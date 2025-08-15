onedio
Sevilen Oyuncu Ezgi Eyüboğlu'ndan Şov Sayılacak Pozlar!

Magazin Gündem
Ceyda
Ceyda - Onedio Üyesi
15.08.2025 - 14:47

Ezgi Eyüboğlu sempatik mimikleriyle tanınan ve sevilen bir oyuncu. Duru güzelliğiyle ekranlarda yerini alan oyuncu, sosyal medyada da yaptığı paylaşımlarla birlikte, bulunduğu durumu sık sık güncelliyor. Son paylaşımları olay yaratan Ezgi Eyüboğlu, bakalım hangi pozlarla hayranlarını yeniden büyülemiş?

İşte Ezgi Eyüboğlu'nun dikkat çeken tekne pozları:

Siyah - beyazın uyum içinde olduğu mayosu ve doğal saçlarıyla Ezgi Eyüboğlu bu yaz da doğal güzelliğini ortaya koydu. Güneşin altında parlayan bronz teni ve samimi gülümsemesi, tatil pozlarına ayrı bir enerji kattı.

Cesur pozları olay oldu.

Tekne üzerinde verdiği pozlar, kısa sürede sosyal medyada yayılarak beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu. Tatilin keyfini çıkarırken sergilediği doğal tavırlar, takipçilerinden tam not aldı.

Yaz tatilinin tadını doyasıya yaşayan oyuncu, deniz ve güneşin keyfini sürdü.

Şu sıralar sosyal medyada tatilleriyle konuşulan oyuncu, ekranlara dönmeyi düşündüğünü ancak doğru proje seçimi konusunda titiz davrandığını belirtiyor. Şu sıralar hem dinlenip hem de yeni projeler için hazırlık yaptığı biliniyor.

