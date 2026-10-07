Merkür Retrosu 24 Ekim'de Başlıyor: Akrep Retrosunda En Çok Zorlanacak 3 Burç
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Merkür 24 Ekim'de Akrep burcunun 20 derece 59 dakikasında geri harekete başlıyor ve 13 Kasım'da 5 derece 2 dakikada düz harekete dönüyor. 2026'nın üçüncü ve son Merkür retrosu boyunca gezegen Akrep'ten çıkmıyor, astrologlar en çok Akrep, İkizler ve Başak'ın zorlanacağını yorumluyor.
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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