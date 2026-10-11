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Evlilikte Çoğu Çiftin Fark Etmeden Yaptığı 5 Hata Belli Oldu: Cinsel Terapist Tek Tek Sıraladı

Evlilikte Çoğu Çiftin Fark Etmeden Yaptığı 5 Hata Belli Oldu: Cinsel Terapist Tek Tek Sıraladı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Yaşam Editörü
11.10.2026 - 15:58
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Evlilikte mutluluk için yalnızca uyum ve kimya yetmiyor. Family Process dergisinde yayımlanan bir araştırma, iletişim ve duygusal güvenlikteki iyileşmelerin ilişki memnuniyetiyle bağlantılı olduğunu gösterdi. Los Angeles'ta çalışan cinsel terapist ve ilişki terapisti Dr. Tammy Nelson, çiftlerin farkında olmadan yaptığı ve bağlarını zayıflatabilen 5 hatayı sıraladı. Peki evliliğinizde bunlardan hangisi var? Gelin birlikte görelim…

Kaynak: NY Post

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İlk Hata Partnere Karşı Merakı Kaybetmek

İlk Hata Partnere Karşı Merakı Kaybetmek

Tammy Nelson'a göre partnere karşı merakı kaybetmek, zamanla çekimi azaltabiliyor. 'Âşık oluyoruz çünkü biri bizi merak ediyor' diyen Nelson, her gece kanepede yan yana otururken aramızdaki boşluktaki o çekimin azaldığını söylüyor. Partnerimizin neyi sevdiğini bildiğimizi düşünsek de tercihler zamanla değişiyor. Bu yüzden onu sınıflandırmadan, 'Kime dönüşüyor, ne düşünüyor, neyi arzuluyor?' diye sormaya devam etmek gerekiyor. Merakın kaybolması bazen ilişki dışından gelen ilgiyi daha çekici hâle getirebiliyor.

İkinci Hata Zor Konuşmalardan Kaçınmak

İkinci Hata Zor Konuşmalardan Kaçınmak

Zor konuşmalardan ve konuşulmayanlardan kaçınmak ilişkide sorun yaratabiliyor. Nelson'a göre çatışmadan kaçınan çiftler, açıkça tartışanlara göre daha kırılgan olabiliyor. Asıl risk her zaman kavga edenlerde değil, hiç tartışmayan ve iletişim kurmayanlarda. Para ya da cinsellik gibi hangi konularda geri çekildiğinize ve neden geri çekildiğinize dikkat etmek, daha fazla konuşma alanı açmanın ilk adımı.

Üçüncü Hata Cinselliği Şikâyet Üzerinden Konuşmak

Üçüncü Hata Cinselliği Şikâyet Üzerinden Konuşmak

Cinselliği konuşurken neyin işe yaramadığına ya da partnerin neyi yapmadığına odaklanmak yakınlığı zorlaştırıyor. Nelson'ın 'sihirli formül' dediği yöntem, neyi sevdiğinizi ve neyin işe yaradığını paylaşmak. Ona göre sevdiğiniz şeyi söylediğinizde daha fazlasına kavuşuyorsunuz. Yeni bir çift de olsanız yıllardır evli de olsanız önce takdir ettiğiniz bir şeyle başlayıp sonra daha fazla istediğiniz bir şeyi söylemeyi öneriyor.

Dördüncü Hata Yalnızca “Bakma Modunda” Yaşamak

Dördüncü Hata Yalnızca “Bakma Modunda” Yaşamak

Bir diğer hata, günlük sorumlulukların gelişimi ve heyecanı ortadan kaldırması. Nelson çiftlere ilişkilerinin 'bakma modunda' mı yoksa 'gelişme modunda' mı olduğunu sorgulamalarını öneriyor. Fatura ödemek, klimanın çalıştığından emin olmak gibi görev paylaşımları şart, ama yeni şeyler denemek ve ilişkiyi heyecanlı tutmak da gerekiyor. Çok fazla görev modunda olmak, bir ya da iki tarafın sıkılmasına neden olabiliyor. Çok fazla gelişmeye çalışmaksa ise dinlenme ve bağlantı için yeterli alan bırakmıyor. Nelson'a göre tüm ilişkilerin hem özgürlüğe hem de bağlantıya ihtiyacı var.

Beşinci Hata Hissedilen Sevgiyi Dile Getirmemek

Beşinci Hata Hissedilen Sevgiyi Dile Getirmemek

Çiftler partnerlerine karşı sevgi hissettiklerinde bunu dile getirmeyerek bağlantı fırsatlarını kaçırabiliyor. Nelson, partnerinizi düşündüğünüzde hissettiğiniz olumlu duyguları ve bedensel hisleri fark edip paylaşmanızı öneriyor. Elinizi kalbinizin ya da midenizin üzerine koyup 'Seni düşündüğümde kalbimde sıcak bir his oluşuyor' demenin bile yeterli olabileceğini söylüyor. Ona göre bu bazen karşı taraf için her şey anlamına geliyor. Bu hatalardan kaçınmanın yolu sürekli dikkat, merak ve birbirini yeniden keşfetme isteği.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Yaşam Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle yaşam haberlerini yakından takip ediyor ve okuyucularla buluşturuyorum.
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