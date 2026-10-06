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Birine Güvenmeden Önce Defalarca Sınayan 3 Burç

Birine Güvenmeden Önce Defalarca Sınayan 3 Burç

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
06.10.2026 - 14:43
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Astrolojide bazı burçlar için güven bir anda kurulmuyor. Akrep, Oğlak ve Yengeç ilişkide karşısındakini uzun süre izleyen, bazen küçük sınavlardan geçiren burçlar arasında sayılıyor.

Kaynak 1, Kaynak 2

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Akrep Burcu

Akrep Burcu

Akrepler birine güvenmeden önce onu uzun süre gözlemliyor. Yeni tanıştıkları kişiyi kendi yöntemleriyle test etmeye çalışıyorlar. Astrolog Cindy Mckean Akreplerin karşılarındakini fark ettirmeden sınayabildiğini söylüyor.

Akrepler ihanete uğramayı istemediği için kötü bir arkadaşlıktansa yalnız kalmayı tercih edebiliyor. Astrolog Lisa Stardust, güven bir kez kurulduğunda Akrep için bunun kalıcı olduğunu belirtiyor.

Oğlak Burcu

Oğlak Burcu

Oğlaklar duygularını yabancılara hemen açmıyor. Stardust, Oğlakların bir tavır almadan önce izlemeyi sevdiğini ve güvenlerini kazanmanın kolay olmadığını söylüyor.

Rahat hissettiklerinde yalnızca gerekeni paylaşıyorlar. Dürüst ve açık sözlü olan Oğlaklar ömür boyu sürecek dostluklar istiyor. İhanete uğrarlarsa sert tepki verebiliyor, kendilerini dış dünyaya kapatabiliyorlar.

Yengeç Burcu

Yengeç Burcu

Yengeçler kendilerini güvende hissettikleri ilişkilere giriyor. Stardust, Yengeçlerin yalnızca samimi olduğunu kanıtlayanlara güvendiğini söylüyor. Kalpleri kırılmasın diye birine açılmadan önce çok dikkatli davranıyorlar.

Geçmişte güven sarsılmışsa sert dış kabuğu aşmak zorlaşıyor. Derinden incinseler bile gerçek duygularını gizleyebiliyorlar. Stardust, güvenen Yengeçlerin bir daha şüphe duymadığını söylüyor.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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