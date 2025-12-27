Kahvaltı Tercihlerine Göre Ne Kadar Pratik Birisin?
Herkesin sabah alışkanlıkları birbirinden farklı. Özellikle söz konusu kahvaltı olunca işler tamamen değişiyor. Peki senin kahvaltı tercihlerin nasıl? Tercihlerine göre ne kadar pratik olduğunu öğrenmek istiyorsan seni testimize alalım!
1. Güne başlarken ilk dokunduğun şey bunlardan hangisi?
2. Haftaiçi kahvaltı rutinini nasıl tanımlarsın?
3. Kahvaltıda bunlardan hangisini tercih edersin?
4. Yumurtayı nasıl tercih edersin?
5. Favori peynirini seç bakalım!
6. Diyelim ki kısıtlı zamanın var. Bunlardan hangisi?
7. Kahvaltıda en çok aradığın şey?
8. Diyelim ki kısıtlı zamanın var. Bunlardan hangisi?
9. Son olarak, hangisi sofrada olmazsa rahat edemezsin?
Sen inanılmaz şekilde pratik bir insansın!
Sen oldukça pratik bir insansın!
Sen orta seviye pratiksin!
Sen pek pratik değilsin!
Kendime popüler kültür ve televizyon dedektifi diyebilirim. Televizyon ve sinemanın mutfağında yer almayı da bir o kadar seviyorum. 2019 yılından bu yana da Onedio’da ilişkiler, teknoloji, müzik ve popüler kültür odaklı içerikler üretiyorum. Yazarken sadece bilgi aktarmaktan ziyade okuyucunun kalbine dokunacak bir his bırakmayı önemsiyorum.
