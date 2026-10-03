En Çok Şans Getiren 4 Burç: Yanında Olan Hep Kazanır!
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Bazı insanlar vardır, hayatınıza girdikleri an her şey yoluna girmeye başlar. Beklediğiniz telefon gelir, kapanan kapılar aralanır, şans bir anda sizden yana döner. Tesadüf mü? Astrolojiye göre pek de değil! Çünkü bazı burçlar şansı yalnızca kendileri için değil, yanındakiler için de çağırıyor.
İşte hayatınıza en çok şans getiren o 4 burç!
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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