Savcılığa göre Mayıs 2021 ile Mayıs 2026 arasındaki olaylara dayanan dosyada 11 tecavüz suçlamasının yanında röntgencilik, kasten boğaz sıkma, saldırı ve kokain bulundurma iddiaları da yer alıyor. Suçlamaların bir bölümü İspanya'ya uzanırken Fryer'ın Eylül 2023 ile Mart 2024 arasında bu ülkede bir kadına üç farklı şekilde tecavüz ettiği öne sürülüyor. İngiliz basketbolcu, Güney Afrika'da yaşandığı iddia edilen olaylar nedeniyle de cinsel saldırıyla suçlanıyor.