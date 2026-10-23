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Psikologlar Açıkladı: Kışkırtıldığında Sakin Kalabilen İnsanların 4 Ortak Özelliği

Psikologlar Açıkladı: Kışkırtıldığında Sakin Kalabilen İnsanların 4 Ortak Özelliği

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
23.10.2026 - 12:56 Son Güncelleme: 23.10.2026 - 12:59
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Toplantıda sözümüz kesildiğinde ya da herkesin önünde düzeltildiğimizde çoğumuz ya donup kalıyor ya da istediğimizden sert bir cevap veriyoruz. Uzmanlara göre ise bu anlarda sakin kalabilen insanların bazı ortak alışkanlıkları var.

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Liderlik koçu María Pacheco'ya göre kendine güvenen insanlar, iş yerinde kışkırtıldıklarında çoğu kişinin yaptığının tam tersini yapıyor.

Liderlik koçu María Pacheco'ya göre kendine güvenen insanlar, iş yerinde kışkırtıldıklarında çoğu kişinin yaptığının tam tersini yapıyor.

Psikolog Susan David ise duyguları bastırmanın onları kontrol etmek yerine daha da güçlendirdiğini söylüyor. David'e göre duygular birer veri, talimat değil.

Pacheco'ya göre kışkırtıldığında sakin kalabilen insanların ortak özellikleri şunlar:

1. Hızlı Cevap Vermeyi Zeka Göstergesi Saymazlar

Çoğu insan hemen cevap vermenin zekice olduğunu düşünüyor. Pacheco'ya göre kendine güvenen insanlar ise önce düşünmeye kendilerine izin veriyor.

2. Savunmaya Geçmek Yerine Soru Sorarlar

Laf atan kişi çoğu zaman bir tepki bekliyor. Sakin kalanlar kendilerini savunmak yerine karşı taraftan söylediğini açıklamasını istiyor.

3. Ne Söyleyeceklerini Netleştirmeden Cevap Vermezler

Her şeye o anda cevap vermek zorunda hissetmiyorlar. Ne anlatmak istediklerini netleştirdikten sonra konuşuyorlar.

4. Kararı Duygularına Bırakmazlar

Pacheco, 'Dürtüsel tepki verdiğinde karar veren sen olmaktan çıkıyorsun, duyguların karar vermeye başlıyor ve tam da orada güç kaybediyorsun' diyor.

(Susan David, sakin kalmanın duyguları görmezden gelmek anlamına gelmediğini; görmezden gelinen duyguların aslında kişiyi kontrol etmeye başladığını hatırlatıyor.)

Kışkırtıldığınızda Ne Söylemelisiniz?

Kışkırtıldığınızda Ne Söylemelisiniz?

Pacheco, bu anlarda kullanılabilecek üç cümle öneriyor:

  • 'Bununla tam olarak ne demek istiyorsun?': Söylediklerini açıklamaları istendiğinde laf atan kişiler çoğu zaman argümansız kalıyor.

  • 'Bunu neye dayanarak söylüyorsun?': Tartışmaya girmeden iddianın nereden çıktığını sormuş oluyorsunuz. Arkasında bir gerekçe yoksa konuşma kendiliğinden değişiyor.

  • 'Düşünmeyi tercih ederim, sana sonra dönerim.': Pacheco'ya göre daha sonra cevap vermek kaybetmek anlamına gelmiyor, çoğu zaman kontrolü korumanın en akıllıca yolu oluyor.

  • Duygunuzu adlandırın: Susan David'e göre duygularımızı doğru adlandırdığımızda onlara neyin yol açtığını daha iyi ayırt edebiliyoruz.

David'in deyişiyle, 'Duygularımızın sahibi biziz, onlar bizim sahibimiz değil.'

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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