Evlilikte Çoğu Çiftin Fark Etmeden Yaptığı 5 Hata Belli Oldu: Cinsel Terapist Tek Tek Sıraladı
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Evlilikte mutluluk için yalnızca uyum ve kimya yetmiyor. Family Process dergisinde yayımlanan bir araştırma, iletişim ve duygusal güvenlikteki iyileşmelerin ilişki memnuniyetiyle bağlantılı olduğunu gösterdi. Los Angeles'ta çalışan cinsel terapist ve ilişki terapisti Dr. Tammy Nelson, çiftlerin farkında olmadan yaptığı ve bağlarını zayıflatabilen 5 hatayı sıraladı. Peki evliliğinizde bunlardan hangisi var? Gelin birlikte görelim…
Kaynak: NY Post
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İlk Hata Partnere Karşı Merakı Kaybetmek
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İkinci Hata Zor Konuşmalardan Kaçınmak
Üçüncü Hata Cinselliği Şikâyet Üzerinden Konuşmak
Dördüncü Hata Yalnızca “Bakma Modunda” Yaşamak
Beşinci Hata Hissedilen Sevgiyi Dile Getirmemek
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle yaşam haberlerini yakından takip ediyor ve okuyucularla buluşturuyorum.
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