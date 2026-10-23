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Düğünleri Günlerce Konuşulmuştu! Itır Esen ve Eşi Engin Aykanat'ın Boy Farkı Sosyal Medyada Gündem Oldu

Düğünleri Günlerce Konuşulmuştu! Itır Esen ve Eşi Engin Aykanat'ın Boy Farkı Sosyal Medyada Gündem Oldu

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin ve TV Editörü
23.10.2026 - 17:06
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Düğünün ardından bu kez davet görüntüleriyle gündemdeler! Paris'te evlenen Itır Esen ve Engin Aykanat, geçtiğimiz günlerde İstanbul'da ünlü dostlarının katıldığı bir düğün düzenlemişti. Çağatay Ulusoy'un şahitlik yaptığı, Serdar Ortaç'ın sahne aldığı geceden pek çok an sosyal medyaya yansımıştı. Yeni evli çift, düğünün ardından birlikte bir davete katıldı. İkilinin etkinlikte yürürken çekilen görüntüleri sosyal medyada gündem oldu.

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Paris'te evlenen Itır Esen ve Engin Aykanat, mutluluklarını İstanbul'da da kutladı.

Paris'te evlenen Itır Esen ve Engin Aykanat, mutluluklarını İstanbul'da da kutladı.

2017 Miss Turkey yarışmasıyla tanınan, ardından oyunculuğa adım atan Itır Esen, menajer Engin Aykanat ile eylül ayında Paris'te hayatını birleştirmişti. Aile arasında yapılan nişanda çiftin yüzüklerini takan isim ise Esen'in Gaddar dizisindeki rol arkadaşı Çağatay Ulusoy olmuştu.

Çift, Paris'teki nikahın ardından 18 Ekim akşamı İstanbul'da bir düğün düzenledi. Ailelerinin ve yakın dostlarının katıldığı gecede Çağatay Ulusoy, temsili nikah töreninde de şahit olarak yanlarındaydı. Kıvanç Tatlıtuğ, Başak Dizer, Devrim Özkan ve Mustafa Mert Koç da davetliler arasındaydı.

Düğünden gelen görüntülerde sahne sürprizinden gelin çiçeğine kadar pek çok detay vardı.

Düğünden gelen görüntülerde sahne sürprizinden gelin çiçeğine kadar pek çok detay vardı.

Gecede sahne alan Serdar Ortaç, şarkılarıyla davetlilere eşlik etti. Eğlencenin ilerleyen saatlerinde Çağatay Ulusoy ile Mustafa Mert Koç da sahneye çıkarak gitar eşliğinde şarkı söyledi. Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer'in müziğe eşlik ettiği anlar da düğünden paylaşılan görüntüler arasında yer aldı

Gelin çiçeğini yakalayan isim ise Devrim Özkan oldu. Çiçeğin atıldığı sırada Sümeyye Aydoğan'ın kameralara yansıyan anları da sosyal medyada paylaşıldı. Dantel işlemeli gelinliği ve uzun duvağıyla objektif karşısına geçen Itır Esen'in düğününden kareler, sonraki günlerde de gündemde kaldı.

Yeni evli çift, bu kez birlikte katıldıkları davette görüntülendi.

Kaan Kurdoğlu'nun kamerasına yakalanan, Itır Esen ve Engin Aykanat, düğünlerinin ardından Messika Paris'in davetine katıldı. Esen, gece için beyaz mini bir elbise ve beyaz ceket tercih etti.

Etkinlikte kameraya yansıyan yürüyüşleri ise sosyal medyada gündem oldu. Görüntülerde Esen'in önden ilerlediği, Aykanat'ın ise birkaç adım gerisinden yürüdüğü anlar yer aldı. Düğünleriyle konuşulan çift, bu kez davette çekilen bu kısa videoyla magazin sayfalarında yer buldu.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin ve TV Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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