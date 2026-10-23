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Kış Aylarında Tezgahlarda Yerini Alıyor: Hem Kalbi, Hem Damarları Koruyor

Kış Aylarında Tezgahlarda Yerini Alıyor: Hem Kalbi, Hem Damarları Koruyor

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
23.10.2026 - 16:21
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Kırmızı rengi ve lezzetiyle kış aylarında manav tezgâhlarını süsleyen nar, sadece görsel bir şölen sunmakla kalmıyor; sağlığa sunduğu katıksız katkılarla adeta doğanın bir şifa kaynağı olarak öne çıkıyor. Beslenme Uzmanı Julia Zumpano, bu lezzetli meyvenin neden günlük beslenme rutinine eklenmesi gerektiğini açıklayarak narın ve taze sıkılmış nar suyunun sağlık üzerindeki etkilerine dikkat çekiyor.

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Uzmanlar, meyvenin kendisini tüketmenin ya da taze sıkılmış suyunu tercih etmenin, ambalajlı ve şeker ilave edilmiş hazır nar sularına kıyasla çok daha sağlıklı olduğunun altını çiziyor.

Uzmanlar, meyvenin kendisini tüketmenin ya da taze sıkılmış suyunu tercih etmenin, ambalajlı ve şeker ilave edilmiş hazır nar sularına kıyasla çok daha sağlıklı olduğunun altını çiziyor.

Şeker alımını sınırlandırmak isteyenler için çekirdekleriyle birlikte narı doğrudan yemek en ideal yöntem olarak gösteriliyor.

Narı zedelemeden kolayca ayıklamak için ise pratik bir yöntem öneriliyor: Üst sap kısmından geniş bir dilim kesilip beyaz zarlara denk gelen hatlar boyunca diklemesine çizikler atıldığında, nar bir çiçek gibi kolayca parçalanarak çekirdeklerini acı beyaz zarından ayırmayı sağlıyor.

Nar, içerdiği yüksek antioksidan oranı sayesinde vücuttaki hücreleri çevre kirliliği ve sigara dumanı gibi zararlı toksinlerden koruyor.

Nar, içerdiği yüksek antioksidan oranı sayesinde vücuttaki hücreleri çevre kirliliği ve sigara dumanı gibi zararlı toksinlerden koruyor.

Kanser oluşumunu tetikleyen DNA hasarını önleme ve onarma gücüne sahip bu bileşenler, özellikle Akdeniz diyeti gibi bitki temelli beslenme modelleriyle birleştiğinde koruyucu bir kalkan oluşturuyor.

Kaliforniya Üniversitesi (UCLA) araştırmacılarının yürüttüğü çalışmalar, nar suyunun prostat kanseri tedavisi görmüş erkeklerde kanser hücrelerinin büyümesini baskıladığını ve hücre ölümünü artırdığını ortaya koydu. Benzer şekilde, nar kabuğu özütünün de kanser önleyici potansiyeli sebebiyle tıbbi alanda kullanımına dair araştırmalar devam ediyor.

Binlerce yıldır geleneksel tıpta kullanılan nar, kardiyovasküler sistem üzerindeki olumlu etkileriyle de bilimi destekliyor.

Binlerce yıldır geleneksel tıpta kullanılan nar, kardiyovasküler sistem üzerindeki olumlu etkileriyle de bilimi destekliyor.

2022 yılında yapılan kapsamlı bir araştırma; narın yüksek tansiyon, koroner arter hastalığı ve damar sertliği (ateroskleroz) riskini azaltabileceğini gösterdi.

Ayrıca 2021 tarihli bir hayvan deneyinde, nar suyunun damar tıkanıklığına yol açan 'kötü' kolesterolü (LDL) %39 oranında düşürürken, 'iyi' kolesterolü (HDL) %27 oranında artırdığı saptandı. Uzman Zumpano, özellikle ailesinde kalp hastalığı öyküsü bulunan kişilerin damar içi plak oluşumunu önlemek adına narı diyetlerine dahil etmelerini tavsiye ediyor.

Nasıl Tüketilmeli?

Ekim ayından Ocak ayına kadar taze olarak bulunabilen narın yarım meyvesi bir porsiyon olarak kabul ediliyor. Beslenme uzmanları; salatalar, yulaf ezmesi, yoğurt veya kinoa gibi hafif yiyeceklerin yanı sıra tavuk ve hindi gibi kümes hayvanı yemeklerinin yanında da nar çekirdeklerinin rahatlıkla kullanılabileceğini belirtiyor.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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