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Sevdiğinden Kolay Kolay Vazgeçmeyen 3 Burç

Sevdiğinden Kolay Kolay Vazgeçmeyen 3 Burç

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
06.10.2026 - 21:31
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Astrolojide bazı burçlar sevdiklerinden kolay kolay vazgeçmiyor. Koç, Boğa ve Akrep ilişkide zor zamanlara rağmen yanında kalan burçlar arasında sayılıyor.

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Koç Burcu

Koç Burcu

Koçlar ne istediğini bilen ve kolay pes etmeyen burçlar olarak anlatılıyor. Önemsedikleri biri olduğunda ilişkiyi ayakta tutmak için ellerinden geleni yapıyorlar.

Aşkta risk almaktan çekinmiyorlar. Tutkuları ve kararlılıkları sayesinde ilişkilerini sonuna kadar savunabiliyorlar.

Boğa Burcu

Boğa Burcu

Boğalar bir ilişkiye girmeden önce uzun uzun düşünüyor. Kendilerini rahat hissettikleri bir ilişki bulduklarında uzun süre o ilişkide kalmaları bekleniyor.

Sevgiyi emekle ilişkilendiriyorlar. Sabırlı yapıları sayesinde stresli dönemlerde de ilişkiyi ayakta tutmak için çaba gösterebiliyorlar. Venüs'ün yönettiği Boğalar aşkı hayatlarında öncelikli tutuyor.

Akrep Burcu

Akrep Burcu

Akrepler ilişkilerine büyük emek veriyor. Güvenlerini kazanmak zor olsa da kazanan kişiye tüm kalpleriyle bağlanıyorlar.

Yüzeysel ilişkilerden hoşlanmıyor, derin duygusal bağlara yöneliyorlar. Mücadele etmeyi seven yanları ilişkide çabalayan kişi olduklarını gösteriyor.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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