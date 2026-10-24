Göbeğiyle Bile Övgü Topladı! Kıvanç Tatlıtuğ'un Organize İşler İçin Yaptığı Numaraya Yorum Yağdı!
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Kıvanç Tatlıtuğ'un göbeği bu kez oyunculuğuna gelen övgülerle gündemde! Organize İşler: Karun Hazinesi'nde Sarı Saruhan'a yeniden hayat veren oyuncunun göbekli görüntüsü merak konusu olmuştu. Tatlıtuğ, tüm sahnelerini karnını şişirerek oynadığını açıklayıp çocukluğundan bir anısını paylaşmıştı. Bu açıklamanın ardından sosyal medya kullanıcıları da oyuncunun performansını konuştu. Hem bu şekilde rol yapabilmesi hem de anlattığı anı yorumlarda övgü aldı.
Kıvanç Tatlıtuğ'u yıllar içinde birbirinden farklı karakterlerle izledik.
İlk kez 2019 yapımı Organize İşler: Sazan Sarmalı'nda izlediğimiz Sarı Saruhan, yedi yıl sonra geri döndü.
Kıvanç Tatlıtuğ'un göbekli görüntüsü, “Gerçek mi, protez mi?” sorusunu beraberinde getirdi.
Tatlıtuğ, tüm sahnelerini karnını şişirerek oynadığını anlatınca göbeğin sırrı da çözüldü!
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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