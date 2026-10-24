Göbeğiyle Bile Övgü Topladı! Kıvanç Tatlıtuğ'un Organize İşler İçin Yaptığı Numaraya Yorum Yağdı!

Tatlıtuğ, Yılmaz Erdoğan'ın kaleme aldığı Organize İşler: Karun Hazinesi'nde yeniden aynı karaktere hayat verdi. 16 Ekim'de Netflix'te yayınlanan sekiz bölümlük yapım, Asım Noyan ve ekibini bu kez gizemli bir hazine haritasının peşinde buluşturdu. Şenol Sönmez'in yönettiği dizide Tatlıtuğ'a Yılmaz Erdoğan, Demet Akbağ, Ezgi Mola ve Uraz Kaygılaroğlu gibi isimler eşlik etti.

Kendine has konuşması, bıyığı ve tavırlarıyla serinin akılda kalan karakterlerinden olan Sarı Saruhan'ın dönüşünde, bu kez gözler bir başka detaya takıldı.