Venüs Akrep’te Retroya Girdi: Kıskançlık ve Güven Krizi Yaşayabilecek 3 Burç
Venüs retrosu 3 Ekim’de Akrep burcunda başladı ve aşk hayatında biraz daha derine inmeye hazırlandığımız bir dönemin kapısını açtı. Akrep’in yoğun ve kolay kolay unutamayan tarafı devreye girince ilişkilerde özellikle güven, kıskançlık ve geçmişten kalan meseleler daha fazla konuşulabilir. Daha önce önemsemediğiniz bir davranış bir anda kafanıza takılabilir ya da partnerinizden duymak istediğiniz bir cevabı yeniden sormak isteyebilirsiniz. Geçmiş ilişkilerin izleri de yeni tartışmaların içine karışabilir. Elbette her şüphe gerçek bir probleme işaret etmiyor ancak Venüs retrosu bazı burçların ilişkilerindeki hassas noktaları daha görünür hale getirebilir. Peki bu süreçte kıskançlığına yenilmemesi ve güven konusunda daha açık konuşması gereken burçlar hangileri?
Venüs Akrep’te Retroya Girdi: İlişkilerde Güven Meselesi Masaya Geliyor
Akrep: Küçük Bir Şüpheyi Kafasında Büyütebilir
Boğa: Partnerinin Sadakatinden Çok İlişkinin Sağlamlığını Sorgulayabilir
Terazi: “Benim Yerim Ne?” Sorusu Kıskançlığı Tetikleyebilir
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