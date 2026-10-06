Birine Güvenmeden Önce Defalarca Sınayan 3 Burç

Akrepler birine güvenmeden önce onu uzun süre gözlemliyor. Yeni tanıştıkları kişiyi kendi yöntemleriyle test etmeye çalışıyorlar. Astrolog Cindy Mckean Akreplerin karşılarındakini fark ettirmeden sınayabildiğini söylüyor.

Akrepler ihanete uğramayı istemediği için kötü bir arkadaşlıktansa yalnız kalmayı tercih edebiliyor. Astrolog Lisa Stardust, güven bir kez kurulduğunda Akrep için bunun kalıcı olduğunu belirtiyor.