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20 Gün Sürecek Merkür Retrosu Bitene Kadar Bunları Yapmayın

20 Gün Sürecek Merkür Retrosu Bitene Kadar Bunları Yapmayın

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Yaşam Editörü
13.10.2026 - 10:06
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Merkür geri harekete geçiyor! İletişimin, mesajların, teknolojinin ve anlaşmaların gezegeni Merkür, 24 Ekim'de Akrep burcunda retroya giriyor. Retro boyunca mesajlar yanlış anlaşılabilir, cihazlar arıza verebilir, imzalanan kağıtlar pürüz çıkarabilir. Peki Merkür retrosu ne zaman bitiyor ve bitene kadar nelerden uzak durmalıyız?

İşte detaylar…

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Merkür retrosu ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor?

Merkür retrosu ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor?

Merkür, 24 Ekim 2026 Cumartesi günü saat 10.00'da Akrep burcunun 21. derecesinde durup geri gitmeye başlıyor. 13 Kasım Cuma akşamı saat 19.00'da ise Akrep'in 5. derecesinde yeniden ileri harekete geçiyor. Yani retro tam 20 gün sürüyor.

Retronun etkileri bir anda başlayıp bitmiyor. Merkür, 4 Ekim'de Akrep'in 5. derecesinden geçti. Astrologların 'gölge dönemi' dediği bu aşamada iletişim aksamaları şimdiden hissediliyor. Retro bittikten sonra da Merkür yavaşça toparlanıyor ve 30 Kasım'da Akrep'in 21. derecesine dönüyor. Yani büyük kararlar için asıl güvenli tarih 30 Kasım'dan sonrası.

Üstelik bu retro yalnız değil. Güneş 23 Ekim'de Akrep burcuna geçiyor ve Venüs de 14 Kasım'a kadar retroda. Yani iki gezegen aynı anda geri gidiyor. Bu durum özellikle ilişkilerde geçmişin geri dönmesini ve söylenmemiş sözlerin açığa çıkmasını güçlendirebilir.

İletişimde bu 5 hatadan uzak durun 👇

İletişimde bu 5 hatadan uzak durun 👇

Merkür iletişimi yönettiği için geri giderken en çok mesajlarda, konuşmalarda ve söylenmemiş sözlerde sorun çıkarıyor. Bu dönemde şunlardan uzak durun.

  • Kızgınken mesaj atmayın. Sinirle yazılan bir mesaj, retro bittiğinde pişmanlığa dönüşebilir. Göndermeden önce bekleyin.

  • Önemli konuları yazıyla halletmeyin. Yazıda ton kolayca yanlış anlaşılıyor. Mümkünse yüz yüze ya da sesli konuşun.

  • Eski sevgiliye yazmayın. Venüs de retroda olduğu için eski ilişkiler zaten gündeme geliyor. Yazmak için acele etmeyin.

  • Sözlü söz vermeyin. Konuşulanlar unutulabilir ya da farklı hatırlanabilir. Önemli konuşmaları not edin.

  • Dedikodudan uzak kalmaya çalışın. Yanlış kişiye giden bir mesaj ya da yanlış duyulan bir cümle bu dönemde çabuk yayılıyor.

Teknolojik aletlere dikkat edin 👇

Teknolojik aletlere dikkat edin 👇

Merkür teknolojiyi de yönetiyor. Retro döneminde telefonların, bilgisayarların ve internet bağlantılarının daha sık sorun çıkardığına inanılıyor.

  • Yedek almadan başlamayın. Fotoğraflarınızı ve önemli dosyalarınızı retro başlamadan önce yedekleyin.

  • Yeni telefon ya da bilgisayar almayın. Cihaz alımını 13 Kasım'dan sonraya bırakmak daha güvenli görülüyor.

  • Büyük güncellemeleri erteleyin. Telefonunuzun ve bilgisayarınızın büyük sistem güncellemelerini birkaç gün bekletin.

  • Şifrelerinizi not edin. Hesaplara girememe sorunu yaşamamak için şifrelerinizi güvenli bir yerde tutun.

  • Önemli e-postaları göndermeden önce kontrol edin. Yanlış kişiye ya da yanlış ekle gitmesin.

İmza atmadan ve büyük karar vermeden önce bekleyin

İmza atmadan ve büyük karar vermeden önce bekleyin

Merkür anlaşmaların da gezegeni. Retro döneminde imzalanan sözleşmelerde sonradan gözden kaçan maddeler ortaya çıkabiliyor.

  • Önemli sözleşmeleri imzalamayın. Kira, iş ya da satış sözleşmelerini mümkünse 13 Kasım'dan sonraya bırakın.

