33 Yıl Boyunca Televizyon Yayınlarını Kaydetti: Dev Bir Haber Arşivi Bıraktı

Stokes, 1975'te bir Betamax video kaydedici alarak durum komedilerinden, bilim belgesellerinden ve siyasi haberlerden parçalar kaydetmeye başladı. Asıl dönüm noktası ise 4 Kasım 1979'da İran rehine krizinin başlamasıyla geldi. Oğlu Michael Metelits'in belgeseldeki ifadesiyle Stokes o gün kayıt tuşuna bastı ve bir daha hiç durmadı.

1980'de CNN'in yayına başlaması ve 24 saatlik haber döngüsüyle birlikte Stokes'un dairesinde aynı anda üç, dört, beş, bazen de sekiz kaset dönmeye başladı. Farklı kanallardaki haber yayınları, reklamlar ve aradaki her şey kaydediliyordu.

Bu iş bütün çevresini seferber etti. Oğlu, eşi, hemşiresi, sekreteri, şoförü ve üvey çocukları kasetleri değiştirmeye yardım ediyordu. Metelits'in anlattığına göre dışarıda yemekteyken bile kasetleri değiştirmek için eve koşmaları gerekiyordu.