Batum'dan Dönen Beşiktaş Taraftarlarını Sınır Kapısında Sürpriz Bir İkram Karşıladı
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Taraftarlar bu sıcak karşılama sonrası memnuniyetlerini gizleyemedi.
"İsrail'e helva, taraftara lokum."
Dönüşte sınırda kuyruk oluştu.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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