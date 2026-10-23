Düğünleri Günlerce Konuşulmuştu! Itır Esen ve Eşi Engin Aykanat'ın Boy Farkı Sosyal Medyada Gündem Oldu
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Düğünün ardından bu kez davet görüntüleriyle gündemdeler! Paris'te evlenen Itır Esen ve Engin Aykanat, geçtiğimiz günlerde İstanbul'da ünlü dostlarının katıldığı bir düğün düzenlemişti. Çağatay Ulusoy'un şahitlik yaptığı, Serdar Ortaç'ın sahne aldığı geceden pek çok an sosyal medyaya yansımıştı. Yeni evli çift, düğünün ardından birlikte bir davete katıldı. İkilinin etkinlikte yürürken çekilen görüntüleri sosyal medyada gündem oldu.
Paris'te evlenen Itır Esen ve Engin Aykanat, mutluluklarını İstanbul'da da kutladı.
Düğünden gelen görüntülerde sahne sürprizinden gelin çiçeğine kadar pek çok detay vardı.
Yeni evli çift, bu kez birlikte katıldıkları davette görüntülendi.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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