Göle Bırakılan Ağaçlar 11 Yıl Sonra Meyvesini Verdi: Ödül Bile Verildi

Sass, 'Daha fazla yaşam alanı eklemenin bize daha fazla balık üretimi sağlamadığı bir nokta var mı, bunu öğrenmek istiyoruz' diye konuştu. Sass, ekibin araştırmayı yaklaşık 10-15 yıl daha sürdürmeyi planladığını söyledi. Bu sürenin beş yılı son eklenen ağaçların izlenmesine ayrılacak.

Proje, Amerikan Balıkçılık Derneği'nin Spor Balıkçılığı Restorasyonu Proje Ödülü'ne layık görüldü.