Aldatıldığını Açıklayan "Yıkılıyo" Şarkısının Sahibi Ayça Tekindor'dan İtiraf: "Küçük Sevgili Severim!"

Röportajda yaşadıklarını anlatan Tekindor, olayı mart ayında karşısındakinin aramasıyla öğrendiğini, aradan geçen yaklaşık yedi ayda toparlandığını söyledi. Engellendiğini fark edince daha önce yazmadığı şeyi paylaştığını ve ortak arkadaşlarının görüp iletmesini umduğunu belirtti:

'Benim gündeme gelme gibi bir niyetim yok. Ben 10 yıldır köyde yaşıyorum. Yaşadığım olay 7 ayı geçti, benim bu olay ağrıma gitti. '2013'te annemi kaybedince benim hayatım tamamen bitti. O dönem yalnız kalınca Yıldıray'la tanıştım. Çok güzel bir 10 yıl geçirdik. O Bodrum'da sıkıldığı için İstanbul'da iş buldu. Ona ben baktım. Birlikte İstanbul'a gittik, ben de bir süre orada yaşadım ama sonra 23 Nisan'dan olan deprem dolayısıyla Bodrum'a geri döndüm. Ocak ayında ben onun sesinden anladım ve bunu çevreme de söyledim. Arayıp kendisi söyledi bana. Ses tonu, konuştuğu şeyler ve az aramasından anladım. Önceden günde 30 kere arayan adam 1-2 kere aramaya başlayınca kadın anlıyor. Mart ayında beni görüntülü aradı ve 'Ben öyle bir şey yaptım ki hayatım bitti' dedi. İlk anda 'Birini hamile mi bıraktın?' diye sordum. İlk aklıma o geldi. O da hemen 'Evet' dedi. Bir süre konuşmaya devam ettik çünkü kedilerim var. Onları ben doğurdum onlar benim evlatlarım. Kimin ne düşündüğü beni ilgilendirmiyor.'

Şarkıcı, 'Üstümden bir yük kalktı' dedi. Hayat arkadaşına hiçbir zaman aşık olmadığını, mantıklı bir beraberlik yaşadığını söyleyen Tekindor, 'Ben küçük sevgili severim' diyerek eski sevgilisinin kendisinden 10 yaş küçük olduğunu da ekledi. Geçmişte hem aldatıldığını hem de aldattığını söyleyen ünlü isim, 'Ben daha önce de aldatıldım, ben de aldattım; 25 yıl öncesinden bahsediyorum. O duyguyu biliyorum, o yüzden aldatan kişiyle empati kurabiliyorum. O hissi ve vicdan azabını yaşadım. Bana hep kedilerimize bir şey olursa haber ver demişti. Kedim ameliyat olacağı için aradım, sonra çalıştığı yeri aradığımda bana 'Bir daha burayı aramayın' dediler.' ifadelerini kullandı.