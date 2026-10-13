Psikolog Açıkladı: Kavgayı Başlamadan Bitiren Tek Cümle

Romantik partnerinizle tartışmak sonucu tatlıya bağlansa bile can sıkıcıdır. Genellikle de küçük sorunlar yüzünden doğan tartışmalar canımızı daha çok sıkar. Size sorulmadan değiştirilen bir plan ya da konuşulmadan yapılan bir alışveriş. Sonra bir anda konu değişir ve cümleler şuna dönüşür: 'Neden abartıyorsun?', 'Hep böyle yapıyorsun!', 'Şu an çekilmez oldun.'

İlişkiler üzerine çalışan psikolog Dr. Mark Travers'a göre tartışma bu noktaya geldiğinde artık sorunu çözmeye değil, odadaki en makul kişinin kim olduğunu kanıtlamaya çalışıyorsunuz. Bu da bitmeyen bir savaşa dönüşüyor.

Travers'ın çözümü ise çok basit bir alışkanlık.

Kaynak