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Merkür Retrosu 24 Ekim'de Başlıyor: Akrep Retrosunda En Çok Zorlanacak 3 Burç

Merkür Retrosu 24 Ekim'de Başlıyor: Akrep Retrosunda En Çok Zorlanacak 3 Burç

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
07.10.2026 - 19:41
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Merkür 24 Ekim'de Akrep burcunun 20 derece 59 dakikasında geri harekete başlıyor ve 13 Kasım'da 5 derece 2 dakikada düz harekete dönüyor. 2026'nın üçüncü ve son Merkür retrosu boyunca gezegen Akrep'ten çıkmıyor, astrologlar en çok Akrep, İkizler ve Başak'ın zorlanacağını yorumluyor.

Kaynak 1, Kaynak 2, Kaynak 3

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Akrep Burcu

Akrep Burcu

Retro doğrudan Akrep'in kendi burcunda yaşanıyor. Astrolog Ina Rose, geçmiş ilişkilerin, kapanmamış kalp kırıklıklarının ve eski yıpratıcı ilişki kalıplarının yeniden gündeme gelebileceğini söylüyor. Eski sevgiliden gelen bir mesaj ya da geçmişi sık sık düşünmek sürpriz olmayabilir.

Rose, Akreplere duygularını kontrol altında tutmalarını ve geçmişle neden vedalaştıklarını hatırlamalarını öneriyor. Retro, Akreplerin o günden beri ne kadar yol aldığını görmesi için bir fırsat olarak da yorumlanıyor.

İkizler Burcu

İkizler Burcu

Merkür İkizler'in yönetici gezegeni olduğu için her retro İkizleri daha çok etkileyebiliyor. Ina Rose, Venüs ve Merkür retrolarının üst üste gelmesini İkizlerin iç huzuru için zorlu bir dönem olarak tanımlıyor. Partnerin mesajlarını ve ses tonunu fazla analiz etmek küçük tartışmalara yol açabiliyor.

AstroTwins olarak bilinen astrologlar ise retronun İkizler'in sağlık ve günlük düzen alanına denk geldiğini belirtiyor. İkizlere takvimlerini fazla doldurmamalarını ve aynı anda birden fazla işle uğraşmamalarını öneriyorlar.

Başak Burcu

Başak Burcu

Merkür Başak'ın da yönetici gezegeni. AstroTwins, retronun Başak'ın iletişim alanında gerçekleştiğini ve Başaklar için iki kat etki anlamına geldiğini yazıyor.

Başakların söyleyeceklerini önceden tartması, buna rağmen yanlış anlaşılabileceğini hesaba katması öneriliyor. Önemli satış görüşmelerini, sosyal medya çalışmalarını ve beyin fırtınası toplantılarını mümkünse 13 Kasım sonrasına ertelemek iyi bir fikir olabilir.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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