Teletabiler’in Karnındaki Ekranlar Neden Vardı? İşin Aslı Bakın Neymiş
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90’lı yılların sonunda ekranlara gelen ve kısa sürede küresel bir fenomene dönüşen Teletabiler (Teletubbies), renkli karakterleri ve ikonik tasarımlarıyla çocukluk anılarının en unutulmaz parçalarından biri. Ancak yayınlandığı dönemden bu yana herkesin kafasını kurcalayan temel bir soru vardı: Tinky Winky, Dipsy, Laa-Laa ve Po’nun karınlarında neden birer televizyon ekranı yer alıyordu? Yapımcıların açıklamaları, bu tasarımın arkasında hem teknolojik bir vizyon hem de oldukça pratik bir prodüksiyon çözümü yattığını ortaya koyuyor.
Kaynak: The Guardian
Dizinin ortak yaratıcıları Anne Wood ve Andrew Davenport, 1990’ların sonunda teknolojinin çocukların hayatındaki yerinin hızla arttığını fark etti.
Yayıncı kuruluş BBC, programa gerçek çocukların canlı görüntülerini de dahil etmek istiyordu.
Programın yapım süreci de en az ekran arkasındaki fikirler kadar ilginç olaylara sahne oldu:
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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