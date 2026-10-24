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Göbeğiyle Bile Övgü Topladı! Kıvanç Tatlıtuğ'un Organize İşler İçin Yaptığı Numaraya Yorum Yağdı!

Göbeğiyle Bile Övgü Topladı! Kıvanç Tatlıtuğ'un Organize İşler İçin Yaptığı Numaraya Yorum Yağdı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin ve TV Editörü
24.10.2026 - 09:02
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Kıvanç Tatlıtuğ'un göbeği bu kez oyunculuğuna gelen övgülerle gündemde! Organize İşler: Karun Hazinesi'nde Sarı Saruhan'a yeniden hayat veren oyuncunun göbekli görüntüsü merak konusu olmuştu. Tatlıtuğ, tüm sahnelerini karnını şişirerek oynadığını açıklayıp çocukluğundan bir anısını paylaşmıştı. Bu açıklamanın ardından sosyal medya kullanıcıları da oyuncunun performansını konuştu. Hem bu şekilde rol yapabilmesi hem de anlattığı anı yorumlarda övgü aldı.

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Kıvanç Tatlıtuğ'u yıllar içinde birbirinden farklı karakterlerle izledik.

Kıvanç Tatlıtuğ'u yıllar içinde birbirinden farklı karakterlerle izledik.

Gümüş'ün Mehmet'i olarak geniş kitlelerle tanışan, Aşk-ı Memnu'da Behlül, Kuzey Güney'de Kuzey ve İçerde'de Sarp karakterleriyle hafızalara yerleşen Tatlıtuğ, sinemada da farklı roller üstlendi. Oyuncunun alıştığımız görüntüsünden sıyrıldığı karakterlerden biri de Organize İşler'in Sarı Saruhan'ı oldu.

İlk kez 2019 yapımı Organize İşler: Sazan Sarmalı'nda izlediğimiz Sarı Saruhan, yedi yıl sonra geri döndü.

İlk kez 2019 yapımı Organize İşler: Sazan Sarmalı'nda izlediğimiz Sarı Saruhan, yedi yıl sonra geri döndü.

Tatlıtuğ, Yılmaz Erdoğan'ın kaleme aldığı Organize İşler: Karun Hazinesi'nde yeniden aynı karaktere hayat verdi. 16 Ekim'de Netflix'te yayınlanan sekiz bölümlük yapım, Asım Noyan ve ekibini bu kez gizemli bir hazine haritasının peşinde buluşturdu. Şenol Sönmez'in yönettiği dizide Tatlıtuğ'a Yılmaz Erdoğan, Demet Akbağ, Ezgi Mola ve Uraz Kaygılaroğlu gibi isimler eşlik etti.

Kendine has konuşması, bıyığı ve tavırlarıyla serinin akılda kalan karakterlerinden olan Sarı Saruhan'ın dönüşünde, bu kez gözler bir başka detaya takıldı.

Kıvanç Tatlıtuğ'un göbekli görüntüsü, “Gerçek mi, protez mi?” sorusunu beraberinde getirdi.

Kıvanç Tatlıtuğ'un göbekli görüntüsü, “Gerçek mi, protez mi?” sorusunu beraberinde getirdi.

Oyuncuyu genellikle fit görüntüsüyle görmeye alışan izleyiciler, Sarı Saruhan'ın belirgin göbeğini görünce nasıl yapıldığını merak etti. Rol için kilo aldığını düşünen de vardı, görüntünün protez yardımıyla elde edildiğini söyleyen de… Tatlıtuğ'un sahnelerdeki görünümü konuşulurken, oyuncunun bu değişimi nasıl sağladığı da merak konusu oldu.

Tatlıtuğ, tüm sahnelerini karnını şişirerek oynadığını anlatınca göbeğin sırrı da çözüldü!

Tatlıtuğ, tüm sahnelerini karnını şişirerek oynadığını anlatınca göbeğin sırrı da çözüldü!

Oyuncu, Sarı Saruhan'ın görüntüsünü oluştururken çocukluğundan beri yapabildiği bir numaradan yararlandığını açıkladı. Tatlıtuğ'un anlattığına göre, izleyenlerin protez sandığı göbek kendi karnını şişirmesiyle ortaya çıkıyordu.

Ünlü oyuncu, bu numaranın geçmişini de şu sözlerle anlattı:

“Küçükken bana 'Çıkar bakayım göbeğini' derlerdi. Çıkarırdım.

'Allah Allah bu oyuncu mu olacak?' derlerdi. Böyle oynayabildiğimi keşfettim.”

Açıklamayı izleyenlerden hem oyunculuğuna hem de çocukluk anısına övgü geldi.

Bir kullanıcı, kendisinin de protez kullanıldığını düşündüğünü belirtirken, göbeği kısa süreliğine şişirmekle o şekilde sahne oynamanın aynı şey olmadığına dikkat çekti. Tatlıtuğ'un bunu rol boyunca sürdürebilmesini överek “O şekliyle oynamak o kadar da basite alınacak bir oyunculuk değil” yorumunu yaptı.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin ve TV Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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