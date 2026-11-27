Muhteşem Yüzyıl'ın Aybige'si Ezgi Eyüboğlu'nun Yıllar İçindeki Değişimi Dikkat Çekti
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Muhteşem Yüzyıl dizisindeki Aybige rolüyle tanınan Ezgi Eyüboğlu, yıllar içinde pek çok farklı projede yer aldı. Sosyal medyada paylaşılan karşılaştırma kareleri ise oyuncunun dizideki hali ile güncel görüntüsü arasındaki farkı gündeme taşıdı. Kostümlü Aybige karesiyle açık renk saçlı güncel hali yan yana gelince kullanıcıların ilgisi yeniden Eyüboğlu'na yöneldi.
Ezgi Eyüboğlu, Muhteşem Yüzyıl'daki Aybige rolüyle geniş kitlelerce tanındı.
Eyüboğlu, Muhteşem Yüzyıl'dan sonra pek çok dizi ve filmde rol aldı.
Aybige karesi ile güncel hali yan yana gelince sosyal medyada dikkat çekti.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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