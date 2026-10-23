Merkür Retrosu Başlıyor: 3 Hafta Boyunca Burçları Neler Bekliyor?
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Yılın son Merkür retrosu 24 Ekim'de başlıyor ve kasım ortasına kadar sürecek. Bu kez Akrep burcunda gerçekleşen retro; sırları, ortak parayı, güven meselelerini ve geçmişte yarım kalan konuşmaları yeniden masaya getiriyor. Mesajın yanlış kişiye gitmesi ya da telefonun tam lazım olduğu anda donması gibi aksilikler de cabası. Astrologlara göre bu dönem yeni bir işe girişmekten çok, başlanmış işleri toparlamaya uygun. Peki önümüzdeki üç haftada burcunuzu neler bekliyor?
Kaynak: The Everygirl
Koç: Eski bir borç ya da alacak yeniden gündeme gelebilir
Boğa: Geçmişten biri yeniden hayatınıza girebilir
İkizler: İş düzeni ve ertelenen randevular masaya geliyor
Yengeç: Eski bir sevgili yeniden ortaya çıkabilir
Aslan: Bu kez gözler sosyal hayattan çok evde
Başak: Seyahat planı olanlar evraklarını üç kez kontrol etmeli
Terazi: Gecikmeli ödemeler ve eski hesaplar gündemde
Akrep: Retro kendi burcunuzda, etkisini en çok siz hissedeceksiniz
Yay: Çözülmemiş duygular yeni bir gözle geri dönebilir
Oğlak: Eski dostlar yarım kalan konuşmaları tamamlamak isteyebilir
Kova: İş hayatında gecikmeler ve baştan yapılacak işler olabilir
Balık: Bekleyen evrak işleri artık ertelenmemeli
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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