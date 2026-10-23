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Sağlık
Ayakları Sürekli Üşüyenleri Yakından İlgilendiriyor

Ayakları Sürekli Üşüyenleri Yakından İlgilendiriyor

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
23.10.2026 - 17:05
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Pek çok kişi ayak üşümesini yalnızca kış aylarına veya soğuk havalara bağlasa da, mevsimden bağımsız olarak sürekli soğuk olan ayaklar basit bir üşüme hissinden ziyade ciddi sağlık sorunlarının erken uyarısı olabilir. Uzmanlara göre, ayak üşümesinin altında yatan temel nedenler ve alınabilecek önlemler şunlardır:

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Soğuk Sıcaklıklar ve Raynaud Fenomeni

Soğuk Sıcaklıklar ve Raynaud Fenomeni

Vücut soğuk ortama girdiğinde hayati organlardaki ısıyı korumak adına eller ve ayaklardaki kan damarlarını daraltır. Kan akışının azalması dokularda renk değişimine yol açsa da vücut ısındıkça durum normale döner.

Ancak bazı kişilerde Raynaud fenomeni görülür; soğuk veya yüksek stres kan dolaşımını kısıtlayarak parmakların soğumasına ve uyuşmasına neden olur.

Yüksek Stres veya Kaygı

Yüksek Stres veya Kaygı

Stres ve gerginlik anında vücut kana adrenalin pompalar. Adrenalin, uç bölgelerdeki damarları daraltarak kan akışını azaltır.

Modern yaşamda bu tepkinin sürekli yaşanması faydadan çok zarar getirerek ellerin ve ayakların düzenli olarak soğumasına sebep olur.

Dolaşım Sorunları

Dolaşım Sorunları

Hareketsiz yaşam tarzı ve tüm gün masa başında oturmak bacaklara giden kan dolaşımını yavaşlatır.

Tütün ürünleri (sigara) kullanımı, yüksek kolesterol nedeniyle damarlarda plak oluşumu ve bazı kalp rahatsızlıkları da ayaklara yeterli kan ulaşmasını engelleyerek soğukluğa yol açar.

Anemi (Kansızlık)

Anemi (Kansızlık)

Vücutta kırmızı kan hücresinin yetersiz olması durumudur. Demir, B12 vitamini, folat eksikliği veya kronik böbrek hastalığı gibi faktörlerden kaynaklanabilir.

Orta ve şiddetli anemi vakalarında ayaklarda soğukluk sıkça görülür.

Diyabet Mellitus (Şeker Hastalığı)

Diyabet Mellitus (Şeker Hastalığı)

Sık sık yükselen kan şekeri seviyeleri atardamarları daraltarak kan akışını azaltır.

Ayrıca kontrolsüz kan şekeri, sinir hasarına (diyabetik periferik nöropati) yol açabilir. Bu durum ayaklarda üşümenin yanı sıra karıncalanma, uyuşma, batma ve özellikle geceleri artan yanma hissine neden olur.

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Sinir Bozuklukları ve Hipotiroidizm

Sinir Bozuklukları ve Hipotiroidizm

Sinir Bozuklukları: Travmalar, karaciğer/böbrek hastalıkları veya enfeksiyonlar sonucu gelişen periferik nöropati sürekli ayak üşümesi ve uyuşma yapar.

Hipotiroidizm: Tiroid bezinin az çalışması metabolizmayı yavaşlatır. Metabolizmanın yavaşlaması vücut sıcaklığını, dolaşımı ve kalp atışını olumsuz etkileyerek üşümeye, yorgunluğa, kilo almaya ve hafıza sorunlarına yol açabilir.

Çözüm Yolları ve Ne Zaman Doktora Başvurulmalı?

Çözüm Yolları ve Ne Zaman Doktora Başvurulmalı?

Evde Uygulanabilecek Yöntemler: Altta yatan durum tıbbi tedavi gerektirse de geçici rahatlama sağlamak amacıyla evde terlik giymek veya ısıtma yastığı kullanmak yardımcı olabilir. Ayrıca stresi azaltmak ve hareket etmek dolaşımı destekler.

Uzman Onayı: Anemi, diyabet, tiroid veya dolaşım bozukluklarından şüpheleniliyorsa mutlaka bir doktora başvurulmalı; diyet değişiklikleri, takviyeler veya ilaç tedavisi doktor kontrolünde planlanmalıdır.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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