Sosyal medyada paylaşılan karşılaştırmanın bir tarafında Eyüboğlu'nun Muhteşem Yüzyıl'daki tarihi kostümlü ve kızıl kahve saçlı Aybige görüntüsü, diğer tarafında ise açık renk uzun saçlarıyla güncel hali yer aldı. Paylaşımda 'Muhteşem Yüzyıl'ın Aybige'si Ezgi Eyüboğlu'nun yıllar içerisindeki değişimi' ifadesi kullanıldı. Aradan geçen yıllarda rol aldığı projelerle de adından söz ettirmeyi sürdüren oyuncunun iki karesi, dizinin hatırlanmasına ve Eyüboğlu'nun yeniden konuşulmasına neden oldu.