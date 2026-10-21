Çakmaktaşlar Aslında Çocuklar İçin Yapılmamış: Ardında İlginç Bir Hikâye Var
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ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR
Çakmaktaşlar, 30 Eylül 1960'ta ABC'de yayına başladı.
Yapımcılar yetişkinler için bir çizgi film yapmak istiyordu.
Dizi, The Honeymooners'tan esinlenmişti.
Dizinin sponsorlarından biri bir sigara markasıydı.
Çocuk programı olarak anılması 1967'de başladı.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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