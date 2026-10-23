article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Astroloji
Merkür Retrosu Başlıyor: 3 Hafta Boyunca Burçları Neler Bekliyor?

Merkür Retrosu Başlıyor: 3 Hafta Boyunca Burçları Neler Bekliyor?

burç Burç Yorumları
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
23.10.2026 - 14:23
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Yılın son Merkür retrosu 24 Ekim'de başlıyor ve kasım ortasına kadar sürecek. Bu kez Akrep burcunda gerçekleşen retro; sırları, ortak parayı, güven meselelerini ve geçmişte yarım kalan konuşmaları yeniden masaya getiriyor. Mesajın yanlış kişiye gitmesi ya da telefonun tam lazım olduğu anda donması gibi aksilikler de cabası. Astrologlara göre bu dönem yeni bir işe girişmekten çok, başlanmış işleri toparlamaya uygun. Peki önümüzdeki üç haftada burcunuzu neler bekliyor?

Kaynak: The Everygirl

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Koç: Eski bir borç ya da alacak yeniden gündeme gelebilir

Koç: Eski bir borç ya da alacak yeniden gündeme gelebilir

Retro boyunca Koçların gündeminin ortasında para var: Borçlar, krediler, ortak hesaplar. Uzun süredir ödenmeyi bekleyen bir alacak sonunda elinize geçebilir; tam tersine, çoktan unuttuğunuz eski bir borç da kapınızı çalabilir.

Güven, yakınlık ve kişisel sınırlarla ilgili sorular da yeniden su yüzüne çıkabilir. Rakamlar gözünüzü korkutsa bile ayrıntılardan kaçmayın. Mali durumunuzun net resmini görmek, bu üç haftayı rahat atlatmanın en kısa yolu.

Boğa: Geçmişten biri yeniden hayatınıza girebilir

Boğa: Geçmişten biri yeniden hayatınıza girebilir

Retro süresince geçmişten bir isim yeniden karşınıza çıkabilir. Bu kişi eski bir sevgili de olabilir, yıllardır görüşmediğiniz bir arkadaş da. Bu konuşmalara anlayışla ve özenle girmeye çalışın.

Akrep'in tam karşısındaki burç olduğunuz için retronun gerginliğini diğerlerinden biraz daha fazla hissedebilirsiniz. Bu yeniden buluşmanın sizin için ne anlama geldiğini anlamak için kendinize zaman tanıyın ve eski tartışmaları yeniden alevlendirmekten kaçının.

İkizler: İş düzeni ve ertelenen randevular masaya geliyor

İkizler: İş düzeni ve ertelenen randevular masaya geliyor

Yönetici gezegeniniz Merkür geri giderken retronun aksaklıklarını daha keskin hissedebilirsiniz. Bu kez gökyüzü İkizlerden iş hayatına, günlük rutinlere ve alışkanlıklara ikinci kez bakmalarını istiyor. Ajandanızı gözden geçirmek, kenara attığınız işleri yeniden ele almak ve eski iş arkadaşlarınızla bağ kurmak için uygun bir dönem.

Uzun süredir ertelediğiniz randevuları da bu dönemde aradan çıkarın. Özellikle sağlıkla ilgili kontrolleri daha fazla bekletmeyin.

Yengeç: Eski bir sevgili yeniden ortaya çıkabilir

Yengeç: Eski bir sevgili yeniden ortaya çıkabilir

Yengeçler, bu dönemde telefonunuza düşecek bildirimlere dikkat! Retro boyunca eski bir sevgili ya da adı bir türlü konmamış bir ilişkinin öteki tarafı yeniden ortaya çıkabilir.

Bu hareketlilik yalnızca aşk hayatıyla sınırlı kalmıyor. Çocuklar, yaratıcılık, kişisel projeler ve yarıda bıraktığınız hobiler de yeniden gündeminize girebilir. İçinizden gelen sese kulak verin ve hangisine geri dönmeye değer, iyi düşünün.

Aslan: Bu kez gözler sosyal hayattan çok evde

Aslan: Bu kez gözler sosyal hayattan çok evde

Aslanların ilgisi genellikle sosyal hayatlarına yönelir ama bu retro onları eve ve aileye çağırıyor. Bir aile üyesiyle yeniden yakınlaşmak ve eski kırgınlıkları onarmak bu dönemin en önemli başlıkları arasında.

