Kahveni Nasıl İçtiğin Karakterin Hakkında Ne Söylüyor?

Sen kahve konusunda da hayat konusunda da netlikten hoşlanan birisin. Gereksiz karmaşadan uzak duruyor ve ne istediğini biliyorsun. İnsanlar sana kolayca güvenir çünkü verdiğin sözleri tutmaya önem veriyorsun. Zamanını ve enerjini doğru kullanmaya çalışıyorsun. Bazen spontane davranan insanlara şaşırıyor olabilirsin ama bu düzenli yapın seni hedeflerine yaklaştırıyor. Kahve tercihin de karakterin gibi. Sade, güçlü ve net!