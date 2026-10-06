Sevdiğinden Kolay Kolay Vazgeçmeyen 3 Burç

Koçlar ne istediğini bilen ve kolay pes etmeyen burçlar olarak anlatılıyor. Önemsedikleri biri olduğunda ilişkiyi ayakta tutmak için ellerinden geleni yapıyorlar.

Aşkta risk almaktan çekinmiyorlar. Tutkuları ve kararlılıkları sayesinde ilişkilerini sonuna kadar savunabiliyorlar.