Arabica, Robusta… Kahve Çekirdeklerinin Farkı Ne?

Dünyanın en çok tüketilen içeceklerinden biri olan kahvenin lezzeti, kullanılan çekirdek türünden kaynaklanır. Ayrıca kavrulma ve demleme teknikleri de önem taşır. Ancak tüketilen kahvenin kalbinde kahve çekirdeği yatar. Kiraz benzeri bir meyve olan 'coffea' bitkisinden elde edilen çekirdekler, aslında iç kısımdır ve yılın belirli dönemlerinde hasat edildikten sonra kavrulur. Kavurma sırasında dışındaki ince zardan ayrılır ve içtiğimiz kahveye aroma ve tat veren ana yapıya dönüşür.