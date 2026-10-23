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Doğumdan 6 Hafta Sonra Podyuma Çıkan Barbara Palvin Kızının Yüzünü İlk Kez Paylaştı!

Doğumdan 6 Hafta Sonra Podyuma Çıkan Barbara Palvin Kızının Yüzünü İlk Kez Paylaştı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin ve TV Editörü
23.10.2026 - 15:33
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Barbara Palvin ile oyuncu Dylan Sprouse, 2023'te evlenmiş ve bu eylül ayında ilk çocukları Sylvie'yi kucaklarına almışlardı. 33 yaşındaki ünlü model, doğumun üzerinden yalnızca 6 hafta geçtiği sırada Los Angeles'ta düzenlenen Victoria's Secret Fashion Show 2026 podyumuna çıktı. Palvin, defilenin ardından yaptığı paylaşımda annelik ve doğum sonrası sürece dair düşüncelerini anlattı.

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Barbara Palvin ile Dylan Sprouse 2023'te evlendi.

Barbara Palvin ile Dylan Sprouse 2023'te evlendi.

Beş yıllık birlikteliklerini 2023'te evlilikle taçlandıran Barbara Palvin ve Dylan Sprouse, hamilelik sürecini de takipçileriyle paylaşmıştı.

Çift, eylül ayında ilk çocukları Sylvie'yi kucaklarına aldı.

Çift, eylül ayında ilk çocukları Sylvie'yi kucaklarına aldı.

Çift, eylül ayında kızları Sylvie'yi kucaklarına alarak anne-baba olmanın mutluluğunu yaşadı. Palvin, Victoria's Secret podyumuna doğumdan yalnızca 6 hafta sonra döndü.

Palvin, defile sonrası annelere destek mesajı gönderdi!

Palvin, defile sonrası annelere destek mesajı gönderdi!

Defilenin ardından paylaşım yapan Palvin, bu süreçte yanında olan Victoria's Secret'a teşekkür etti ve kendini güzel ve özgüvenli hissetmesinin kendisi için anlamlı olduğunu söyledi. Model, doğum sonrası sürecin duygusal ve zorlu anlar barındırdığını, her annenin deneyiminin farklı olduğunu belirtti.

ABD'de birçok kadının doğumdan yalnızca 6-8 hafta sonra, çoğu zaman ücretli doğum izni olmadan işe dönmek zorunda kaldığını hatırlatan Palvin, annelerin daha fazla zamana, desteğe ve seçme özgürlüğüne ihtiyacı olduğunu ifade etti. Paylaşımını 'Haydi anneler! Hepimiz harika işler çıkarıyoruz' sözleriyle tamamladı.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin ve TV Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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