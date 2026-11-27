Ergin Ataman'dan Büyüyen Irkçılık Tartışmasına Yanıt Geldi
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A Milli Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman'ın Tarık Biberovic'in statüsü hakkında söyledikleri uluslararası bir tartışmaya dönüştü. Ataman'ın Fransa ve İspanya milli takımlarını örnek göstermesine Fransız yıldız Evan Fournier sosyal medyadan tepki gösterdi. Tecrübeli antrenör, sözlerini sayfalarına taşıyan Fransız spor gazetesi L'Equipe'e uzun bir açıklamayla karşılık verdi.
Ataman, L'Equipe'in suçlamasını reddetti.
Tartışma bir televizyon röportajıyla başladı.
"Siyahiysen Fransız olamaz mısın?"
Biberovic bu pencerede kadroda yer almadı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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