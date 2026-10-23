Aldatıldığını Açıklayan "Yıkılıyo" Şarkısının Sahibi Ayça Tekindor'dan İtiraf: "Küçük Sevgili Severim!"
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'Yıkılıyo' şarkısıyla tanınan Ayça Tekindor, kendisini 10 yıllık hayat arkadaşının aldattığını sosyal medyadan açıklamış ve bu açıklama geniş yankı uyandırmıştı. Tekindor, Posta'dan Alev Gürsoy Cimin'e verdiği röportajda ihaneti nasıl öğrendiğini ve neden aylar sonra açıkladığını anlattı. Ünlü isim, şaşırtan itiraflarıyla da dikkat çekti.
Kaynak: Posta/Alev Gürsoy Cimin
Ayça Tekindor, usta oyuncu Çetin Tekindor'un yeğeni.
Tekindor, 10 yıllık hayat arkadaşının kendisini aldattığını açıklamıştı.
Posta'dan Alev Gürsoy Cimin'e konuşan Tekindor, ihaneti nasıl öğrendiğini ve neden aylar sonra açıkladığını anlattı.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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