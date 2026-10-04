Venüs Akrep’te Retroya Girdi: Kıskançlık ve Güven Krizi Yaşayabilecek 3 Burç

Aşk, ilişkiler, para ve değerlerle ilişkilendirilen Venüs, 3 Ekim’de Akrep burcunda geri hareketine başladı. Retro 25 Ekim’e kadar Akrep’te devam edecek, ardından Venüs Terazi’ye dönecek ve 13 Kasım’da yeniden ileri harekete geçecek. Akrep dönemi ise işin daha çok güven, bağlılık, yakınlık ve paylaşılmayan duygular tarafını öne çıkarıyor.

Bu nedenle önümüzdeki günlerde ilişkide daha önce üzerinde durulmayan bazı ayrıntılar büyüteç altına alınabilir. Partnerin telefonuna gelen bir mesajdan eski bir ilişkinin yeniden konuşulmasına kadar küçük görünen bir olay, aslında çok daha eski bir güvensizliği hatırlatabilir. Burada mesele her şüpheyi büyütmek değil; neden rahatsız olduğunuzu fark edip bunu karşı tarafla açıkça konuşabilmek. Venüs retrosu özellikle Akrep, Boğa ve Terazi için aşk hayatında “Gerçekten güveniyor muyum?” sorusunu daha sık sordurabilir.