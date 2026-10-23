Merkür Retrosu Başlıyor: 3 Hafta Boyunca Burçları Neler Bekliyor?

Retro süresince geçmişten bir isim yeniden karşınıza çıkabilir. Bu kişi eski bir sevgili de olabilir, yıllardır görüşmediğiniz bir arkadaş da. Bu konuşmalara anlayışla ve özenle girmeye çalışın.

Akrep'in tam karşısındaki burç olduğunuz için retronun gerginliğini diğerlerinden biraz daha fazla hissedebilirsiniz. Bu yeniden buluşmanın sizin için ne anlama geldiğini anlamak için kendinize zaman tanıyın ve eski tartışmaları yeniden alevlendirmekten kaçının.