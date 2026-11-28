İki Çorap Giyince Ayaklarımızın Daha Çok Üşümesinin Sebebi Bakın Neymiş
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Ayağı sıcak tutan asıl şey kan dolaşımı.
İkinci çorap dar botta ayağı sıkıştırıyor.
Sıkışan çorap ısıyı da tutamıyor.
Botta yer varsa ikinci çorap işe yarayabilir.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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