Konforuna düşkün Boğa için yatakta telefon karıştırmak bir rahatlama ritüeli. Bustle'a göre kedi TikTok'ları ve pek kimsenin bilmediği YouTube videoları bu burcu uykuya taşıyor.

Venüs'ün yönettiği Boğa, hayatın küçük keyiflerine düşkündür. Yumuşak bir yastık, sıcak bir yorgan ve ekranda ardı ardına gelen sevimli videolar onun için günün ödülü. Toprak burcu Boğa'nın bedeni rahatladıkça zihni de yavaşlıyor, ekrandaki tanıdık görüntüler onu ninni gibi uyutuyor.

Gece listesi de bellidir: Hep aynı kanallar, aynı tür videolar. Yeni bir şey denemek yerine sevdiği içerikleri tekrar tekrar izler, arada bir de buzdolabına uğrar. Bir Boğa'ya 'Hadi artık uyu' demek, elinden tatlısını almak gibi bir şey.

Alışkanlıklarına sıkı sıkıya bağlı olan Boğa, telefonun uykusunu böldüğünü bilse de kaydırmaya devam ediyor.