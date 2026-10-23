Psikologlar Açıkladı: Kışkırtıldığında Sakin Kalabilen İnsanların 4 Ortak Özelliği

Psikolog Susan David ise duyguları bastırmanın onları kontrol etmek yerine daha da güçlendirdiğini söylüyor. David'e göre duygular birer veri, talimat değil.

Pacheco'ya göre kışkırtıldığında sakin kalabilen insanların ortak özellikleri şunlar:

1. Hızlı Cevap Vermeyi Zeka Göstergesi Saymazlar

Çoğu insan hemen cevap vermenin zekice olduğunu düşünüyor. Pacheco'ya göre kendine güvenen insanlar ise önce düşünmeye kendilerine izin veriyor.

2. Savunmaya Geçmek Yerine Soru Sorarlar

Laf atan kişi çoğu zaman bir tepki bekliyor. Sakin kalanlar kendilerini savunmak yerine karşı taraftan söylediğini açıklamasını istiyor.

3. Ne Söyleyeceklerini Netleştirmeden Cevap Vermezler

Her şeye o anda cevap vermek zorunda hissetmiyorlar. Ne anlatmak istediklerini netleştirdikten sonra konuşuyorlar.

4. Kararı Duygularına Bırakmazlar

Pacheco, 'Dürtüsel tepki verdiğinde karar veren sen olmaktan çıkıyorsun, duyguların karar vermeye başlıyor ve tam da orada güç kaybediyorsun' diyor.

(Susan David, sakin kalmanın duyguları görmezden gelmek anlamına gelmediğini; görmezden gelinen duyguların aslında kişiyi kontrol etmeye başladığını hatırlatıyor.)