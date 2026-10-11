Evlilikte Çoğu Çiftin Fark Etmeden Yaptığı 5 Hata Belli Oldu: Cinsel Terapist Tek Tek Sıraladı

Bir diğer hata, günlük sorumlulukların gelişimi ve heyecanı ortadan kaldırması. Nelson çiftlere ilişkilerinin 'bakma modunda' mı yoksa 'gelişme modunda' mı olduğunu sorgulamalarını öneriyor. Fatura ödemek, klimanın çalıştığından emin olmak gibi görev paylaşımları şart, ama yeni şeyler denemek ve ilişkiyi heyecanlı tutmak da gerekiyor. Çok fazla görev modunda olmak, bir ya da iki tarafın sıkılmasına neden olabiliyor. Çok fazla gelişmeye çalışmaksa ise dinlenme ve bağlantı için yeterli alan bırakmıyor. Nelson'a göre tüm ilişkilerin hem özgürlüğe hem de bağlantıya ihtiyacı var.