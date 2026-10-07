Merkür Retrosu 24 Ekim'de Başlıyor: Akrep Retrosunda En Çok Zorlanacak 3 Burç

Merkür İkizler'in yönetici gezegeni olduğu için her retro İkizleri daha çok etkileyebiliyor. Ina Rose, Venüs ve Merkür retrolarının üst üste gelmesini İkizlerin iç huzuru için zorlu bir dönem olarak tanımlıyor. Partnerin mesajlarını ve ses tonunu fazla analiz etmek küçük tartışmalara yol açabiliyor.

AstroTwins olarak bilinen astrologlar ise retronun İkizler'in sağlık ve günlük düzen alanına denk geldiğini belirtiyor. İkizlere takvimlerini fazla doldurmamalarını ve aynı anda birden fazla işle uğraşmamalarını öneriyorlar.