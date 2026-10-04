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33 Yıl Boyunca Televizyon Yayınlarını Kaydetti: Dev Bir Haber Arşivi Bıraktı

33 Yıl Boyunca Televizyon Yayınlarını Kaydetti: Dev Bir Haber Arşivi Bıraktı

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
04.10.2026 - 10:01
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ABD'li Marion Stokes, 1979'dan 2012'deki ölümüne kadar 33 yıl boyunca televizyon haberlerini aralıksız kaydetti. Philadelphia'daki evinde zaman zaman sekiz cihazla aynı anda kayıt yapan Stokes'un geride bıraktığı yaklaşık 71 bin kaset, Internet Archive'a ulaştı.

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Kayıt tuşuna İran rehine krizinin başladığı gün bastı ve bir daha durmadı

Kayıt tuşuna İran rehine krizinin başladığı gün bastı ve bir daha durmadı

Stokes, 1975'te bir Betamax video kaydedici alarak durum komedilerinden, bilim belgesellerinden ve siyasi haberlerden parçalar kaydetmeye başladı. Asıl dönüm noktası ise 4 Kasım 1979'da İran rehine krizinin başlamasıyla geldi. Oğlu Michael Metelits'in belgeseldeki ifadesiyle Stokes o gün kayıt tuşuna bastı ve bir daha hiç durmadı.

1980'de CNN'in yayına başlaması ve 24 saatlik haber döngüsüyle birlikte Stokes'un dairesinde aynı anda üç, dört, beş, bazen de sekiz kaset dönmeye başladı. Farklı kanallardaki haber yayınları, reklamlar ve aradaki her şey kaydediliyordu.

Bu iş bütün çevresini seferber etti. Oğlu, eşi, hemşiresi, sekreteri, şoförü ve üvey çocukları kasetleri değiştirmeye yardım ediyordu. Metelits'in anlattığına göre dışarıda yemekteyken bile kasetleri değiştirmek için eve koşmaları gerekiyordu.

Televizyon kanallarının sildiği yayınlar Stokes'un kasetlerinde korundu

Televizyon kanallarının sildiği yayınlar Stokes'un kasetlerinde korundu

Pek çok kişi televizyon kanallarının yayınladıkları her şeyi sakladığını düşünüyordu ama durum böyle değildi. Kanallar, para ve depolama alanından tasarruf etmek için yayın kasetlerini sürekli silip yeniden kullanıyordu. Atlas Obscura'ya göre Stokes'un kayıtları, televizyon tarihinin bu dönemini kapsamlı biçimde koruyan tek koleksiyon.

Stokes, Free Library of Philadelphia'da yaklaşık 20 yıl kütüphaneci olarak çalışmış, 1968-1971 yılları arasında da sonradan eşi olacak John S. Stokes Jr. ile Input adlı bir televizyon programının yapımcılığını üstlenmişti. Kasetleri saklamak için yalnızca depo olarak kullanacağı dokuz daire daha satın aldı. Apple'a erken dönemde yatırım yapan Stokes, bu kazancı kayıt projesine ve gereken depolama alanına aktardı.

Stokes'un 2012'deki ölümünün ardından oğlu, kasetlere bir yuva bulmak için 2013'te Internet Archive ile iletişime geçti. Atlas Obscura'nın 2019 tarihli haberine göre yaklaşık 71 bin VHS ve Betamax kaset, arşivin Kaliforniya'nın Richmond kentindeki deposunda dijitalleştirilmeyi bekliyordu. Kayıtlar, Internet Archive'daki Marion Stokes koleksiyonunda zamanla erişime açılıyor.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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