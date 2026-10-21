article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Çakmaktaşlar Aslında Çocuklar İçin Yapılmamış: Ardında İlginç Bir Hikâye Var

Çakmaktaşlar Aslında Çocuklar İçin Yapılmamış: Ardında İlginç Bir Hikâye Var

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
21.10.2026 - 22:21 Son Güncelleme: 21.10.2026 - 22:24
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Bugün çocukluğun en sevilen çizgi filmlerinden biri olarak hatırlanan Çakmaktaşlar, ilk çıktığında yalnızca çocuklar için değil bütün aile için hazırlanmıştı. Dizi bu yüzden cuma akşamları 20.30'da yayınlanıyordu.

Gelin birlikte bakalım.

Kaynak 1 | Kaynak 2 | Kaynak 3

ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Çakmaktaşlar, 30 Eylül 1960'ta ABC'de yayına başladı.

Çakmaktaşlar, 30 Eylül 1960'ta ABC'de yayına başladı.

Çakmaktaşlar, akşam kuşağında yayınlanan ilk animasyon dizisiydi. İlk sezonunda yüksek reyting aldı ve çizgi filmlerin akşam saatlerinde de izlenebileceğini gösterdi.

1960'lara kadar çizgi filmler genellikle birkaç dakika sürüyordu, yarım saatlik programlar da üç dört kısa çizgi filmden oluşuyordu. Çakmaktaşlar'ın her bölümü ise yarım saatlik tek bir hikâye anlatıyordu.

Yapımcılar yetişkinler için bir çizgi film yapmak istiyordu.

Yapımcılar yetişkinler için bir çizgi film yapmak istiyordu.

Joseph Barbera'nın anlattığına göre o ve ortağı William Hanna, Huckleberry Hound çizgi filmini izleyenlerin yüzde 65'inin yetişkin olduğunu gösteren bir anketin ardından bu fikre vardı.

Barbera 1960'ta, banliyö hayatını akşam televizyonu için hicvetmek istediklerini ama modern bir ortamda çizdikleri hiçbir şeyin komik olmadığını anlatmıştı. Sonunda karakterlerini, ağaç gövdesinden yapılmış bir arabaya bindirip Taş Devri'ne taşıdılar.

Dizi, The Honeymooners'tan esinlenmişti.

Dizi, The Honeymooners'tan esinlenmişti.

Fred ve Wilma ile en yakın arkadaşları Barney ve Betty, Taş Devri'nde yaşıyor ama dönemin işçi sınıfı ailelerinin dertleriyle uğraşıyordu.

Fred ve Barney taş ocağında çalışıyor, iş çıkışı taş tekerlekli arabalarıyla eve dönüyordu. Wilma ve Betty ise sık sık eşleriyle ters düşüyordu.

Dizinin sponsorlarından biri bir sigara markasıydı.

Dizinin sponsorlarından biri bir sigara markasıydı.

1960'larda bir sigara markası Çakmaktaşlar'a sponsor oldu. Bölüm sonlarındaki reklamlarda Fred ve Barney sigara içerken çiziliyordu.

Bu reklamlardan birinde bahçe işinden kaçan ikili, 'Hadi bir sigara molası verelim' diyerek sigaralarını yakıyordu.

Çocuk programı olarak anılması 1967'de başladı.

Çocuk programı olarak anılması 1967'de başladı.

Çakmaktaşlar, Eylül 1966'ya kadar ABC'de akşam kuşağında yayınlandı. Dizi, NBC'nin Ocak 1967'den itibaren cumartesi sabahları tekrarlarını göstermesiyle çocuk programı olarak anılmaya başladı.

Fred ve Wilma'nın kızı Pebbles ile Barney ve Betty'nin evlatlık oğlu Bamm-Bamm ise dizinin üçüncü ve dördüncü sezonlarında kadroya katıldı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın