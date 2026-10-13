20 Gün Sürecek Merkür Retrosu Bitene Kadar Bunları Yapmayın

Merkür, 24 Ekim 2026 Cumartesi günü saat 10.00'da Akrep burcunun 21. derecesinde durup geri gitmeye başlıyor. 13 Kasım Cuma akşamı saat 19.00'da ise Akrep'in 5. derecesinde yeniden ileri harekete geçiyor. Yani retro tam 20 gün sürüyor.

Retronun etkileri bir anda başlayıp bitmiyor. Merkür, 4 Ekim'de Akrep'in 5. derecesinden geçti. Astrologların 'gölge dönemi' dediği bu aşamada iletişim aksamaları şimdiden hissediliyor. Retro bittikten sonra da Merkür yavaşça toparlanıyor ve 30 Kasım'da Akrep'in 21. derecesine dönüyor. Yani büyük kararlar için asıl güvenli tarih 30 Kasım'dan sonrası.

Üstelik bu retro yalnız değil. Güneş 23 Ekim'de Akrep burcuna geçiyor ve Venüs de 14 Kasım'a kadar retroda. Yani iki gezegen aynı anda geri gidiyor. Bu durum özellikle ilişkilerde geçmişin geri dönmesini ve söylenmemiş sözlerin açığa çıkmasını güçlendirebilir.