Ev meselesi daha somut biçimde de karşınıza çıkabilir: Bekleyen tamiratlar ya da taşınma gibi kararlar yeniden masaya gelebilir. Astrolog Tetiana Tsvil'e göre geçmişte verilen kararlara bir kez daha bakmak ve birlikte yaşadığınız kişilerle açıkça konuşmak, sonraki adımı netleştirebilir.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Başak: Seyahat planı olanlar evraklarını üç kez kontrol etmeli

Başak: Seyahat planı olanlar evraklarını üç kez kontrol etmeli

Retro döneminde bir yolculuk planınız varsa pasaport, bilet ve rezervasyon belgelerinizi bir değil, üç kez kontrol edin. Merkür'ün yönettiği iki burçtan biri olduğunuz için bu dönemin aksiliklerine karşı daha hassas olabilirsiniz.

Daha önce gittiğiniz bir yere yeniden gitme ya da eski bir tanıdığı arama isteği de içinizde kıpırdanabilir. Bu fırsatları değerlendirin, bir yandan da uzun süredir ertelediğiniz işleri bitirmek için kendinize zaman ayırın.

Terazi: Gecikmeli ödemeler ve eski hesaplar gündemde

Terazi: Gecikmeli ödemeler ve eski hesaplar gündemde

Retro boyunca para konusu Terazileri biraz huzursuz edebilir. Tsvil'e göre eski bir para meselesi geri dönebilir, bir ödeme gecikebilir ya da geçmişteki harcamalar ve anlaşmalar yeniden gözden geçirilmeyi bekleyebilir.

Bu dönemde yapabileceğiniz en iyi şey, ilgili kişilerle açık ve dürüst konuşmak. Neyin ne durumda olduğunu bilmek, bu üç haftayı sorunsuz atlatmanın anahtarı.

Akrep: Retro kendi burcunuzda, etkisini en çok siz hissedeceksiniz

Akrep: Retro kendi burcunuzda, etkisini en çok siz hissedeceksiniz

Merkür bu kez tam sizin burcunuzda geri gidiyor; bu yüzden retroyu herkesten yoğun yaşayan burç Akrep olabilir. Bu dönem sizi içinize dönmeye ve omuzlarınıza yük olan eski kararları yeniden tartmaya itiyor.

Bu iç muhasebe size bambaşka bir bakış açısı kazandırabilir. Yine de büyük bir karar vermeden önce başkalarının beklentilerini değil, kendi isteklerinizi ve ihtiyaçlarınızı hesaba katın.

Yay: Çözülmemiş duygular yeni bir gözle geri dönebilir

Yay: Çözülmemiş duygular yeni bir gözle geri dönebilir

Yaylar için bu retro, dışarıdan çok iç dünyaya bakma zamanı. Kapandığını düşündüğünüz eski durumlar ya da çözülmemiş duygular, bu kez farklı bir bakış açısıyla karşınıza çıkabilir.

Tsvil, daha önce psikolojiye ya da manevi konulara ilgi duyduysanız bu dönemde onlara yeniden yönelebileceğinizi söylüyor. Ne hissettiğinizi fark etmek ve hemen bir sonuca varmak yerine kendinize zaman tanımak, işleri daha net görmenizi sağlayabilir.

Oğlak: Eski dostlar yarım kalan konuşmaları tamamlamak isteyebilir

Oğlak: Eski dostlar yarım kalan konuşmaları tamamlamak isteyebilir

Bu retroda Oğlakların gündeminin başında arkadaşlıklar var. Geçmişten tanıdık yüzler birer birer ortaya çıkıp dostluğu yeniden canlandırmak ya da yarım kalan bir konuşmayı tamamlamak isteyebilir.

Uzun süredir uzak kaldığınız bir çevreye yeniden katılma ya da yıllardır aklınızda dönüp duran bir hayalin peşine düşme isteği de bu dönemde ağır basabilir.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Kova: İş hayatında gecikmeler ve baştan yapılacak işler olabilir

Kova: İş hayatında gecikmeler ve baştan yapılacak işler olabilir

Kovalar retro boyunca iş hayatında bildikleri her şeyi sorgulama noktasına gelebilir. Gecikmeler, baştan yapılması gereken işler ya da yeniden düşünülmesi gereken eski kararlar gündeme gelebilir.

Tsvil'e göre eski bir iş arkadaşından ya da yöneticiden haber alabilir, rafa kaldırdığınız bir kariyer hedefini yeniden hatırlayabilirsiniz. Acele etmeden, neyin hala geçerli olduğunu tartmak için iyi bir zaman.

Balık: Bekleyen evrak işleri artık ertelenmemeli

Balık: Bekleyen evrak işleri artık ertelenmemeli

Balıklar, evrak işlerine hazır olun! Bu retro, yarım kalan belgeleri, resmi işlemleri ya da hukuki süreçleri tamamlama ihtiyacına işaret ediyor.

Yapılacaklar listenizdeki bu kalemler göz korkutucu görünebilir ama onları görmezden gelmek işleri yalnızca daha stresli hale getirir. Küçük adımlarla başlamak bile retronun sonunda büyük bir rahatlama sağlayabilir.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın