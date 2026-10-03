article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Astroloji
En Çok Şans Getiren 4 Burç: Yanında Olan Hep Kazanır!

En Çok Şans Getiren 4 Burç: Yanında Olan Hep Kazanır!

burç
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
03.10.2026 - 22:01
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Bazı insanlar vardır, hayatınıza girdikleri an her şey yoluna girmeye başlar. Beklediğiniz telefon gelir, kapanan kapılar aralanır, şans bir anda sizden yana döner. Tesadüf mü? Astrolojiye göre pek de değil! Çünkü bazı burçlar şansı yalnızca kendileri için değil, yanındakiler için de çağırıyor. 

İşte hayatınıza en çok şans getiren o 4 burç!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Yay

Yay

Zodyağın şans çocuğu denince akla ilk gelen burç Yay. Yönetici gezegeni, bolluğun ve bereketin gezegeni Jüpiter. Yay'ın en büyük gücü, imkansız görünen yerde bile bir fırsat görebilmesi. Siz 'olmaz' derken o çoktan bir yol bulmuş, sizi de peşine takmış olur.

Bir Yay burcuyla yola çıktıysanız, beklemediğiniz kapıların açılmasına hazır olun. Tanıştırdığı biri yeni bir iş getirebilir, aklına esen bir seyahat hayatınızı değiştirebilir. Yay'ın iyimserliği bulaşıcıdır, şansı da öyle.

Şans, cesaret edenin peşinden gider.

Balık

Balık

Balık, geleneksel astrolojide Jüpiter'in yönettiği iki burçlardan biri. Ama Balık'ın şansı ise gürültülü değil, sessiz ve sezgiseldir. Doğru zamanda doğru yerde olmayı adeta hissederek bilir.

Bir Balık burcu 'içimde bir his var' dediği şeye kulak verin. Çoğu zaman haklı çıkar. Çevresindekilere de bu sezgiyle yol gösterir. Zor bir dönemden geçiyorsanız, bir Balık'ın yanınızda olması işlerin yumuşamasına yetebilir. Onun şansı, kalbinin iyiliğinden besleniyor.

Bazen en büyük şans, doğru kişinin elini tutmaktır.

Aslan

Aslan

Aslan, girdiği ortamda dikkatleri üzerine çekmekle kalmaz, yanında olan insanların da parlamasını sağlar. Öz güveni, cömertliği ve insanları cesaretlendiren yapısı sayesinde çevresine fırsat ve hareket alanı açabilir.

Bir Aslan burcunun yanında olmak, sahnenin ışıkları altında durmak gibidir. Sizi görünür kılar, yeteneklerinizi herkese anlatır, tabii size inanırsa. Bir Aslan'ın desteğini almak, birçok kapıyı tek seferde açabilir. Zira onun şansı yalnızca kendisine çalışmaz, ışığını paylaşmayı da bilir. 

Işığını paylaşan, ışığını kaybetmez.

Boğa

Boğa

Boğa'nın şansı hızlı değil ama kalıcı. Yönetici gezegeni Venüs, güzelliğin, konforun ve paranın gezegeni. Boğa'nın dokunduğu şey büyür, ektiği şey filizlenir.

Bir Boğa burcuyla ortak iş kurduysanız ya da hayatınızı paylaşıyorsanız, zamanla bereketin arttığını fark edersiniz. Boğa sabırlıdır, aceleci kararlarınızı frenler, sizi yanlış adımlardan korur. Onun şansı bir piyango değil, emekle büyüyen bir hazine.

Sabırla ekilen tohum, en bereketli hasadı verir.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın