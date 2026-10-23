Kış Aylarında Tezgahlarda Yerini Alıyor: Hem Kalbi, Hem Damarları Koruyor
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Kırmızı rengi ve lezzetiyle kış aylarında manav tezgâhlarını süsleyen nar, sadece görsel bir şölen sunmakla kalmıyor; sağlığa sunduğu katıksız katkılarla adeta doğanın bir şifa kaynağı olarak öne çıkıyor. Beslenme Uzmanı Julia Zumpano, bu lezzetli meyvenin neden günlük beslenme rutinine eklenmesi gerektiğini açıklayarak narın ve taze sıkılmış nar suyunun sağlık üzerindeki etkilerine dikkat çekiyor.
Uzmanlar, meyvenin kendisini tüketmenin ya da taze sıkılmış suyunu tercih etmenin, ambalajlı ve şeker ilave edilmiş hazır nar sularına kıyasla çok daha sağlıklı olduğunun altını çiziyor.
Nar, içerdiği yüksek antioksidan oranı sayesinde vücuttaki hücreleri çevre kirliliği ve sigara dumanı gibi zararlı toksinlerden koruyor.
Binlerce yıldır geleneksel tıpta kullanılan nar, kardiyovasküler sistem üzerindeki olumlu etkileriyle de bilimi destekliyor.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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