Doğumdan 6 Hafta Sonra Podyuma Çıkan Barbara Palvin Kızının Yüzünü İlk Kez Paylaştı!

Defilenin ardından paylaşım yapan Palvin, bu süreçte yanında olan Victoria's Secret'a teşekkür etti ve kendini güzel ve özgüvenli hissetmesinin kendisi için anlamlı olduğunu söyledi. Model, doğum sonrası sürecin duygusal ve zorlu anlar barındırdığını, her annenin deneyiminin farklı olduğunu belirtti.

ABD'de birçok kadının doğumdan yalnızca 6-8 hafta sonra, çoğu zaman ücretli doğum izni olmadan işe dönmek zorunda kaldığını hatırlatan Palvin, annelerin daha fazla zamana, desteğe ve seçme özgürlüğüne ihtiyacı olduğunu ifade etti. Paylaşımını 'Haydi anneler! Hepimiz harika işler çıkarıyoruz' sözleriyle tamamladı.