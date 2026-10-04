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Merkür Retrosu Daha Başlamadı Ama Gölgesi Geldi: Bu 4 Burç Mesajlarına Dikkat!

Merkür Retrosu Daha Başlamadı Ama Gölgesi Geldi: Bu 4 Burç Mesajlarına Dikkat!

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Yaşam Editörü
04.10.2026 - 12:19
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Merkür retrosu için daha 24 Ekim’i bekliyoruz ama gökyüzü şimdiden küçük sinyaller vermeye başladı. Merkür, 4 Ekim itibarıyla Akrep burcundaki retro öncesi gölge dönemine girdi. Üstelik iletişim gezegeni Akrep’te ilerlediği için bu kez mesele yalnızca yanlış kişiye atılan mesajlar ya da unutulan randevular olmayabilir.

Bir mesajın neden geç cevaplandığı, yazılan bir cümlenin ne anlama geldiği veya geçmişten birinin neden yeniden ortaya çıktığı daha fazla kafaya takılabilir. Özellikle ilişkilerde güven sorunu yaşayanlar için küçük bir yazışma bile gereğinden büyük bir meseleye dönüşebilir. Kıskançlık devreye girdiğinde ise söylenmeyenleri tahmin etmeye çalışmak işleri daha da karıştırabilir.

Peki Merkür’ün Akrep’teki gölge döneminde telefonuna gelen mesajlara biraz daha dikkat etmesi gereken burçlar hangileri?

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Merkür retrosu başlamadı ama gölge dönemine girdik.

Merkür retrosu başlamadı ama gölge dönemine girdik.

Merkür 4 Ekim’de 5 derece Akrep’te retro öncesi gölge bölgesine girdi. İletişim gezegeni 24 Ekim’de yine Akrep burcunda geri harekete başlayacak, 13 Kasım’da düz harekete dönecek ve 30 Kasım’da gölge bölgesini tamamen geride bırakacak. Yani retro henüz başlamasa da önümüzdeki günlerde tekrar karşımıza çıkabilecek konuşmaların ilk işaretlerini görmeye başlayabiliriz.

Merkür Akrep’teyken kelimelerin görünen anlamıyla yetinmek biraz zorlaşabilir. “Neden böyle yazdı?”, “Mesajımı gördü de neden cevap vermedi?”, “Bu kişiyle neden yeniden konuşuyor?” gibi sorular ilişkilerde daha sık gündeme gelebilir. Özellikle zaten hassas olan bir güven meselesi varsa tek bir mesaj eski bir tartışmayı yeniden açabilir. Fakat ekran görüntülerinden sonuç çıkarmadan ya da karşınızdakini sorguya çekmeden önce gerçekten ne olduğunu öğrenmekte fayda var. Çünkü gölge döneminde sorun bazen saklanan bir gerçekten değil, eksik veya yanlış anlaşılan bir konuşmadan çıkabilir.

Akrep: Bir Mesajın Arkasında Söylenmeyenleri Arayabilir

Akrep: Bir Mesajın Arkasında Söylenmeyenleri Arayabilir

Akrep zaten kelimelerin arasındaki boşlukları okumayı seven bir burç. Merkür kendi burcunda gölge dönemine girince partnerinin tek kelimelik cevabı, alışılmadık bir saatte gelen bildirim ya da geçmişten biriyle yapılan masum bir konuşma bile dikkatinden kaçmayabilir. Hele ilişkide daha önce güveni sarsan bir olay yaşandıysa merakı kısa sürede şüpheye dönüşebilir.

Fakat bu dönemde Akrep’in en büyük tuzağı, karşısındakine sormadan bütün hikâyeyi zihninde tamamlamak olabilir. Bir mesajı tekrar tekrar okumak veya partnerinin davranışlarından ipucu toplamaya çalışmak yerine rahatsız olduğu konuyu doğrudan konuşması gerekiyor. Çünkü gerçek bir sorun varsa açık bir konuşma zaten onu görünür hale getirecek. Yoksa küçük bir yanlış anlaşılma, gereksiz bir kıskançlık krizine dönüşebilir.

