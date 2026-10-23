Düğünleri Günlerce Konuşulmuştu! Itır Esen ve Eşi Engin Aykanat'ın Boy Farkı Sosyal Medyada Gündem Oldu

Gecede sahne alan Serdar Ortaç, şarkılarıyla davetlilere eşlik etti. Eğlencenin ilerleyen saatlerinde Çağatay Ulusoy ile Mustafa Mert Koç da sahneye çıkarak gitar eşliğinde şarkı söyledi. Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer'in müziğe eşlik ettiği anlar da düğünden paylaşılan görüntüler arasında yer aldı

Gelin çiçeğini yakalayan isim ise Devrim Özkan oldu. Çiçeğin atıldığı sırada Sümeyye Aydoğan'ın kameralara yansıyan anları da sosyal medyada paylaşıldı. Dantel işlemeli gelinliği ve uzun duvağıyla objektif karşısına geçen Itır Esen'in düğününden kareler, sonraki günlerde de gündemde kaldı.