Merkür Retrosu Daha Başlamadı Ama Gölgesi Geldi: Bu 4 Burç Mesajlarına Dikkat!

Merkür retrosu için daha 24 Ekim’i bekliyoruz ama gökyüzü şimdiden küçük sinyaller vermeye başladı. Merkür, 4 Ekim itibarıyla Akrep burcundaki retro öncesi gölge dönemine girdi. Üstelik iletişim gezegeni Akrep’te ilerlediği için bu kez mesele yalnızca yanlış kişiye atılan mesajlar ya da unutulan randevular olmayabilir.

Bir mesajın neden geç cevaplandığı, yazılan bir cümlenin ne anlama geldiği veya geçmişten birinin neden yeniden ortaya çıktığı daha fazla kafaya takılabilir. Özellikle ilişkilerde güven sorunu yaşayanlar için küçük bir yazışma bile gereğinden büyük bir meseleye dönüşebilir. Kıskançlık devreye girdiğinde ise söylenmeyenleri tahmin etmeye çalışmak işleri daha da karıştırabilir.

Peki Merkür’ün Akrep’teki gölge döneminde telefonuna gelen mesajlara biraz daha dikkat etmesi gereken burçlar hangileri?