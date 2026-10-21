Çakmaktaşlar Aslında Çocuklar İçin Yapılmamış: Ardında İlginç Bir Hikâye Var

Joseph Barbera'nın anlattığına göre o ve ortağı William Hanna, Huckleberry Hound çizgi filmini izleyenlerin yüzde 65'inin yetişkin olduğunu gösteren bir anketin ardından bu fikre vardı.

Barbera 1960'ta, banliyö hayatını akşam televizyonu için hicvetmek istediklerini ama modern bir ortamda çizdikleri hiçbir şeyin komik olmadığını anlatmıştı. Sonunda karakterlerini, ağaç gövdesinden yapılmış bir arabaya bindirip Taş Devri'ne taşıdılar.