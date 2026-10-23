Kış Aylarında Tezgahlarda Yerini Alıyor: Hem Kalbi, Hem Damarları Koruyor

2022 yılında yapılan kapsamlı bir araştırma; narın yüksek tansiyon, koroner arter hastalığı ve damar sertliği (ateroskleroz) riskini azaltabileceğini gösterdi.

Ayrıca 2021 tarihli bir hayvan deneyinde, nar suyunun damar tıkanıklığına yol açan 'kötü' kolesterolü (LDL) %39 oranında düşürürken, 'iyi' kolesterolü (HDL) %27 oranında artırdığı saptandı. Uzman Zumpano, özellikle ailesinde kalp hastalığı öyküsü bulunan kişilerin damar içi plak oluşumunu önlemek adına narı diyetlerine dahil etmelerini tavsiye ediyor.

Nasıl Tüketilmeli?

Ekim ayından Ocak ayına kadar taze olarak bulunabilen narın yarım meyvesi bir porsiyon olarak kabul ediliyor. Beslenme uzmanları; salatalar, yulaf ezmesi, yoğurt veya kinoa gibi hafif yiyeceklerin yanı sıra tavuk ve hindi gibi kümes hayvanı yemeklerinin yanında da nar çekirdeklerinin rahatlıkla kullanılabileceğini belirtiyor.