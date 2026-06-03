Kahveni Nasıl İçtiğin Karakterin Hakkında Ne Söylüyor?
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Günün ilk ışıklarıyla birlikte o mutfaktan yükselen kokunun kölesi olanlar, termosunu yanından ayırmayanlar ve beni sadece kahve anlar diyenler toplanın! Karakterinizi çözüyoruz! Haydi başlayalım...
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1. Kahveni en çok nerede içmeyi seversin?
2. Kahveni genellikle hangi kupada veya bardakta içmeyi seversin?
3. Peki kahven nasıl olmalı?
4. Yeni bir kahve çeşidi gördüğünde ne yaparsın?
5. Bunlardan hangisini kahvene eklemeyi tercih edersin?
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6. Sana göre soğuk kahve hangi mevsimde içilir?
7. Kahvenin yanında bunlardan hangisini tercih edersin?
8. Son olarak hayatındaki kaosu ve stresi nasıl yönetirsin?
Hayatını planlarla yöneten güvenilir birisin!
Bulunduğun her ortama enerji katan sosyal birisin!
Huzuru ve dengeyi her şeyden önemli görüyorsun!
Merakıyla hayatına renk katan yaratıcı birisin!
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Kendime popüler kültür ve televizyon dedektifi diyebilirim. Televizyon ve sinemanın mutfağında yer almayı da bir o kadar seviyorum. 2019 yılından bu yana da Onedio’da ilişkiler, teknoloji, müzik ve popüler kültür odaklı içerikler üretiyorum. Yazarken sadece bilgi aktarmaktan ziyade okuyucunun kalbine dokunacak bir his bırakmayı önemsiyorum.
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