Bize Bir Kahve Yap Yaşını Tahmin Edelim!

Erkan Tuna Budak
29.05.2026 - 10:31
Bize bir kahve yapar mısın? Kahvemizin nasıl olduğunu hiiiiç sorma çünkü sana bırakıyoruz!

Sen kahveyi yaparken biz de o esnada yaşını tahmin edelim.

1. Çekirdekten başlıyoruz: Bir kahve çekirdeği seçer misin?

2. Çekirdeği seçtik, şimdi sıra öğütmede. Öğütme derecesini seçer misin?

3. Güzel seçim! Kahven sütlü mü yoksa sütsüz mü olacak?

4. Kahvenin su oranını nasıl ayarlayacaksın diye sorsak?

5. Kahveni sütlü yapacaksan hangi sütü kullanacaksın?

6. Devam edelim! Kahveyi yaparken suyun derecesi ne kadar oluyor genelde?

7. Bu kahvenin köpüğü var mı?

8. Buz kullanacak mısın?

9. Bir kahve aroması seçer misin?

10. Az kaldı! Üstüne bir şeyler serpiştirecek misin?

11. Sunum perisini çağıralım son olarak! Kahveni sunacağın bir fincan/kupa seçer misin?

Sen 18 yaşındasın!

Verdiğin cevaplara baktığımızda kahveyle aranın genel olarak iyi olduğunu ama sert ve acı tatlarla pek işin olmadığını gördük! Daha çok bol sütlü, şuruplu ve içimi rahat seçenekleri seviyorsun. Karamel veya çikolata soslu, bol buzlu bir kahve senin için her zaman ideal bir tercih oluyor. Aslında senin olayın kafein ihtiyacını kaldırmaktan ziyade tatlı bir şeyler içmek oluyor. Arkadaşlarınla buluştuğunda ya da elinde kahveyle yürürken yoğun şekerli tatlar sana daha cazip geliyor.

Senin yaşın 24!

Hem günlük koşturmaca için kafein alayım hem de ağzımın tadı bozulmasın diyenlerdensin. Vanilyalı latte, buzlu beyaz çikolatalı mocha veya kremalı soğuk kahveler tam senin tarzın. Okul, iş veya sosyal hayat derken gün içindeki tempoda hafif tatlı ve sütlü doku sana gerçekten iyi geliyor. Kahvenin keskin acılığını hissetmek yerine damakta hoş bir tat bırakan yumuşak içimli seçeneklere yöneliyorsun. Menüye bakarken genelde aroması en güzel hissettireni seçmek senin için çoktan bir alışkanlık olmuş.

Yaşın 30!

Hayatın yoğunluğu ve sorumluluklar artarken kendine ufak ve tatlı bir mola yaratmak istemen çooook normal! Sütlü bir filtre kahve ya da bol köpüklü ve hafif şekerli bir latte genelde ilk tercihin oluyor. Çalışırken veya günün yorgunluğunu atarken kahvenin acı tadını bastıracak hafif tatlı dokunuşlar senin için her zaman ön planda. Artık kahve senin için günlük bir ihtiyaç ama bunu yaparken de lezzetten pek ödün vermek istemiyorsun. Damak tadını çoktan belirlemişsin ve alıştığın yumuşak aromalardan kolay kolay vazgeçmiyorsun.

Senin yaşın kesinlikle 35!

Günün getirdiği stresi ve yorgunluğu atmak için kahveni biraz da tatlı niyetine içiyorsun. Tercihin çoğu zaman karamel macchiato veya bol sütlü ve kıvamında bir latte oluyor. Zaman geçse de yumuşak ve yoğun aromalı kahve alışkanlığından vazgeçmiyorsun. Bazen yemek sonrası bazen de akşamüstü dinlenirken tatlı bir kahve molası sana kendini iyi hissettiriyor. Sert ve yorucu tatlar yerine günü daha keyifli hale getirecek, içimi rahat ve tanıdık lezzetleri tercih etmek sana daha mantıklı geliyor.

Yaşın 40!

Verdiğin cevaplara baktığımızda senin nesil kahvecilerdeki uzun isimli ve bol şuruplu seçeneklerle hiçbir zaman işinin olmadığını gördük! Senin için kahve demek sadece sek bir espresso veya iyi demlenmiş sade bir americano demek. Süt, şeker veya herhangi bir aroma eklemeden doğrudan kahvenin ham tadını almak istiyorsun. Damak tadın son derece net ve sade. Gün içinde sert kahve yudumunu almadan tam anlamıyla ayılmış hissetmiyorsun. Senin için kahve bir tatlı alternatifi değil, doğrudan odaklanma ve zihni toparlama aracı.

Onedio Üyesi
Gençlik yıllarımdan beri çeşitli blog sayfalarında duygu ve düşüncelerimle beraber deneyimlerimi dijital dünyaya aktarıyorum. Daha sonra benim için Onedio'da editör olmak büyük bir adım oldu. 2022'den bu yana çeşitli markalarla beraber Onedio'da okuyucuların ilgisini çeken, gündemi hızlıca yakalayan ve herkesin kendisinden bir parça bulabileceği liste ve test içerikleri hazırlıyorum.
