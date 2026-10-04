33 Yıl Boyunca Televizyon Yayınlarını Kaydetti: Dev Bir Haber Arşivi Bıraktı
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Kayıt tuşuna İran rehine krizinin başladığı gün bastı ve bir daha durmadı
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Televizyon kanallarının sildiği yayınlar Stokes'un kasetlerinde korundu
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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