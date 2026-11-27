Batum'daki olaylı karşılaşmanın ardından Beşiktaş taraftarları dönüş yoluna çıktı. Artvin'in Kemalpaşa ilçesindeki Sarp Sınır Kapısı, siyah beyazlıların dönüşüyle hareketli saatler yaşadı. Türkiye'ye adım atan taraftarları ise sınırda bir ikram ve dikkatle seçilmiş birkaç kelime bekliyordu.

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