20 Gün Sürecek Merkür Retrosu Bitene Kadar Bunları Yapmayın
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Merkür geri harekete geçiyor! İletişimin, mesajların, teknolojinin ve anlaşmaların gezegeni Merkür, 24 Ekim'de Akrep burcunda retroya giriyor. Retro boyunca mesajlar yanlış anlaşılabilir, cihazlar arıza verebilir, imzalanan kağıtlar pürüz çıkarabilir. Peki Merkür retrosu ne zaman bitiyor ve bitene kadar nelerden uzak durmalıyız?
İşte detaylar…
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Merkür retrosu ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor?
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İletişimde bu 5 hatadan uzak durun 👇
Teknolojik aletlere dikkat edin 👇
İmza atmadan ve büyük karar vermeden önce bekleyin
Yolculuk ve rezervasyonlarda ayrıntıları iki kez kontrol edin
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Retroda yapılabilecekler ve fırsata çevirmenin yolları
12 burca 12 uyarı, retro bitene kadar bunları yapmayın 👇
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle yaşam haberlerini yakından takip ediyor ve okuyucularla buluşturuyorum.
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