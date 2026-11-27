Paralimpik Gümüş Madalyalı Basketbolcu Lee Fryer 17 Suçlamayla Karşı Karşıya
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Büyük Britanya formasıyla Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda gümüş madalya kazanan tekerlekli sandalye basketbolcusu Lee Fryer, ağır suçlamalarla yargılanacak. Fryer, Leeds'teki mahkemede görülen duruşmaya cezaevinden video konferansla katıldı. İngiliz sporcunun hakkındaki iddialara verdiği yanıt ve yargılamaya ilişkin tarih de belli oldu.
Fryer suçlamalardan yalnızca birini kabul etti.
Listede 11 tecavüz suçlaması bulunuyor.
Federasyon sporcuyu tüm faaliyetlerden uzaklaştırdı.
Fryer Paris'te gümüş madalya kazanan kadrodaydı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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