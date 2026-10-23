Doğumdan 6 Hafta Sonra Podyuma Çıkan Barbara Palvin Kızının Yüzünü İlk Kez Paylaştı!
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Barbara Palvin ile oyuncu Dylan Sprouse, 2023'te evlenmiş ve bu eylül ayında ilk çocukları Sylvie'yi kucaklarına almışlardı. 33 yaşındaki ünlü model, doğumun üzerinden yalnızca 6 hafta geçtiği sırada Los Angeles'ta düzenlenen Victoria's Secret Fashion Show 2026 podyumuna çıktı. Palvin, defilenin ardından yaptığı paylaşımda annelik ve doğum sonrası sürece dair düşüncelerini anlattı.
Barbara Palvin ile Dylan Sprouse 2023'te evlendi.
Çift, eylül ayında ilk çocukları Sylvie'yi kucaklarına aldı.
Palvin, defile sonrası annelere destek mesajı gönderdi!
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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