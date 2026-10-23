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Göle Bırakılan Ağaçlar 11 Yıl Sonra Meyvesini Verdi: Ödül Bile Verildi

Göle Bırakılan Ağaçlar 11 Yıl Sonra Meyvesini Verdi: Ödül Bile Verildi

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
23.10.2026 - 12:29
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ABD'nin Wisconsin eyaletinde araştırmacılar, Sanford Gölü'nün kıyısına devrilmiş ağaçlar ekleyerek göldeki balık yaşamını 2015'ten bu yana izliyor. Kıyıdaki ağaçların balıklar için önemini ölçen proje, ABD'de ulusal bir ödüle layık görüldü.

Ayrıntılar haberimizde.

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Araştırmacılar, ağaçların balıkları yalnızca bir yere mi topladığını yoksa sayılarını mı artırdığını araştırdı.

Araştırmacılar, ağaçların balıkları yalnızca bir yere mi topladığını yoksa sayılarını mı artırdığını araştırdı.

Wisconsin Doğal Kaynaklar Dairesi'nin (DNR) yürüttüğü projede, 92 akrelik (yaklaşık 37 hektar) Sanford Gölü'nün kıyısına 'balık çubuğu' adı verilen devrilmiş ağaçlar yerleştirildi. Ağaçlar balıklara büyük avcılardan saklanacak yer sağlıyor, zamanla çürüyerek de suya besin katıyor.

DNR balıkçılık araştırma ekibinin lideri Greg Sass, 'Projemizde ağaç eklemenin, Sanford Gölü'nün artık barındırabildiği balık sayısını iki katına çıkardığını gördük' dedi. Ağaçlardan fayda gördüğü izlenen türlerden biri de güneş balığı ailesinden bluegill.

2024'te yapılan bir analiz, göle eklenen ağaçların su kalitesini olumsuz etkilemediğini gösterdi.

2024'te yapılan bir analiz, göle eklenen ağaçların su kalitesini olumsuz etkilemediğini gösterdi.

Göl dernekleri ve kıyıda yaşayanlar, suya eklenen ağaçların su kalitesini bozabileceğinden geçmişte endişe ediyordu. Projeden çıkan hakemli makalelerden biri de bu konuyu inceledi.

Wisconsin'de kıyılarda yapılaşma arttıkça mülk sahipleri on yıllardır kıyıdaki ağaçları seyreltiyor ve suya düşen ağaçları temizliyor. Bu durum, kıyıya yakın su ekosistemlerini etkiliyor.

Araştırmacılar bir sınır olup olmadığını görmek için göle 240 ağaç daha ekledi.

Araştırmacılar bir sınır olup olmadığını görmek için göle 240 ağaç daha ekledi.

Sass, 'Daha fazla yaşam alanı eklemenin bize daha fazla balık üretimi sağlamadığı bir nokta var mı, bunu öğrenmek istiyoruz' diye konuştu. Sass, ekibin araştırmayı yaklaşık 10-15 yıl daha sürdürmeyi planladığını söyledi. Bu sürenin beş yılı son eklenen ağaçların izlenmesine ayrılacak.

Proje, Amerikan Balıkçılık Derneği'nin Spor Balıkçılığı Restorasyonu Proje Ödülü'ne layık görüldü.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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