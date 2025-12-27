Airfryer'da Bal Kabaklı Fit Muffin ve Mini Sebzeli Makarna Graten Nasıl Yapılır?

Balkabaklı Fit Muffin
Malzemeler:
1 adet yumurta
1 su bardağı süt
1/2 çay bardağı eritilmiş tereyağı
3 yemek kaşığı bal
3 adet hurma (püre halinde)
2 dilim bal kabağı
1 çay kaşığı tarçın
1 paket vanilin
1 paket kabartma tozu
2 su bardağı yulaf unu
5 yemek kaşığı bitter damla çikolata
Yapılışı:
1. Bir kasede yumurta, süt, eritilmiş tereyağı bal ve hurma püresini güzelce karıştırın.
2. Üzerine tarçın, vanilin, kabartma tozu ve yulaf ununu da ekleyip 2 dakika daha karıştırın.
3. Son olarak damla çikolataları ekleyip muffin kalıplarına 1 parmak boşluk kalacak şekilde pay edin. Hazneye yerleştirip 170 derecede 20 dakika pişirin.
Mini Sebzeli Makarna Graten
Malzemeler:
250 gram boru makarna (haşlanmış)
3 su bardağı beşamel sos
Sebze sote (ıspanak, bezelye, kapya biber, havuç)
Üzeri İçin:
- 1 çay bardağı kaşar peyniri (rendelenmiş)
Yapılışı:
1. Haşlanmış makarnayı, hazırladığınız beşamel sos ve sotelenmiş mevsim sebzeleriyle birlikte karıştırın.
2. Güveç haznesine alıp üzerini düzeltin ve rendelenmiş kaşar peyniri serpiştirip 180 derecede 20 dakika pişirin.
Afiyet olsun!
