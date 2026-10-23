Göle Bırakılan Ağaçlar 11 Yıl Sonra Meyvesini Verdi: Ödül Bile Verildi
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Araştırmacılar, ağaçların balıkları yalnızca bir yere mi topladığını yoksa sayılarını mı artırdığını araştırdı.
2024'te yapılan bir analiz, göle eklenen ağaçların su kalitesini olumsuz etkilemediğini gösterdi.
Araştırmacılar bir sınır olup olmadığını görmek için göle 240 ağaç daha ekledi.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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