Haysiyet Ekranlara Veda Etmeye Hazırlanırken Kerem Alışık'tan Duygusal Veda
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Kanal D'nin bu sezon ekranlara getirdiği Haysiyet'in ekran macerası kısa sürdü. Erken final kararı alınan dizi, 13. bölümüyle izleyicisine veda etti. Doğukan Güngör'ün son çekim gününden yaptığı paylaşımın ardından bir paylaşım da Kerem Alışık'tan geldi. Dizinin tüm ekibine ve izleyicilerine teşekkür eden Alışık'ın veda mesajındaki sözleri dikkat çekti.
ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR
Kanal D'nin iddialı yapımlarından Haysiyet de erken final yapan diziler arasına katıldı.
Haysiyet'in finalinin ardından Kerem Alışık da sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşım yaptı.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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