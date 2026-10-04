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Venüs Akrep’te Retroya Girdi: Kıskançlık ve Güven Krizi Yaşayabilecek 3 Burç

Venüs Akrep’te Retroya Girdi: Kıskançlık ve Güven Krizi Yaşayabilecek 3 Burç

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Yaşam Editörü
04.10.2026 - 11:29
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Venüs retrosu 3 Ekim’de Akrep burcunda başladı ve aşk hayatında biraz daha derine inmeye hazırlandığımız bir dönemin kapısını açtı. Akrep’in yoğun ve kolay kolay unutamayan tarafı devreye girince ilişkilerde özellikle güven, kıskançlık ve geçmişten kalan meseleler daha fazla konuşulabilir. Daha önce önemsemediğiniz bir davranış bir anda kafanıza takılabilir ya da partnerinizden duymak istediğiniz bir cevabı yeniden sormak isteyebilirsiniz. Geçmiş ilişkilerin izleri de yeni tartışmaların içine karışabilir. Elbette her şüphe gerçek bir probleme işaret etmiyor ancak Venüs retrosu bazı burçların ilişkilerindeki hassas noktaları daha görünür hale getirebilir. Peki bu süreçte kıskançlığına yenilmemesi ve güven konusunda daha açık konuşması gereken burçlar hangileri?

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Venüs Akrep’te Retroya Girdi: İlişkilerde Güven Meselesi Masaya Geliyor

Venüs Akrep’te Retroya Girdi: İlişkilerde Güven Meselesi Masaya Geliyor

Aşk, ilişkiler, para ve değerlerle ilişkilendirilen Venüs, 3 Ekim’de Akrep burcunda geri hareketine başladı. Retro 25 Ekim’e kadar Akrep’te devam edecek, ardından Venüs Terazi’ye dönecek ve 13 Kasım’da yeniden ileri harekete geçecek. Akrep dönemi ise işin daha çok güven, bağlılık, yakınlık ve paylaşılmayan duygular tarafını öne çıkarıyor.

Bu nedenle önümüzdeki günlerde ilişkide daha önce üzerinde durulmayan bazı ayrıntılar büyüteç altına alınabilir. Partnerin telefonuna gelen bir mesajdan eski bir ilişkinin yeniden konuşulmasına kadar küçük görünen bir olay, aslında çok daha eski bir güvensizliği hatırlatabilir. Burada mesele her şüpheyi büyütmek değil; neden rahatsız olduğunuzu fark edip bunu karşı tarafla açıkça konuşabilmek. Venüs retrosu özellikle Akrep, Boğa ve Terazi için aşk hayatında “Gerçekten güveniyor muyum?” sorusunu daha sık sordurabilir.

Akrep: Küçük Bir Şüpheyi Kafasında Büyütebilir

Akrep: Küçük Bir Şüpheyi Kafasında Büyütebilir

Venüs retrosunun doğrudan burcunda başlaması Akrepler için aşk hayatını oldukça kişisel hale getiriyor. Partnerinin normalden geç cevap vermesi, bir plan hakkında yeterince açıklama yapmaması ya da geçmişinden biriyle yeniden iletişim kurması Akrep’in radarına hemen girebilir. Normalde fark edip sessiz kaldığı detayların üzerine bu kez daha fazla düşebilir.

Asıl risk ise ortada kesin bir durum yokken boşlukları kendi senaryolarıyla doldurması. Akrep bir kez şüpheye düştüğünde karşısındaki kişinin her hareketinde başka bir anlam arayabilir. İlişkisinde gerçekten rahatsız olduğu bir konu varsa bunu sessizce test etmek ya da karşı tarafı kıskandırmaya çalışmak yerine doğrudan konuşması çok daha iyi olabilir. Çünkü bu retroda Akrep’in sınavı yalnızca partnerine güvenmek değil, korkularıyla gerçekleri birbirinden ayırabilmek olacak.

Boğa: Partnerinin Sadakatinden Çok İlişkinin Sağlamlığını Sorgulayabilir

Boğa: Partnerinin Sadakatinden Çok İlişkinin Sağlamlığını Sorgulayabilir

Boğa için güven yalnızca sadakat anlamına gelmez; karşısındaki kişinin sözünün arkasında durması, hayatında istikrarlı bir yer açması ve ilişkinin geleceğine dair benzer bir noktada olması da önemlidir. Venüs karşıt burcu Akrep’te retro yaparken bu güven duygusunda küçük çatlaklar varsa daha görünür hale gelebilir.

Partnerinin gelecekle ilgili konuşmalardan kaçması, ortak planların sürekli ertelenmesi ya da maddi konularda bazı şeylerin açıkça paylaşılmaması Boğa’nın aklına takılabilir. Hatta daha önce önemsemediği bir eski sevgili meselesi bile kıskançlık yaratabilir. Ancak her belirsizliği sadakatsizlik olarak görmek yerine “Bu ilişkide beni güvensiz hissettiren şey tam olarak ne?” diye düşünmesi gerekiyor. Cevap bazen üçüncü bir kişi değil, ilişkinin uzun süredir netleşmeyen geleceği olabilir.

Terazi: “Benim Yerim Ne?” Sorusu Kıskançlığı Tetikleyebilir

Terazi: “Benim Yerim Ne?” Sorusu Kıskançlığı Tetikleyebilir

Venüs’ün yönettiği Terazi için bu retro yalnızca karşısındaki kişiye güvenmekle ilgili olmayabilir. Asıl mesele, ilişkide ne kadar değer gördüğünü sorgulaması olabilir. Partnerinin arkadaşlarına daha fazla vakit ayırması, sosyal medyada birine gösterdiği ilgi ya da eskisi kadar romantik davranmaması Terazi’nin kendisini başkalarıyla kıyaslamasına neden olabilir.

Normalde huzur bozulmasın diye rahatsız olduğu şeyleri söylememeyi tercih eden Terazi, bu kez içinde tuttuklarını daha fazla taşıyamayabilir. Fakat karşı tarafın sevgisini sürekli ölçmeye çalışmak yerine neye ihtiyaç duyduğunu açıkça anlatması önemli. Üstelik Venüs 25 Ekim’de retro hareketiyle Terazi’ye geri döndüğünde mesele daha da kişisel hale gelebilir. Terazi için bu süreçte güvenin anahtarı, partnerinden sürekli onay beklemek yerine ilişkide kendi değerini de unutmamak olacak.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Yaşam Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle televizyon ve magazin dünyasını yakından takip ediyor; dizi, sinema ve TV sektöründeki gelişmeleri okuyucularla buluşturuyorum. Yeni projeler, oyuncu transferleri, setlerden gelen haberler, reyting sonuçları ve kulis bilgileri üzerine içerikler üretirken, magazin gündeminde öne çıkan açıklamaları, sosyal medyada konuşulan olayları ve ünlü isimlerle ilgili gelişmeleri de yakından takip ediyorum.
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