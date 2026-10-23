Teletabiler’in Karnındaki Ekranlar Neden Vardı? İşin Aslı Bakın Neymiş

Ancak ortada büyük bir prodüksiyon engeli vardı: Teletabi kostümleri devasa boyutlardaydı. Örneğin Tinky Winky karakterinin boyu 2,68 metreye ulaşıyordu. Gerçek çocukların bu devasa karakterlerin yanında konumlandırılması, ekran başında ürkütücü ve mantıksız bir görüntü oluşturacaktı.

Bu sorunu aşmak için dahiyane bir fikir geliştiren Anne Wood ve Andrew Davenport, ekranları doğrudan karakterlerin karınlarına yerleştirdi. Fikir hem görsel bir çözüm sundu hem de tatlı bir etkileşim kurdu: Ekran başındaki çocuklar Teletabiler’i izlerken, Teletabiler de karınlarındaki ekranlardan gerçek dünyadaki çocukları izliyordu.