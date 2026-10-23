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Hamuru Sünger Gibi Puf Puf Kabartan Maden Suyu Hilesi

Hamuru Sünger Gibi Puf Puf Kabartan Maden Suyu Hilesi

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
23.10.2026 - 15:59
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Evde hamur işi yaparken kabartma tozunuz mu bitti? Ya da pizzanızın hamuru istediğiniz gibi kabarmaz mı? Cevap oldukça basit: Maden suyu (soda). Mutfakta sıkça karşılaşılan bu acil durum için gıda uzmanlarından pratik ve etkili çözüm önerileri geldi.

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Mutfağa girip tam bir kek veya fırın ürünü yapacakken kabartma tozunun kalmadığını fark etmek çoğumuzun kabusu olabilir.

Mutfağa girip tam bir kek veya fırın ürünü yapacakken kabartma tozunun kalmadığını fark etmek çoğumuzun kabusu olabilir.

Ancak bu durum tarifinizi çöpe atmanız gerektiği anlamına gelmiyor. Doğru teknik ve malzemeyle, soda (gazlı su) hamur işlerinizde hayat kurtarıcı bir kabartma alternatifine dönüşüyor.

Soda Kabartma Tozu Yerine Nasıl Kullanılır?

Kabartma tozu; alkali bir baz (genellikle kabartma sodası) ve asidin birleşimiyle sıvıya temas ettiğinde karbondioksit gazı üreterek hamuru kabartır. Soda ise içerisinde doğal olarak karbondioksit barındırır.

  • Sıvı Dengesi: Kabartma tozunun olmadığı durumlarda tarifteki diğer sıvıların yerine soda eklemek benzer bir kabartma etkisi yaratır.

  • Hangi Tarifler İçin Uygundur? Soda ile kabartma hilesi; krep, waffle ve hızlı ekmekler gibi asidik yapılı tariflerde çok iyi sonuç verir.

  • Dikkat Edilmesi Gerekenler: Soda ile elde edilen reaksiyon, geleneksel kabartma tozu kadar güçlü değildir. Bu nedenle kek, sufle veya maya gerektiren hassas hamurlarda istenen o aşırı yüksek kabarıklık elde edilemeyebilir.

Sadece acil durumlarda değil, restoran usulü puf puf kabarmış kalın tabanlı pizzalar yapmak için de soda en büyük yardımcınız olmaya aday.

Sadece acil durumlarda değil, restoran usulü puf puf kabarmış kalın tabanlı pizzalar yapmak için de soda en büyük yardımcınız olmaya aday.

Illinois Üniversitesi’nden Gıda Bilimci Kevin Ryan, sodanın hamur üzerindeki sihirli etkisini şöyle açıklıyor:

'Sodanın içindeki karbondioksit kabarcıkları hamurda hava cepleri oluşturur. Hamur pişerken bu cepler genleşir ve süngerimsi, kabarık bir doku elde etmenizi sağlar.'

Maden suyu ile mükemmel kabaran hamurlar elde etmek için uzmanlar şu adımlara dikkat çekiyor:

Maden suyu ile mükemmel kabaran hamurlar elde etmek için uzmanlar şu adımlara dikkat çekiyor:

  • Ölçüyü Birebir Değiştirin: Pizza veya hamur tarifinizdeki normal su miktarının birebir aynısı kadar soda kullanın.

  • Soğuk ve Taze Soda Tercih Edin: Sodanın bol köpüklü ve yeni açılmış olması şarttır. Soğuk soda, karbondioksit seviyesini daha yüksek tuttuğu için hamurun kabarmasına daha çok katkı sağlar.

  • Aktif Kuru Maya Kullanın: Soğuk soda kullanırken mayalanma endişesi yaşamamak için doğrudan una karıştırılabilen aktif kuru maya tercih edin. Böylece sıcak su veya şekerle maya aktifleştirme adımıyla uğraşmanıza gerek kalmaz.

  • Hızlı Hareket Edin: Sodadaki karbondioksit zamanla uçacağı için hamuru biçimlendirip fırına verme sürecinde çok fazla beklemeyin. Dilerseniz maya yerine kendiliğinden kabartmalı un (self-rising flour) kullanarak süreci daha da hızlandırabilirsiniz.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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