  • İş değiştirmek için acele etmeyin. Retroda gelen bir teklif, şartlar netleşince farklı görünebilir.

  • Büyük alışverişlerden uzak durun. Ev, araba ya da pahalı eşya alımını erteleyin. Venüs de retroda olduğu için lüks harcamalara ekstra dikkat edin.

  • Mecbursanız her şeyi iki kez okuyun. Sözleşmeyi imzalamadan önce güvendiğiniz birine de gösterin.

Yolculuk ve rezervasyonlarda ayrıntıları iki kez kontrol edin

Yolculuk ve rezervasyonlarda ayrıntıları iki kez kontrol edin

Merkür seyahatleri de yönetiyor. Gecikmeler, iptaller ve karışan rezervasyonlar bu dönemde daha sık görülüyor.

  • Bilet ve rezervasyonları iki kez kontrol edin. Tarih, saat ve isim hatalarını baştan yakalayın.

  • Aktarmalı yolculuklarda boşluk bırakın. Bağlantı sürelerini uzun tutun.

  • Plan değişikliğine hazırlıklı olun. Önemli bir toplantıya, davete, düğüne gidiyorsanız bir gün önceden planlamalarınızı oturtun.

  • Eşyalarınızı kontrol edin. Kimlik, şarj aleti ve evrakları unutmamak için bir liste hazırlayın.

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Retroda yapılabilecekler ve fırsata çevirmenin yolları

Retroda yapılabilecekler ve fırsata çevirmenin yolları

Merkür retrosu sadece yasaklar getirmiyor. Geri giden Merkür, yarım kalan işleri toparlamak için iyi bir dönem.

  • Yarım kalan işleri bitirin. Erteleyip durduğunuz işleri tamamlayın.

  • Eski projeleri gözden geçirin. Bir kenara bıraktığınız fikirlere yeniden bakın.

  • Eski dostlarla konuşun. Uzun süredir görüşmediğiniz arkadaşlarınızı arayın.

  • Dolabınızı ve dosyalarınızı düzenleyin. Gereksiz olanları ayıklayın.

  • Düşüncelerinizi not alın. Günlük tutmak bu dönemde zihni toparlıyor.

Akrep burcundaki bu retro, saklı kalmış duygularla yüzleşmek için de güçlü bir fırsat.

12 burca 12 uyarı, retro bitene kadar bunları yapmayın 👇

12 burca 12 uyarı, retro bitene kadar bunları yapmayın 👇

Merkür Akrep burcunda geri giderken her burcun haritasında farklı bir alanı tetikliyor. İşte retro bitene kadar her burcun uzak durması gerekenler…

  • Koç. Tartışmayı mesajla büyütmeyin. Söyleyeceğinizi yüz yüze söyleyin.

  • Boğa. Ortak para ve borç konularında sözlü anlaşma yapmayın. Her şeyi yazıya dökün.

  • İkizler. Aceleyle cevap vermeyin. Yönetici gezegeniniz retroda, yazdığınızı göndermeden önce iki kez okuyun.

  • Yengeç. Evle ilgili büyük kararları erteleyin. Taşınma ve tadilat için 13 Kasım'ı bekleyin.

  • Aslan. Sosyal medyada duygularınızı paylaşmayın. Yazdıklarınız yanlış anlaşılabilir.

  • Başak. Mükemmeliyetçiliğe kapılıp her şeyi yeniden yapmaya çalışmayın. Yönetici gezegeniniz retroda, planlarınızı sade tutun.

  • Terazi. Eski bir ilişkiye dönmek için acele etmeyin. Venüs de retroda, kararlarınız bulanık olabilir.

  • Akrep. Kimseyi sorgulamayın. Retro burcunuzda, söyledikleriniz beklenenden sert çıkabilir.

  • Yay. Uzun yolculuk planlarını iki kez kontrol edin. Rezervasyon hataları sizi bulabilir.

  • Oğlak. İş yerinde sert yazışmalar yapmayın. Kararlarınızı toplantıda sözlü açıklayın.

  • Kova. Arkadaşlarınızla yazılı tartışmaya girmeyin. Yanlış anlaşılan bir mesaj grupta büyüyebilir.

  • Balık. Rüyalarınıza ve sezgilerinize bakıp hemen karar vermeyin. Bilgi netleşene kadar bekleyin.

Merkür geri giderken yavaşlamanızı istiyor. Acele etmeyenler bu dönemden kazançla çıkacak.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Yaşam Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle yaşam haberlerini yakından takip ediyor ve okuyucularla buluşturuyorum.
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