Boğa: Eski Bir İsim Güven Konusunu Yeniden Açabilir

Boğa: Eski Bir İsim Güven Konusunu Yeniden Açabilir

Boğa için ilişkide güven bir kez kurulduğunda kolay kolay sorgulanmaz. Fakat karşıt burcu Akrep’te ilerleyen Merkür’ün gölge dönemi, partnerinin geçmişiyle ilgili kapanmış sandığı bir meseleyi yeniden önüne getirebilir. Eski sevgiliden gelen bir mesaj, sosyal medyada yeniden kurulan bir bağlantı veya daha önce hiç duymadığı bir detay Boğa’nın keyfini kaçırabilir.

Boğa’nın burada dikkat etmesi gereken şey, yaşanan olayı hemen ilişkinin tamamına yaymamak. Karşısındaki kişinin açıklamasıyla davranışı birbirini tutuyorsa geçmişte kalmış bir meseleyi bugünün problemi haline getirmesine gerek olmayabilir. Ama cevaplar sürekli değişiyor veya konuşmalar saklanıyorsa bunu da sırf huzuru bozmamak için görmezden gelmemeli. Bu süreç Boğa’ya aslında ne kadar güvendiğini değil, güvenebilmek için neye ihtiyaç duyduğunu gösterebilir.

Aslan: Cevapsız Bırakılmak Gururuna Dokunabilir

Aslan: Cevapsız Bırakılmak Gururuna Dokunabilir

Aslan için sorun bazen mesajın içeriğinden çok karşısındaki kişinin ona ne kadar önem verdiğini hissettirmesi olabilir. Gönderdiği mesaja saatlerce cevap alamamak, partnerinin başka insanlarla aktif biçimde iletişim kurduğunu görmek veya bir planın son anda iptal edilmesi “Ben ikinci plana mı atıldım?” sorusunu aklına getirebilir. Buradan sonra kıskançlığın devreye girmesi de çok uzun sürmeyebilir.

Özellikle bu dönemde gurur yapıp aynı şekilde geç cevap vermek ya da partnerini kıskandıracak bir hamle yapmak işleri gereksiz yere büyütebilir. Aslan gerçekten ilgi eksikliği hissediyorsa bunu açıkça söylemesi çok daha etkili olacaktır. Çünkü karşı tarafın aklından geçeni tahmin etmesini beklediğinde iki taraf da başka bir hikâye yaşayabilir. Küçük bir iletişim problemi, kimin daha az umursadığını kanıtlama yarışına dönüşmesin.

Kova: Sosyal Medyadaki Bir Detay Fazla Anlam Kazanabilir

Kova: Sosyal Medyadaki Bir Detay Fazla Anlam Kazanabilir

Kova dışarıdan kıskançlığa en uzak burçlardan biri gibi görünebilir ama güveni sarsıldığında mesafesini çok hızlı koyabilir. Merkür’ün Akrep’teki gölge döneminde partnerinin takip ettiği yeni biri, beğendiği bir paylaşım ya da daha önce anlatmadığı bir yazışma dikkatini çekebilir. Kova bunu hemen belli etmese bile kafasında parçaları birleştirmeye başlayabilir.

Sorun şu ki sosyal medyada görülen bir detay her zaman bütün hikâyeyi anlatmaz. Kova rahatsız olduğu halde “Umurumda değil” tavrına girerse konu çözülmek yerine aradaki mesafeyi büyütebilir. Özellikle partnerinin davranışı gerçekten kafasına takıldıysa bunu sakin biçimde sorması gerekiyor. Aksi halde bir Instagram beğenisiyle başlayan mesele, birkaç gün sonra “Sana güvenemiyorum” noktasına kadar gidebilir.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Yaşam Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle televizyon ve magazin dünyasını yakından takip ediyor; dizi, sinema ve TV sektöründeki gelişmeleri okuyucularla buluşturuyorum. Yeni projeler, oyuncu transferleri, setlerden gelen haberler, reyting sonuçları ve kulis bilgileri üzerine içerikler üretirken, magazin gündeminde öne çıkan açıklamaları, sosyal medyada konuşulan olayları ve ünlü isimlerle ilgili gelişmeleri de yakından takip ediyorum.
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