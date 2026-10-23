Hamuru Sünger Gibi Puf Puf Kabartan Maden Suyu Hilesi
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Mutfağa girip tam bir kek veya fırın ürünü yapacakken kabartma tozunun kalmadığını fark etmek çoğumuzun kabusu olabilir.
Sadece acil durumlarda değil, restoran usulü puf puf kabarmış kalın tabanlı pizzalar yapmak için de soda en büyük yardımcınız olmaya aday.
Maden suyu ile mükemmel kabaran hamurlar elde etmek için uzmanlar şu adımlara dikkat çekiyor:
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın