onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yemek
Video Tarifler
Airfryer'da Bal Kabaklı Fit Muffin ve Mini Sebzeli Makarna Graten Nasıl Yapılır?

etiket Airfryer'da Bal Kabaklı Fit Muffin ve Mini Sebzeli Makarna Graten Nasıl Yapılır?

luna
luna - Onedio Üyesi
27.12.2025 - 19:01

Hem doyurucu hem de sofraya keyif getiren bir menü arıyorsan, doğru yerdesin. Bu tarifi hemmmen denemek istiyorsan seni içeriğe alalım! 👇🏻

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Bal Kabaklı Fit Muffin ve Mini Sebzeli Makarna Graten Nasıl Yapılır?

Bal Kabaklı Fit Muffin ve Mini Sebzeli Makarna Graten Nasıl Yapılır?

Balkabaklı Fit Muffin

Malzemeler:

  • 1 adet yumurta 

  • 1 su bardağı süt

  • 1/2 çay bardağı eritilmiş tereyağı 

  • 3 yemek kaşığı bal

  • 3 adet hurma (püre halinde)

  • 2 dilim bal kabağı

  • 1 çay kaşığı tarçın

  • 1 paket vanilin

  • 1 paket kabartma tozu

  • 2 su bardağı yulaf unu

  • 5 yemek kaşığı bitter damla çikolata

Yapılışı:

1. Bir kasede yumurta, süt, eritilmiş tereyağı bal ve hurma püresini güzelce karıştırın. 

2. Üzerine tarçın, vanilin, kabartma tozu ve yulaf ununu da ekleyip 2 dakika daha karıştırın.

3. Son olarak damla çikolataları ekleyip muffin kalıplarına 1 parmak boşluk kalacak şekilde pay edin. Hazneye yerleştirip 170 derecede 20 dakika pişirin.

Mini Sebzeli Makarna Graten

Malzemeler:

  • 250 gram boru makarna (haşlanmış) 

  • 3 su bardağı beşamel sos

  • Sebze sote (ıspanak, bezelye, kapya biber, havuç) 

Üzeri İçin:

  • 1 çay bardağı kaşar peyniri (rendelenmiş)

Yapılışı:

1. Haşlanmış makarnayı, hazırladığınız beşamel sos ve sotelenmiş mevsim sebzeleriyle birlikte karıştırın.

2. Güveç haznesine alıp üzerini düzeltin ve rendelenmiş kaşar peyniri serpiştirip 180 derecede 20 dakika pişirin.

Afiyet olsun!

Bu tarifin ayrıntılarını adım adım görmek isterseniz videomuzu izleyebilirsiniz 👇

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
luna
luna
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın