mısır'daydı.