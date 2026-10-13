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Psikolog Açıkladı: Kavgayı Başlamadan Bitiren Tek Cümle

Psikolog Açıkladı: Kavgayı Başlamadan Bitiren Tek Cümle

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
13.10.2026 - 15:57
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Romantik partnerinizle tartışmak sonucu tatlıya bağlansa bile can sıkıcıdır. Genellikle de küçük sorunlar yüzünden doğan tartışmalar canımızı daha çok sıkar. Size sorulmadan değiştirilen bir plan ya da konuşulmadan yapılan bir alışveriş. Sonra bir anda konu değişir ve cümleler şuna dönüşür: 'Neden abartıyorsun?', 'Hep böyle yapıyorsun!', 'Şu an çekilmez oldun.'

İlişkiler üzerine çalışan psikolog Dr. Mark Travers'a göre tartışma bu noktaya geldiğinde artık sorunu çözmeye değil, odadaki en makul kişinin kim olduğunu kanıtlamaya çalışıyorsunuz. Bu da bitmeyen bir savaşa dönüşüyor.

Travers'ın çözümü ise çok basit bir alışkanlık.

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"Kısmi geri adım" uygulamanız gerekiyor.

"Kısmi geri adım" uygulamanız gerekiyor.

Kısmi geri adım, tartışmada gerçekten sizin hatanız olan kısmı o konu açıldığı anda kabul etmek demek. Ama geri kalan her şeyde haklı olduğunuz düşüncesinden vazgeçmeden. Genelde çok sıradan cümlelerle oluyor:

  • 'Haklısın, o kısım benim hatam.'

  • 'Doğru, sana söylemeyi unuttum.'

  • 'O kararı seninle konuşmadan vermemeliydim.'

Yani her konuda haksız olduğunuzu kabul etmiyorsunuz. Sadece gerçekten size ait olan hatayı, partneriniz onu ağzınızdan zorla almak zorunda kalmadan üstleniyorsunuz. Travers'a göre hiçbir şey bir tartışmayı bundan daha hızlı yatıştırmıyor.

Neden bu kadar hızlı işe yarıyor?

Neden bu kadar hızlı işe yarıyor?

Partneriniz size bir şey söylediğinde, içten içe sizi ikna etmenin zor olacağını düşünerek kendini hazırlıyor. Sesler bu yüzden yükseliyor, örnekler bu yüzden birbirini kovalamaya başlıyor. Ama amaç sizi incitmek değil, kendisine inanmanızı sağlamak.

Kısmi geri adım, kavgayı büyütecek bu birikmiş gerginliği bir anda boşaltıyor. Üstelik kimse kendini yenilmiş hissetmiyor: Partneriniz beklediği kabulü alıyor, siz de geri kalan her şeyden vazgeçmeden dürüst davranmış oluyorsunuz.

Travers'a göre bu, tam bir özürden çok daha kolay. Çoğumuz küçük hataları hiç hata yapmadığımızı düşündüğümüz için değil, birini kabul etmek her şeyi kabul etmek gibi hissettirdiği için saklamaya çalışıyoruz.

Bu adımı atlarsanız ne oluyor?

Bu adımı atlarsanız ne oluyor?

O an sorumluluğu üstlenmezseniz sorun ortadan kalkmıyor. Partneriniz bunu fark ediyor ve bir kenara yazıyor. Üç hafta sonra bambaşka bir tartışmanın ortasında yeniden önünüze gelebiliyor.

Travers'a göre bu durum hesap tutmak gibi görünse de çoğu zaman hiç duyulmamış ve sahiplenilmemiş eski bir kırgınlığın kendine bir çıkış yolu bulması.

Küçük hatalarını düzenli olarak kabul eden çiftlerde ise böyle bir 'cepte bekleyen' liste birikmiyor. Bu yüzden tartışmaları da genellikle başladığı konunun sınırları içinde kalıyor.

Doğru kullanmanın 4 kuralı

Doğru kullanmanın 4 kuralı

1. Neyi kabul ettiğinizi net söyleyin. 'Haklısın, onu annenin yanında öyle söylememeliydim' işe yarıyor. 'Tamam, peki, ben haksızım!' gibi belirsiz bir cümle ise isteksizce teslim olmak gibi duyuluyor.

2. Sonuna 'ama' eklemeyin. 'Haklısın, o kısım benim hatam ama sen de...' dediğiniz anda her şey boşa gidiyor. Bir itirazınız varsa 90 saniye bekleyebilir. Önce kabulünüzü tek başına bırakın.

3. Erken davranın. Biri eski kırgınlıklarını sıralamaya başladığında bu yöntem etkisini büyük ölçüde kaybediyor. En doğru an, küçük bir konuda haksız olduğunuzu ilk fark ettiğiniz an.

4. Neredeyse tamamen haklı olsanız bile söyleyin. Özellikle o zaman! Travers'a göre insanların hiçbir şeyi kabul etmemesinin en yaygın nedeni, büyük ölçüde haklı olmaları.

Travers'a göre samimi bir kısmi geri adım, sorunlar üzerine tartışıp onları çözen çiftlerle birbiri üzerine tartışmaktan çıkamayan çiftler arasındaki farkı yaratıyor.

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Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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