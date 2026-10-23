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Teletabiler’in Karnındaki Ekranlar Neden Vardı? İşin Aslı Bakın Neymiş

Teletabiler’in Karnındaki Ekranlar Neden Vardı? İşin Aslı Bakın Neymiş

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
23.10.2026 - 13:37
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90’lı yılların sonunda ekranlara gelen ve kısa sürede küresel bir fenomene dönüşen Teletabiler (Teletubbies), renkli karakterleri ve ikonik tasarımlarıyla çocukluk anılarının en unutulmaz parçalarından biri. Ancak yayınlandığı dönemden bu yana herkesin kafasını kurcalayan temel bir soru vardı: Tinky Winky, Dipsy, Laa-Laa ve Po’nun karınlarında neden birer televizyon ekranı yer alıyordu? Yapımcıların açıklamaları, bu tasarımın arkasında hem teknolojik bir vizyon hem de oldukça pratik bir prodüksiyon çözümü yattığını ortaya koyuyor.

Kaynak: The Guardian

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Dizinin ortak yaratıcıları Anne Wood ve Andrew Davenport, 1990’ların sonunda teknolojinin çocukların hayatındaki yerinin hızla arttığını fark etti.

Dizinin ortak yaratıcıları Anne Wood ve Andrew Davenport, 1990’ların sonunda teknolojinin çocukların hayatındaki yerinin hızla arttığını fark etti.

Çocuğun çevresini saran teknolojik dünyayı onlara sevimli bir dille sunmak isteyen ekip, görsel konsept için sıra dışı bir kaynaktan esinlendi.

Washington’daki Smithsonian Enstitüsü’nü ziyareti sırasında Ay’a iniş görüntülerinden etkilenen yazar Andrew Davenport, hantal uzay giysileri içindeki astronotların kocaman kafaları ve kısa bacaklarıyla tıpkı bebeklere benzediğini fark etti. Buradan yola çıkarak 'teknolojik bebekler' fikri geliştirildi.

Yayıncı kuruluş BBC, programa gerçek çocukların canlı görüntülerini de dahil etmek istiyordu.

Yayıncı kuruluş BBC, programa gerçek çocukların canlı görüntülerini de dahil etmek istiyordu.

Ancak ortada büyük bir prodüksiyon engeli vardı: Teletabi kostümleri devasa boyutlardaydı. Örneğin Tinky Winky karakterinin boyu 2,68 metreye ulaşıyordu. Gerçek çocukların bu devasa karakterlerin yanında konumlandırılması, ekran başında ürkütücü ve mantıksız bir görüntü oluşturacaktı.

Bu sorunu aşmak için dahiyane bir fikir geliştiren Anne Wood ve Andrew Davenport, ekranları doğrudan karakterlerin karınlarına yerleştirdi. Fikir hem görsel bir çözüm sundu hem de tatlı bir etkileşim kurdu: Ekran başındaki çocuklar Teletabiler’i izlerken, Teletabiler de karınlarındaki ekranlardan gerçek dünyadaki çocukları izliyordu.

Programın yapım süreci de en az ekran arkasındaki fikirler kadar ilginç olaylara sahne oldu:

Programın yapım süreci de en az ekran arkasındaki fikirler kadar ilginç olaylara sahne oldu:

  • Gizli Çekim Alanı ve Helikopterler: Warwickshire’daki bir tarlada kazılan özel bir çukurda çekilen dizi, kısa sürede basının odak noktası haline geldi. Fotoğrafçıların ve helikopterlerin ilgisinden korunmak için ziyaretçilerin gözleri bağlandı, kostümlü oyuncuları gizlemek adına özel çadırlar kuruldu.

  • Dev Tavşan Krizi: Teletabiler’in devasa boyutlarına ölçek olarak uyum sağlaması için sete Avrupa’dan getirilen özel büyük tavşanlar yerleştirildi.

  • Seti Su Bastı: Kapalı stüdyo yerine tarlaya kurulan 18 metrelik kubbede yapılan çekimler sırasında yaşanan büyük fırtınada set sular altında kaldı; ekibi itfaiye ekipleri tahliye etmek zorunda kaldı.

Çıktığı dönemde eğitici olmaması gerekçesiyle eleştirilse de Teletabiler, değişen dünyanın ruhunu yakalayarak çocuk televizyonculuğunda devrim yaratan ve nesiller boyu unutulmayan bir ikon haline geldi.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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