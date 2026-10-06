Mağdur Rolüne Sığınan Kişilerin Tartışmalarda En Sık Kullandığı 5 Cümle
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Bazı tartışmalar var ki ne yaparsanız yapın sonunda kendinizi özür dilerken buluyorsunuz. Karşınızdaki kişi açıkça hatalı olsa bile konu bir anda onun mağduriyetine dönüşüyor. Psikoloji kaynakları, mağdur rolüne sığınmanın çatışmalarda sorumluluktan kaçmanın ve karşı tarafı suçlu hissettirmenin yollarından biri olabileceğini söylüyor. Bu rolü kullanan kişilerin tartışmada sık başvurduğu 5 cümleyi sizin için derledik.
Kaynak: Psych Central
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Mağdur rolüne sığınmak ne demek?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. "Her şey benim suçum zaten!"
2. "Ben sana sadece iyilik yapmaya çalışmıştım."
3. "Böyle bir şey söylemedim, yanlış hatırlıyorsun."
4. "Herkes bana karşı, kimse beni anlamıyor."
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
5. "Beni gerçekten sevseydin bunu yapmazdın."
Peki bu durumda ne yapmalı?
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle yaşam haberlerini yakından takip ediyor ve okuyucularla buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın