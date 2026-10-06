Mağdur Rolüne Sığınan Kişilerin Tartışmalarda En Sık Kullandığı 5 Cümle

Psikolojide 'mağdur rolü oynamak', yaşanmamış ya da abartılmış bir mağduriyeti sorumluluktan kaçmak, ilgi çekmek, kendini haklı çıkarmak ya da karşısındakini manipüle etmek için kullanmak anlamına geliyor. Gerçek bir mağduriyet yaşayan kişi ile bu rolü bilerek ya da bilmeden kendi lehine kullanan kişi arasındaki fark çoğu zaman anlaşılması zor bir çizgide duruyor.

Burada önemli bir uyarı var: Bu başlık, gerçekten haksızlığa uğrayan insanların 'mağdur rolü yapıyorsun' diye susturulmasının bir bahanesi olmamalı. Psych Central'a göre de mağdur rolüne giren herkes narsistik kişilik özelliği taşımıyor. Kimi zaman bu davranış kırılgan bir özgüveni korumanın ya da çatışmada geri çekilmeyi sağlamanın bir yolu olabiliyor.