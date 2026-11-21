Gece "Son Bir Video" Deyip Sabahı Eden 3 Burç
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Saat gece yarısını geçti, yarın erken kalkılacak. 'Son bir video' deyip başlıyorsunuz, bir bakıyorsunuz saat üç. Kimi kedi videolarında takılı kalıyor, kimi bir makaleden ötekine atlıyor.
Ertesi sabah alarm çaldığında pişmanlık aynı, gece yaşanan macera her burçta farklı. Bustle, yatağa girdikten sonra telefonu elinden bırakamayan burçları derledi. Yorganın altında ekran ışığında bu satırları okuyan varsa liste size geliyor! 👇
Boğa kedi videolarıyla uykuya dalıyor.
İkizler gözleri kapanana kadar ekrana bakıyor.
Akrep, kafasındaki düşünceleri susturmak için gece 3'e kadar ayakta kalıyor.
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